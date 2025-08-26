Lotto, Superenalotto e 10eLotto numeri vincenti estrazione di oggi, martedì 26 agosto 2025, concorso Sisal n. 136/2025. Ultime notizie, quote e jackpot
Il mese di agosto volge al termine, ma non si esauriscono con Lotto, Superenalotto e 10eLotto le occasioni di vincita tramite i loro numeri vincenti, tutti da scoprire tra non molto. Per ingolosirvi partiamo dal Jackpot, che è salito a quota 42,5 milioni di euro visto che nell’ultimo appuntamento della scorsa settimana nessuno è riuscito a centrare il 6.
Eppure, ci sono state delle vincite interessanti, basti pensare al 5 da poco più di 28mila euro con il 5, centrato da sei giocate, mentre le 73 schedine che sono risultate fortunate per il 3 stella regalano 2.690 euro per ciascuna di essa.
Pioggia di premi anche con il Lotto, che sabato ha regalato un colpo da poco meno di 69mila euro a Capaccio Paestum. Questo è stato il premio più alto di giornata. Sabato sono stati vinti anche 31mila euro circa, ma a Roma. Ma questi sono solo alcuni dei premi che sono stati centrati, visto che l’ultima estrazione ha distribuito oltre 4,6 milioni di euro di vincite in tutta la penisola.
Superenalotto n. 136 del 26/8/2025
Combinazione Vincente
Numero Jolly
Superstar
Estrazione 10eLotto n° 136 del 26/8/2025
Numero Oro:
Doppio Oro:
Extra:
Estrazioni del Lotto n° 136 del 26/8/2025
|Ruota
|Primo Estratto
|Secondo Estratto
|Terzo Estratto
|Quarto Estratto
|Quinto Estratto
|BARI
|CAGLIARI
|FIRENZE
|GENOVA
|MILANO
|NAPOLI
|PALERMO
|ROMA
|TORINO
|VENEZIA
|NAZIONALE
DAL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO ALLE ALTRE QUOTE…
Dalle quote di Lotto e Superenalotto passiamo a quelle del 10eLotto, che ha fatto festeggiare tante città. Ad esempio, nell’estrazione di venerdì sono stati vinti 52mila euro con una giocata fatta a Cavallino Treporti (Venezia), mentre a Roma ci sono stati premi da 20mila e 5mila e 200 euro. In un paesino della provincia capitolina, Cave, invece sono andati 5mila euro, stesso premio finito a Monterosi (Viterbo), mille euro in meno a Capena.
Incredibile festa in Toscana, in particolare a Pontassieve (Firenze), visto che lì è stato conquistato un premio di 30mila euro. Dovendo tracciare un piccolo bilancio dei premi che riguarda solo questo gioco, allora nel complesso sono 10,6 i milioni fatti piovere in tutta Italia solo per quanto riguarda questo anno.
IL “NUOVO” PIANETA E LA SMORFIA NAPOLETANA
La Smorfia napoletana ci fa “leggere” l’attualità attraverso i numeri, non solo i sogni: prendiamo, ad esempio, la recente scoperta di un pianeta neonato nello spazio, di appena 5 milioni di anni. Partiamo dalla scoperta, associabile al 44, il numero dell’occhio, che guarda lontano e porta a galla l’ignoto. Ma c’è appunto il pianeta, che vaga nel cosmo: si può richiamare il 32, il capitone, simbolo di qualcosa che sfugge e si muove, esattamente come i pianeti che girano intorno alle stelle.
Invece, la nascita è legata al numero 1, simbolo dell’inizio. Questo pianeta è stato scoperto nello spazio, quindi potremmo “forzare” un po’ la tradizione partenopea per tirare in ballo il 22, la pazzia, ciò che va oltre le regole e sfugge al controllo umano. Infine, giochiamo facile con l’età di questo pianeta: “appena” 5 milioni di anni, quindi il numero chiave è il 5, la mano, la forza creatrice che plasma ciò che nasce.