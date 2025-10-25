Estrazione numeri vincenti Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 25 ottobre 2025, concorso Sisal n. 171/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

LA SUPER SESTINA DA MILIONI DI EURO

L’appuntamento più atteso dagli italiani, quello con la fortuna, è arrivato, perché sono stati estratti i numeri vincenti del Superenalotto, ma dietro ogni concorso si nasconde un rituale rigorosissimo, pensato per garantire la massima trasparenza e sicurezza. Si parte nel pomeriggio con i test tecnici: vengono controllati i computer e le macchine estrattrici per assicurarsi che tutto funzioni alla perfezione. Le palline numerate, custodite in tre valigette sigillate e sorvegliate, vengono prelevate da una cassaforte; un membro della Commissione, con guanti in cotone, le mostra a una telecamera, le passa sul lettore RFID e le inserisce nelle urne.

Ogni set è dedicato a una fase precisa: uno per i sei numeri vincenti più il Jolly, uno per il SuperStar, mentre il terzo resta sigillato di riserva. Quando arriva il momento della verità, e quindi dopo il via libera, scatta un flusso d’aria ad alta pressione che fa muovere le palline. Una dopo l’altra, vengono lette dallo scanner, registrate dal banditore e annunciate in diretta. Al termine dell’estrazione, viene firmato il documento ufficiale con i sette numeri (6 + Jolly) e il SuperStar e trasmesso alla Commissione, poi partono i calcoli delle vincite…

Ultima estrazione Superenalotto n. 171 del 25/10/2025

Combinazione Vincente

53 – 58 – 16 – 33 – 89 – 18

Numero Jolly

81

SUPERSTAR

59

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Prima di dare inizio alla serata, spazio ai numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che stiamo per scoprire per dare forma alle nuove combinazioni di oggi di questi giochi. Mentre vi organizzate tra cene, uscite o un film in famiglia, potete dare uno sguardo alle statistiche che raccontano l’attesa anche di alcuni numeri che non si fanno vedere da tempo.

Per quanto riguarda il Lotto, il primato dei numeri ritardatari spetta ancora all’82 sulla Nazionale, assente da 118 estrazioni. Seguono il 42 su Firenze con 105 turni di assenza, poi numeri non centenari, e nello specifico l’8 su Cagliari con 95, il 59 sulla Nazionale con 94 e il 76 su Firenze con 92, che vanno a comporre la top five di oggi. Tra le combinazioni, la cadenza 3 su Milano manca da 62 estrazioni, la decina 70-79 su Cagliari da 61, mentre la figura 9 su Roma si fa attendere da 37.

Passando al Superenalotto, la situazione dei “grandi ritardatari” mostra quali sono i numeri più attesi: 84, 24, 85, 53, 57 e 64; queste le cifre che non vengono estratte da più tempo e che molti giocatori tengono d’occhio in vista dell’estrazione di oggi.

SUPERENALOTTO, LE VINCITE E IL NUOVO OBIETTIVO

Con il Superenalotto possiamo riflettere anche sulle ultime quote, quelle relative all’estrazione di ieri, in cui non è stato centrato alcun “6”, e così il jackpot continua a crescere, arrivando alla cifra record di 69,5 milioni di euro. Anche se la combinazione vincente del venerdì non ha regalato il tanto ambito colpo grosso, non sono mancate le soddisfazioni e i premi.

Sono infatti quattro i “5” centrati, ciascuno da 31.754,72 euro; ottimo risultato anche per i premi secondari: ben 894 schedine hanno realizzato un “4” da 145,04 euro, mentre sono 26.651 i “3” da 14,62 euro e 327.231 i “2” da 5 euro. Importanti anche i risultati delle opzioni Stella, che moltiplicano le vincite: sono stati assegnati due “4 Stella” da 14.504 euro, 159 “3 Stella” da 1.462 euro, 1.751 “2 Stella” da 100 euro, 9.286 “1 Stella” da 10 euro e 17.709 “0 Stella” da 5 euro.

Superenalotto n. 171 del 25/10/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 171 del 25/10/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 171 del 25/10/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto, Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato https://www.adm.gov.it/portale/giochi si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LE NOZZE A SORPRESA E LA SMORFIA NAPOLETANA DEL LOTTO

Ogni simbolo, persona o immagine, anche un fatto specifico, può essere associato a un numero grazie alla Smorfia napoletana, con cui potete interpretare non solo i sogni, ma anche vicende di attualità o curiosità per avere dei numeri da giocare quando l’ispirazione latita. Prendiamo il caso di Massimo Cacciari, che a 81 anni ha deciso di sposarsi con la compagna con cui convive da tempo a Milano, Chiara Patriarca, di 52 anni.

Seguendo lo spirito della tradizione partenopea, potremmo pure iniziare dall’età degli ospiti, ma sarebbe fin troppo facile. C’è la sposa, 63, così come la figura dell’anziano, 53, anche se nel caso di Cacciari, trattandosi di un filosofo, ci viene subito in mente 34 la testa, ma potrebbe calzare bene anche il 20, che richiama la festa che andrà organizzata, intima o allargata che sia… Sono associazioni su cui potete sbilanciarvi in base alle interpretazioni che voi in primis date agli eventi.