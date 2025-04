CHIUDONO LA SERATA DI ESTRAZIONI LOTTO E 10ELOTTO: TUTTI I LORO NUMERI VINCENTI

Chiudono la serata di estrazioni – speriamo – vincenti di concorsi ed estrazioni il Lotto e il 10eLotto che hanno seguito in rapidissima successione il Superenalotto nella sua corsa verso in numeri vincenti con tutti voi giocatori che siamo certi siate prontissimi a scoprirli per preparavi a mettere le mani sul bottino che vi spetterà di diritto: occhi aperti – dunque – perché le cifre in ballo sono tantissime e il rischio di confondersi è dietro l’angolo.

Se voleste essere certi, dopo il controllo da questo sito potreste anche dare una seconda occhiata di verifica ai siti ufficiali dei due giochi, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli; ma dato che non vogliamo essere proprio noi a confondervi, eccovi tutti i numeri vincenti di oggi di Lotto e 10eLotto!

—

Estrazione 10eLotto n° 66 del 26/4/2025

2 – 5 – 9 – 11 – 13 – 14 – 23 – 26 – 27 – 28 – 30 – 38 – 42 – 43 – 60 – 62 – 63 – 73 – 81 – 82

Numero Oro: 23

Doppio Oro: 23 – 30

Extra: 7 – 12 – 16 – 18 – 25 – 32 – 35 – 44 – 45 – 46 – 69 – 70 – 76 – 79 – 84

—

Estrazioni del Lotto n° 66 del 26/4/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI 23 30 43 69 25 CAGLIARI 63 73 2 18 12 FIRENZE 38 11 13 32 15 GENOVA 9 27 84 16 11 MILANO 73 30 70 60 2 NAPOLI 60 81 5 79 89 PALERMO 26 28 69 7 31 ROMA 82 38 76 44 31 TORINO 5 62 73 46 84 VENEZIA 42 14 45 35 52 NAZIONALE 48 80 78 16 23

ARRIVANO I NUMERI VINCENTI DI OGGI DEL SUPERENALOTTO: PORTERANNO AL JACKPOT?

Si sono fatte anche oggi – sabato 26 aprile 2025 – le ore 20:00 e con loro possiamo dire ufficialmente aperta la caccia a tutti i numeri vincenti di questa serata partendo (come sempre facciamo!) dal Superenalotto che ha in palio il premio decisamente più ambito tra i tantissimi disponibili.

Il riferimento – e siamo certi l’abbiate già capito – è al jackpot che dopo un mese di crescita ininterrotta ha raggiunto l’ottima cifra di 24,2 milioni di euro! Storicamente ricordiamo che quello stesso premio è arrivato a valere più di 300 milioni di euro, mentre l’ultimo vinto – appunto, un mese fa – era quasi arrivato alla soglia dei 90 milioni; ma fermo restando che 24,2 sono comunque ottimi, eccovi i numeri vincenti di oggi del Superenalotto con i quali potreste aggiudicarvelo!

Superenalotto n. 66 del 26/4/2025

Combinazione Vincente

10 67 24 48 21 63

Numero Jolly

34

Superstar

45

—

I NOSTRI CONSIGLI VERSO LE ESTRAZIONI DI LOTTO, SUPERENALOTTO E 10ELOTTO

Torna oggi – dopo una brevissima pausa di 24 ore – l’attesissimo appuntamento con Lotto, 10eLotto e Superenalotto che in questa prima serata del weekend ci condurrà verso la consueta scoperta dei numeri vincenti che potrebbero valervi uno dei tantissimi bottini in palio: un appuntamento certamente attesissimo perché oltre ad avere in palio un nuovissimo jackpot che è cresciuto ancora una volta (ci torneremo a breve!), ci permetterà anche di recuperare il concorso perso nella giornata di ieri per via della festa della Liberazione; in vista della prossima settimana che ci regalerà un’estrazione extra di lunedì!

Dato che siamo certi che moltissimi tra voi stiano attendendo pazientemente il momento per piazzare le loro scommesse, entrando subito nel vivo di questa serata di – speriamo – premi vogliamo lasciarvi un paio di consigli sui numeri da usare nelle vostre schedine: guardando al Lotto, infatti, resta solida in vetta alla classifica dei numeri ritardatari la cinquina composta da 58-Napoli, 27-Palermo, 32-Palermo, 16-Milano e 58-Firenze con ritardi inclusi tra le 86 e le 143 estrazioni; mentre nel 10eLotto è la cinquina 73-31-25-77-69 a detenere il primato di ritardi.

NUOVO APPUNTAMENTO CON IL SUPERENALOTTO OGGI: QUANTO VALE IL JACKPOT?

Se questo tipo di dato potesse interessarvi anche per il Superenalotto, sappiate che attualmente (e potrebbe cambiare proprio questa sera!) la sestina 67-78-53-84-39-75 è quella che da più tempo evita di farsi vedere in occasione dei sorteggi serali, contrapposta a quella composta da 85-6-86-77-79-49 che – invece – sembra essere la più fortunata in assoluto; ma al di là di questo è certamente più interessanti dirvi che oggi il jackpot in palio vale ben 24,2 milioni di euro.

Nella giornata di giovedì, infatti, le due cifre più alte incassate valevano entrambe poco più di 34mila euro (34mila e 653 e 34.183), abbinate alla seconda e alla quarta categoria di vincite possibili, ovvero quelle con i punti da 5 e da 4 Stella.

LA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATA ALLA LIBERAZIONE: IERI L’80ESIMO DEL 25 APRILE

Passando all’ultimissima parte di questo nostro consueto articolo, normalmente (ed anche oggi non fa eccezione!) dedicata alla Smorfia Napoletana, per ricavare degli ottimi numeri per le vostre schedine odierne di Lotto e Superenalotto possiamo rivolgere il nostro sguardo semplicemente alla giornata di ieri: infatti, si sono da pochissimo concluse le celebrazioni (53) per la Festa (20) della Liberazione (50) giunta proprio quest’anno – sempre il 25 aprile (con la coppia di numeri 25-8) – al suo 80esimo anniversario (80-16) e utile a ricordare la dura battaglia (29) per liberare (58) la nostra bella Italia (1) dalle truppe nazifasciste.