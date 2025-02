IL LOTTO E IL 10ELOTTO DOPO IL SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI DEL CONCORSO ODIERNO

Spetta – come di consueto – al Lotto e al 10eLotto chiudere questa sempre attesissima serata di concorsi, con i loro premi che – pur nascondendo veramente molto di rado sorprese milionarie – potrebbero regalarvi una ricchissima emozione a dir poco irripetibile: dal conto vostro (e questa è un’ovvietà), l’unica cosa che dovrete fare da questo momento in poi è dedicarvi al controllo delle vostre schedine, scoprendo nell’arco di pochi minuti il valore del premio che potreste esservi aggiudicati!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 25 Febbraio 2025

Complessivamente – ed è importantissimo tenerlo a mente – avrete almeno 60 giorni a partire da oggi per recarvi a riscuotere il premio vinto, mentre nel caso la giocata sia stata fatta online l’accredito sarà del tutto automatico. Ed eccovi – infine – tutti i numeri vincenti di oggi, martedì 25 febbraio 2025, del Lotto e del 10eLotto: buona fortuna e (con tutti coloro rimasti delusi dal sorteggio) ci vediamo giovedì!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 22 Febbraio 2025

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 32 del 25/2/2025

01 – 04 – 07 – 11 – 21 – 24 – 29 – 34 – 44 – 45 – 46 – 54 – 59 – 61 – 62 – 64 – 81 – 84 – 87 – 90

NUMERO ORO: 44

DOPPIO ORO: 44 – 46

EXTRA: 09 – 14 – 23 – 30 – 35 – 42 – 47 – 49 – 57 – 67 – 72 – 73 – 79 – 80 – 82

Estrazioni del Lotto n° 32 del 25/2/2025

Ruota Numeri Estratti Bari 44 46 59 73 72 Cagliari 62 34 79 42 67 Firenze 29 81 11 82 30 Genova 61 01 09 14 74 Milano 90 04 47 24 26 Napoli 64 11 49 54 66 Palermo 24 54 57 90 15 Roma 84 21 49 24 02 Torino 87 54 35 23 30 Venezia 07 45 42 80 56 Nazionale 89 44 90 05 45

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato)

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 22 Febbraio 2025

IL SUPERENALOTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI IN VISTA DEL JACKPOT MILIONARIO

Siete pronti a scoprire i numeri vincenti dei concorsi lottiferi di oggi? La nostra speranza è che la risposta sia ovviamente positiva perché se è vero che gli orologi segnano ormai le ore 20, è altrettanto vero che si è aperta la caccia al jackpot milionario del Superenalotto che – come di consueto – passa per i suoi sei numeri vincenti (oppure otto se consideriamo anche il SuperStar e il Jolly, che tuttavia non vi serviranno per aggiudicarvi il ricchissimo bottino) e per il vostro controllo delle schedine che avete tra le mani!

Dato che come sempre la serata sta volgendo al termine e non è nostra intenzione rubarvi più del tempo del necessario, ci avviamo già verso la conclusione di questa prima parte dedicata ai sorteggi augurandovi un sentitissimo buona fortuna e lasciandovi subito ai numeri vincenti di oggi – martedì 25 febbraio 2025 – del Superenalotto: eccoveli già pronti nelle prossime righe!

Ultima estrazione Superenalotto n. 32 del 25/02/2025

Combinazione Vincente

83 – 89 – 6 – 68 – 90 – 58

Numero Jolly

73

SUPERSTAR

50

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO PER ARRIVARE

Si apre una nuovissima settimana di estrazioni con il trio composto da Lotto, 10eLotto e Superenalotto che proprio nella serata di oggi – che da calendario è martedì 25 febbraio 2025 – ci regalerà una nuovissima serie di ricchi premi dopo aver chiuso (e a breve lo vedremo nel dettaglio!) la scorsa settimana con due giornate di concorsi veramente ricche dal punto di vista di premi.

Se non foste troppo avvezzi ai giochi, sappiate che per ora è ancora presto per sapere i numeri vincenti dei tre giochi perché verranno sorteggiati solamente allo scoccare delle ore 20 uno dopo l’altro; e mentre vi ricordiamo che passata l’ora delle estrazioni noi vi riporteremo tutte le combinazioni odierne, sappiate che per giocare avrete tempo solamente fino a mezz’ora prima di quell’orario.

Venendo ai ricchissimi premi vinti tra venerdì e sabato scorsi – rispettivamente il 21 e il 22 febbraio 2025 -, vi diciamo fin da subito che nel 10eLotto è stato centrato un ’10 Oro’ al quale è stato abbinato un bottino da ben 2,5 milioni di euro che per ora è il più alto assegnato nel 2025; mentre dal conto del Lotto (che occupa la seconda e terza posizione del podio delle vincite, limitatamente a questi due giochi) tra venerdì e sabato a Roma sono stati vinti 53mila euro e nella bresciana Villa Carcina altri 47mila e 500!

SALE A 77,8 MILIONI DI EURO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: TUTTI I PREMI VINTI SABATO SCORSO

Prima del terzo posto lottifero sul podio delle vincite – anche se lui gioca, per così dire, in un campionato a parte -, però, si piazza il Superenalotto che lo scorso sabato 22 febbraio ha permesso ad un fortunatissimo giocatore di portarsi a casa l’ottima cifra di 48.720 euro grazie alla combinazione ‘4 Stella’, superando di poco quegli altri cinque fortunati che se ne sono aggiudicati pochi più di 40mila mancando il numerino SuperStar ma indovinandone – al contempo – cinque della combinazione classica.

Mentre per l’ennesima volta è stato il jackpot a mancare dall’elenco delle vincite e visto che è suo consuetudine crescere di valore dopo ogni estrazione ‘persa’, chi deciderà di giocare oggi lo farà per l’incredibile somma di 77,8 milioni di euro!

LE PROVE DELL’ESISTENZA DI UN VASTO OCEANO SU MARTE: I NUMERI DI OGGI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Come in ognuno dei nostri appuntamenti settimanali con Lotto e Superenalotto, ad accompagnarci verso l’uscita ci pensa la Smorfia Napoletana con i suoi sempre attuali consigli sui numeri per le vostre schedine che segnano la fine della prima parte (con la seconda interamente dedicata ai numeri vincenti che si aprirà solo dopo le ore 20:00) di questo nostro articolo: la notizia scelta oggi è quella del recentissimo studio (63) con il quale si è ipotizzata l’esistenza – svariati miliardi di anni fa – di un vastissimo mare (1) o di un oceano (50) sulla superficie (77) del pianeta (6) rosso (60) – ovviamente Marte – segnalata da tracce che fanno pensare a delle spiagge (80) sabbiose (26).