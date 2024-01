Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10elotto: 25 gennaio 2024, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 25 GENNAIO 2024

Oggi, giovedì 25 gennaio 2024, si terranno le nuove estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i giochi che ogni settimana mettono in palio ricchissimi premi e jackpot in ben quattro appuntamenti distinti. Oltre alle estrazioni oderne, infatti, se ne sono già tenute nella giornata di martedì e si ripeteranno nuovamente domani, ovvero venerdì, prima di chiudersi (in vista del prossimo martedì) nella giornata di sabato.

Nell’attesa di conoscere i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, possiamo dilettarci con le quote dell’ultimo concorso, ovvero, appunto, quello di martedì 23 gennaio 2024. Partendo dal gioco principale, ovvero il Lotto, il primo più alto assegnato martedì valeva ben 67 mila euro, vinti da un fortunato giocatore di Bergamo. Seguono, poi, anche i 64.750 euro assegnati al giocatore di Roma che ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna, combinazione, peraltro, identica a quella indovinata dal terzo vincitore della giornata, che si è portato a casa 50.596 euro da Roccasecca dei Volsci (Latina).

Prima di dedicarci al Superenalotto, dopo aver messo da parte le quote del Lotto, vale la pena recuperare anche quelle del 10eLotto! Martedì il premio più alto assegnato valeva la bellezza di 100mila euro, portati a casa dal fortunato giocatore di Valmontone (Roma) che è riuscito ad indovinare la sequenza da “9 Doppio Oro”. Altri due giocatori, invece, uno di Ardea (Roma) ed uno di Villa Castelli (Brindisi), si sono portati a casa 10mila euro l’uno grazie, rispettivamente, ai punti “7 Oro” e “8 Oro”. Infine, nella top 3 segnaliamo anche i 6.500 euro vinti a San Severo (Foggia) con un “3 Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo le quote del Lotto e del 10eLotto, l’attenzione ora va dedicata al Superenalotto, che in ogni appuntamento settimanale con le estrazioni mette in palio il montepremi massimo più ricco tra i tre giochi. Questo, lo ricordiamo, dipende dal fatto che nell’ultima estrazioni si sia o meno indovinata la sequenza di 6 numeri vincenti e dato che nella giornata di martedì nessuno ci è riuscito, oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 50,5 milioni di euro! Martedì, comunque, 5 giocatori si sono portati a casa ben 34.196 euro grazie ai punti da “4 Stella”, mentre sono state 8 le vincite con i punti da “5”, dal valore di 24.307,05 euro l’una. Segnaliamo, infine, i 176 premi da 2.324 euro vinti da coloro che hanno centrato i punti “3 Stella”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Se, infine, ci fossero dei giocatori indecisi sui numeri su cui puntare nel Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ricordiamo che esiste il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana che permette, appunto, di ottenere dei numeri ‘traducendo’ i sogni, ma anche le notizie o i racconti. Per fare un esempio, prendiamo il recente assaggio della Settimana della moda di Parigi, che si è tenuto tra lunedì 22 e giovedì 25 gennaio, con i capi delle collezioni primavera-estate. Dalla Smorfia potremmo ricavare il 18, che è la moda, ma anche il 25 che rappresenta i vestiti. Similmente, il 23 è l’estate, mentre il 68 la primavera, ed, ancora, il 46 la sfilata. Aggiungendo poi l’80, riferito agli anni a cui erano ispirati i capi che hanno sfilato, avremo ottenuto rapidamente 6 numeri ottimi per compilare la schedina.











