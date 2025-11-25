Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi martedì 25 novembre 2025, concorso Sisal n.188/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Superata la prima fase della serata, ovviamente non ci resta che passare alla seconda che sancirà anche la fine di questo lungo viaggio tra i sorteggi con tutti i numerini fortunati del Lotto e del 10eLotto pronti – o almeno, lo speriamo – a rendere ricchissimi molti tra i loro tanti giocatori, tra i quali – ovviamente – ci siete anche voi affezionati lettori!

Ancor più che in precedenza, qui vi ricordiamo che l’attenzione e la calma saranno i vostri migliori alleati per non rischiare di perdere una ricca occasione; mentre visto che la sera procede velocissima, vi lasciamo subito ai numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto!

Estrazione 10eLotto n° 188 del 25/11/2025

01-06-10-12-14-20-33-34-39-41-47-48-55-66-73-77-78-79-86-90

NUMERO ORO: 6

DOPPIO ORO: 6-33

EXTRA: 05-11-18-23-24-27-35-53-60-67-71-74-82-87-88

Estrazioni del Lotto n° 188 del 25/11/2025

Ruota Numeri BARI 06 – 33 – 14 – 87 – 73 CAGLIARI 90 – 73 – 48 – 35 – 67 FIRENZE 20 – 66 – 86 – 79 – 27 GENOVA 39 – 55 – 23 – 74 – 60 MILANO 86 – 34 – 23 – 18 – 51 NAPOLI 01 – 12 – 60 – 11 – 82 PALERMO 41 – 78 – 88 – 71 – 74 ROMA 66 – 77 – 24 – 53 – 11 TORINO 10 – 90 – 35 – 77 – 48 VENEZIA 47 – 79 – 82 – 05 – 65 NAZIONALE 88 – 14 – 15 – 48 – 09

I NUMERI VINCENTI DI OGGI DEL SUPERENALOTTO: ECCO LE CIFRE CHE PORTANO AL JACKPOT

Con gli occhi sempre saldamente puntati sul jackpot da ben 82,6 milioni di euro, possiamo ufficialmente dichiarare aperta una nuova caccia ai tantissimi e ricchissimi premi in palio nel Superenalotto, con i suoi sei numerini odierni che sono stati ormai estratti da qualche minuto aprendo – come sempre fanno – le danze di questa serata che speriamo si riveli piuttosto ricca per tutti voi!

Come sempre, visto che non vogliamo rubarvi troppo tempo, vi auguriamo il nostro consueto sentitissimo buona fortuna, prima di invitare – con la dovuta attenzione e calma – a scoprire i numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 188 del 25/11/2025

Combinazione Vincente

43 – 18 – 21 – 20 – 40 – 23

Numero Jolly

52

SUPERSTAR

10

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Per l’ultima volta (o meglio, le ultime quattro volte) in questo mese di novembre che ha riportato un pungente freddo nella nostra bella penisola, il Lotto arriva a scaldarci con i suoi numeri vincenti che proprio questa sera – ovviamente sempre e solo dopo le ore 20:00 – verranno sorteggiati dalla Dea Bendata, accompagnata anche dagli immancabili colleghi rappresentati dal 10eLotto e dal Superenalotto; tutto ovviamente in vista della futura tripletta di sorteggi che si terranno tra giovedì e sabato sera!

Guardando allo scorso fine settimana, in questo martedì possiamo dirvi che le regioni in assoluto più fortunate sono state il Lazio e la Lombardia: nel primo, infatti, grazie al Lotto sono stati vinti la bellezza di oltre 144mila euro, tra i quali anche il premio più alto degli ultimi due concorsi pari – da solo – a ben 67mila e 500 euro; mentre nella seconda abbiamo visto premi complessivi per addirittura 195mila euro dei quali 100mila nell’appuntamento lottifero e i restanti 95mila nel 10eLotto, con il picco a 50mila euro singoli!

È ANCORA ALTISSIMO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: ECCO QUANTO VALE OGGI, 25 NOVEMBRE

Esattamente a metà strada tra le singole vincite lottifere e 10elottifere, invece, si piazzano i premi più alti assegnati dall’amatissimo Superenalotto nel suo ultimo sorteggio – quello che si è tenuto sabato scorso – con tre bottini identici tra loro (salvo, naturalmente, per gli effettivi numeri della sestina indovinati) che sono arrivati fino all’ottima somma di 63mila 562 euro e anche 98 centesimi; mentre è ancora una volta salito leggermente il valore dell’incredibile jackpot, ormai pari alla bellezza di 82,6 milioni di euro!

A NEW YORK SPUNTA LA MASTODONTICA PALLA DI CAPODANNO: I NUMERI DI OGGI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Rispolverando, infine, ancora una volta il nostro dizionario della Smorfia Napoletana per i suoi consigli odierni sui numeri che tutti voi carissimi lettori potreste usare per le vostre schedine – potenzialmente – milionarie, vogliamo dedicare questo appuntamento odierno alle ormai imminenti festività natalizie: infatti, proprio in questi giorni a New York (81, ma anche il 63 per gli USA) è stata ufficialmente installata la Constellation Ball (42+71) che poco prima della mezzanotte (56) di Capodanno (2) inizierà a salire per raggiungere i cieli (3) newyorchesi e inaugurare (15) ufficialmente l’arrivo dell’anno (12) nuovo!