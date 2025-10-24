Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi venerdì 24 ottobre 2025, concorso Sisal n. 170/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

LE ESTRAZIONI DI LOTTO E 10ELOTTO: I NUMERI VINCENTI DI VENERDÌ 24 OTTOBRE 2025

Torna a colpire la fortuna per l’ultimissima volta in questa giornata di venerdì 24 ottobre 2025 con i concorsi del Lotto e del 10eLotto che da poco hanno concluso il loro lungo (e ricco!) giro tra le ruote e le combinazioni, pronti per assegnare i loro ricchissimi bottini ai più fortunati tra voi che state leggendo queste righe con la vostra schedina tra le mani!

Come sempre, vi ricordiamo che i vostri migliori alleati in questi minuti sono l’attenzione e la prudenza e con i nostri auguri di buona fortuna a farvi compagnia, vi lasciamo ai numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto!

Estrazione 10eLotto n° 170 del 24/10/2025

03-04-11-13-21-22-27-31-32-33-35-43-45-58-68-73-75-77-84-88

Numero Oro: 33

Doppio Oro: 33-75

Extra: 10-14-30-42-46-49-51-59-60-62-64-69-70-72-86

Estrazioni del Lotto n° 170 del 24/10/2025

Ruota Numeri Bari 33 – 75 – 32 – 35 – 10 Cagliari 73 – 68 – 58 – 49 – 59 Firenze 31 – 11 – 21 – 13 – 69 Genova 27 – 35 – 21 – 42 – 59 Milano 22 – 11 – 64 – 62 – 19 Napoli 77 – 88 – 51 – 30 – 75 Palermo 04 – 43 – 72 – 59 – 45 Roma 84 – 58 – 60 – 46 – 23 Torino 13 – 27 – 31 – 86 – 49 Venezia 45 – 03 – 70 – 14 – 56 Nazionale 68 – 47 – 02 – 01 – 18

SI APRONO LE ESTRAZIONI DI OGGI: I NUMERI VINCENTI DEL SUPERENALOTTO E IL JACKPOT MILIONARIO

Anche oggi, venerdì 24 ottobre 2025, è ovviamente il Superenalotto a inaugurare la serata di ricchissime estrazioni con i suoi numerini fortunati che sono i primi estratti dalla Dea Bendata in una serata che si prefigura anche decisamente lunga e – speriamo – piena zeppa di ricchissimi premi che finiranno nelle tasche di migliaia e migliaia di giocatori!

Naturalmente per tutti voi l’attenzione resta posta sull’intera sestina che vi farà vincere quell’incredibile jackpot odierno da 68,6 milioni e visto che sarete sicuramente tutti (a dir poco!) impazienti: eccovi tutti i numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 170 del 24/10/2025

Combinazione Vincente

5 – 90 – 31 – 84 – 23 – 12

Numero Jolly

68

SUPERSTAR

77

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

È nuovamente giornata di Lotto, di Superenalotto e di 10eLotto con tre fantastiche occasioni – alle quali si uniranno anche l’Eurojackpot e il Simbolotto, ma questi li potrete seguire in diretta assieme a noi in altri due articoli a parte – che attendono tutti voi carissimi giocatori desiderosi (e speranzosi) di diventare un pochino più ricchi o – nel migliore dei casi – addirittura milionari: occasioni – come sempre vi diciamo – da non perdere, ma che non sono affatto uniche visto che ogni settimana sono quattro i concorsi ai quali potete partecipare!

Peraltro, quella che stiamo attraversando sembra essere una settimana veramente interessante dal punto di vista dei premi che la Dea Bendata è riuscita a garantire ad alcuni dei suoi tantissimi fedeli “seguaci” come per esempio – guardando solamente a meno di 24 ore fa – quegli oltre 52mila euro finiti nelle tasche di un giocatore che viva a Trentola Ducenta (alle porte di Caserta) con un terno e tre ambi indovinati nel Lotto; oppure anche quei 40mila tondi associati a un “9” indovinato nel 10eLotto da un giocatore di Meda.

VOLA IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: POTREBBE ESSERE IL SECONDO PIÙ ALTO VINTO NEL 2025

Decisamente ottima anche l’ultimissima serata del Superenalotto che tra gli oltre 2,3 milioni assegnati nel solo concorso classico (oppure 3,8 se aggiungiamo anche le vincite della versione SuperStar e quelle “Immediate”) ha praticamente replicato quanto accaduto nei due appuntamento lottiferi con le prime due posizioni del podio occupate da premi dal valore – rispettivamente – di 54mila e 40mila euro; tutto con il jackpot che per l’ennesima volta consecutiva è rimasto intatto sul suo alto scranno dorato, elevandosi fino alla quota di 68,6 milioni di euro, ormai superiore a quello vinto a marzo (35 milioni) e sempre più vicino a quello dello scorso marzo (88 milioni)!

IL DELFINO AVVISTATO DA PIAZZA SAN MARCO A VENEZIA PROTAGONISTA DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Rinnovando il nostro consueto appuntamento simpatico – ma potenzialmente anche fortunato per qualcuno tra voi carissimi lettori che si prende la briga di ascolta i suoi consigli – con la Smorfia Napoletana oggi restiamo nella nostra bella Italia con una notizia incredibile capitata nei giorni scorso: ieri, infatti, sono diventati virali online (11) dei video (14) che ritraevano un delfino (37) nuotare (13) e saltare (78) tra le barche (17) ormeggiate poco distanti da Piazza (72) San Marco (62) a Venezia (9), in un avvistamento unico e spettacolare!