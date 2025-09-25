Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione numeri vincenti di oggi, giovedì 25 settembre 2025, concorso Sisal n. 153/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

I NUMERI VINCENTI DI OGGI DEL SUPERENALOTTO: LA COMBINAZIONE, I PREMI E IL JACKPOT

È l’ora di questo giovedì 25 settembre 2025 dedicata al jackpot milionario del Superenalotto che tutti voi carissimi lettori e affezionati giocatori da sempre sognate – un giorno – di riuscire a vincere per dare una concreta svolta alla vostra vita: giorno che, con la giusta e necessariamente elevata dose di fortuna, potrebbe essere proprio oggi, con l’eventualità di tantissimi altri premi ad attendervi!

Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto/ Estrazione numeri vincenti oggi, 25 settembre 2025

Ovviamente per sapere se siete vincitori è importante che stiate concentrati sui numeri estratti e su quelli giocati e con i nostri auguri di buona fortuna a farvi compagnia; vi lasciamo ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 153 del 25/09/2025

Combinazione Vincente

19 – 36 – 11 – 41 – 65 – 82

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 25 settembre 2025: numeri vincenti e simboli

Numero Jolly

17

SUPERSTAR

15

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI

Con il jackpot che resta ancora una volta a livelli altissimi e tutti gli altri premi che torneranno – come sempre – a far sognare migliaia e migliaia di giocatori, proprio nella serata di oggi ci si potrà misurare con i consueti concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto (quest’ultimo l’unico tra i tre ad avere in palio il jackpot milionario che citavamo prima, ma ci torneremo!): si tratta, come molti sapranno, del secondo appuntamento di questa ultima settimana di settembre, con altri due che sono già previsti e fissati per le serate di domani e dopodomani, ovvero venerdì e sabato!

SUPERENALOTTO, EUROJACKPOT, LOTTO, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Martedì 23 Settembre 2025

Dato che li abbiamo nominati, addentrandoci nella consueta attesa per i numeri vincenti di oggi possiamo dare un pochino di risalto ai premi più interessanti vinti lo scorso martedì 23 settembre 2025, con il 10eLotto che si è conquistato – a tutti gli effetti – il primissimo posto della nostra consueta classifica grazie a un singolo bottino dall’ottimo valore di 100mila euro precisi; mentre appena sotto – ma con una distanza notevole – si è piazzato il Lotto con il suo premio da 22mila 500 euro.

—

Estrazione 10eLotto n° 153 del 25/9/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 153 del 25/9/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LE ULTIME VINCITE E IL JACKPOT DI OGGI DEL SUPERENALOTTO: TUTTO SUI PREMI IN PALIO

Non è stato – come spesso, ma non sempre, accade – da meno il Superenalotto che con il suo concorso di martedì è riuscito a superare l’estrazione lottifera, ma non quella 10elottifera: infatti, nell’ultimo appuntamento abbiamo visto la bellezza di tre premi identici (i più alti della giornata) dal valore di quasi 55mila euro l’uno, seguiti da un’altra coppia di bottini da poco più di 25mila euro; mentre – e lo dicevamo già prima – visto che nessuno ha messo a segno un “6” (ovvero ha indovinato tutti i numeri vincenti), oggi il jackpot in palio ha raggiunto il valore di 55,6 milioni di euro!

OGGI È LA GIORNATA MONDIALE DEI SOGNI: A LEI È DEDICATO L’APPUNTAMENTO CON LA SMORFIA NAPOLETANA

Resta, infine, da inaugurare il nostro consueto piccolo viaggio tra i numeri potenzialmente fortunati, affidandoci – come sempre facciamo – alla Smorfia Napoletana che in questo 25 settembre collega il mondo della cronaca (al quale normalmente ci rivolgiamo per consultarla) a quello onirico che la caratterizza: proprio oggi, infatti, si celebra la Giornata (90) mondiale (47) dei sogni (79) associata a una lunga serie di cifre tra le quali possiamo citarvi – per esempio – il 4 di “letto”, il 6 di “occhi”, il 74 di “tempo” (visto che i sogni hanno la caratteristica unica di farci percepire lo scorrere del tempo in modo diverso) o l’84 di “emozione”!