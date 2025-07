Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, venerdì 25 luglio 2025, concorso Sisal n. 118/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

È L’ORA DEL SUPERENALOTTO: I SEI NUMERI VICENTI DI OGGI

È giunta per tutti noi l’ora di scoprire quali sorprese ha in serbo la Dea Bendata con i concorsi lottiferi che stanno iniziando a fare la loro attesissima apparizione nelle nostra case dopo l’appuntamento che li sta vedendo protagonisti delle varie sale estrattive Sisal: il primo a bussare è – come sempre – il Superenalotto che porta con sé la combinazione potenzialmente più ricca tra i tre colleghi e tantissime chance per voi giocatori!

Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi, venerdì 25 luglio 2025

Giusto per accrescere un po’ la vostra acquolina in bocca, vi ricordiamo che in questo venerdì 25 luglio il jackpot che l’estrazione vi riserva vale ben 30,1 milioni di euro, associato ai sei numeri vincenti di oggi del Superenalotto che trovare già pubblicati qua sotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 118 del 25/07/2025

Combinazione Vincente

15 – 62 – 17 – 16 – 83 – 36

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, venerdì 25 luglio 2025: numeri vincenti e simboli

Numero Jolly

7

SUPERSTAR

31

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO PER ARRIVARE

È atteso per le prossime il nuovo sorteggio odierno del Lotto e delle sue 11 ruote, accompagnate da quelle del Superenalotto e del 10eLotto che non si perdono mai nessuno dei quattro sorteggi settimanali!

Tra i premi più importanti di ieri vi segnaliamo un bottino del Lotto da poco più di 70mila euro, seguito da due bottini da 50mila euro del 10eLotto: il primo era leggermente più alto di quella cifra ed è stato cinto a Taranto, mentre il secondo era di esattamente 50mila assegnato a Roma; in entrambi i casi con un “9 Oro” messo a segno!

SUPERENALOTTO, LOTTO, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Giovedì 24 Luglio 2025

—

Estrazione 10eLotto n° 118 del 25/7/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 118 del 25/7/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti dei sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ECCO QUANTO VALE IL JACKPOT IN PALIO OGGI

D’altra parte, se i due concorsi prettamente lottiferi non sono riusciti a superare la soglia dei 70mila euro (in realtà poco meno di quella cifra), è stato il Superenalotto a donare – sempre nella serata di ieri – il premio più interessante tra tutti i vari concorsi: si trattava, infatti, di un bottino da quasi 485mila euro vinto con l’unica combinazione che include anche il jolly (ovvero, ovviamente, i punti da 5+1)!

Ieri, comunque, è mancato per l’ennesima volta consecutiva quest’anno il milionario titolare del jackpot: se dovesse uscire questa sera, sappiate che varrà la bellezza di 30,1 milioni di euro!

GLI SPOSI FILIPPINI SFIDANO IL TIFORNE WIPHA: A LORO È DEDICATA LA SMORFIA NAPOLETANA DI OGGI

Per l’appuntamento di oggi con la Smorfia Napoletana, infine, abbiamo deciso di rievocare una simpatica e particolare notizia che è diventata virale nella giornata di ieri proprio per la sua singolarità, decisamente adatta agli appuntamenti delle estrazioni di oggi: infatti, pochissimi giorni fa (esattamente il 22-7 con i primi numeri fortunati per voi) una coppia (21) di sposi (46) filippini ha deciso di sfidare il tifone (41) Wipha che aveva allagato (15) la chiesa (84) che avevano prenotato, percorrendo la navata (20) con pantaloni (2) e gonne (10) rimboccate fino alle ginocchia (77).