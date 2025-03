TORNA A CRESCERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI DI OGGI PER PORTARSELO A CASA

È arrivato per tutti noi cercatori di fortuna il momento di porre attenzione alle sale estrattive di Roma dell’Agenzia Dogane e Monopoli in cui stanno facendo in rapidissima successione la loro comparsa i giochi lottiferi di oggi, con la partenza da sempre – almeno per noi de ilSussidiario.net – dedicata al Superenalotto che tra i tre giochi è quello a promettere premi migliori e un super jackpot che oggi ammonta a 10,4 milioni di euro!

L’ultima volta che è uscito – ovvero solo lo scorso giovedì – è stato vinto a Roma con il 16esimo bottino milionario laziale, mentre resta ancora la Campania (a quota 19) a guidare la classifica nazionale dei jackpot seguita dall’Emilia Romagna che per ora è ferma a 13 vincite; ma sperando che la vostra sia la regione fortunata di questa giornata, passiamo subito ai numeri vincenti di oggi – martedì 25 marzo 2025 – del Superenalotto: eccoveli e buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 48 del 25/03/2025

Combinazione Vincente

88 – 74 – 29 – 31 – 27 – 60

Numero Jolly

71

SUPERSTAR

23

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO PER ARRIVARE

Nell’ultima settimana di marzo a fare ancora una volta le loro consuete quattro apparizioni settimanali ci saranno – quasi ovviamente – il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto che assieme al sempre immancabile Simbolotto (al quale ogni volta dedichiamo un articolo a parte) potrebbero letteralmente cambiare la vita a qualcuno tra voi carissimi lettori, purché – e non è affatto un punto trascurabile o ignorabile – riuscite a mettere le mani sui loro numeri vincenti entrando di diritto nell’olimpo dei vincitori che conta già migliaia e migliaia di persone!

Purtroppo attualmente non abbiamo ancora alcun certezza sui più ricchi vincitori degli ultimi concorsi del Lotto e del 10eLotto, ma al contempo possiamo dirvi – immaginando che sia un’informazione utile per tutti voi carissimi lettori intenti a piazzare una scommessa – che si è aggiornata la lista dei numeri sfortunati lottiferi: il primo posto spetta ancora al numero 58 sulla ruota di Napoli che ormai non si vede da più di 31 settimane (ovvero 125 concorsi), seguito in top 3 dal 63-Cagliari e dall’84-Genova; mentre chiudono questa strana cinquina il 73 su Napoli – a quota 100 assenze spaccate – e il 47 su Cagliari.

Estrazione 10eLotto n° 48 del 25/3/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 48 del 25/3/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

ANCORA INTATTO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: OGGI AMMONTA A 10,4 MILIONI DI EURO

A rendere noti fin da subito dopo l’estrazione dello scorso sabato c’è stato – come sempre – il Superenalotto che in ben due differenti occasioni – su quel totale di oltre 4 milioni vinti in tutta Italia – ha quasi toccato il 100mila con bottini da ben 95mila euro, seguiti sul podio da altri 3 fortunati che se ne sono aggiudicati quasi 39mila e – ultimi superiori ai mille – da altri 81 che sono tornati a casa con poco più di 3mila euro; mentre sarà abbastanza semplice immaginare che al contempo il jackpot continua ad essere piuttosto timido dopo quella ricchissima (parliamo di ben 88,2 milioni) uscita dello scorso 20 marzo attestandosi oggi sull’ordine dei 10,4 milioni di euro!

LE DIMISSIONI OSPEDALIERE DI PAPA FRANCESCO: LA FORTUNA CON LA SMORFIA NAPOLETANA FA TAPPA A ROMA

E parlando – naturalmente – di fortuna e del Superenalotto e dei concorsi, se foste alla ricerca di possibili combinazioni per la vostre odierne schedine, ricordatevi che potreste sempre farvi guidare dalla Smorfia Napoletana che oggi ci tiene ancorati sul nostro bellissimo territorio per una notizia che per molti è stata un vero e proprio sospiro di sollievo: la scorsa domenica (55) 23 marzo – infatti – è arrivata la conferma delle dimissioni (80) dall’ospedale (36) romano Gemelli di Papa (58) Francesco dopo un lunghissimo ricovero (11) durato più di un mese e mezzo e legato ad una polmonite (13); con il pontefice attualmente tornato in Vaticano (82) dopo una doverosa tappa nella sua amatissima chiesa (84) di Santa Maria Maggiore.