Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, giovedì 26 giugno 2025, concorso Sisal n. 101/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Tra pochissime ore potremo finalmente scoprire tutti assieme una nuova serie di combinazioni di numeri vincenti per gli undici concorsi del Lotto, il doppio appuntamento con il 10eLotto e il solitario Superenalotto (che dal conto suo, pur essendo da solo, ha in palio il premio più altro tra i tre, ma ci torneremo tra qualche riga!) con tantissime chance per tutti voi carissimi cercatori di fortuna di riuscire a mettere le mani su qualche premio che – in altri casi – potrebbe cambiarvi letteralmente la vita!

Come sempre, vi ricordiamo che l’appuntamento con i tre giochi vi attende sulla soglia delle ore 20:00, ma dato che quasi certamente in quel momento sarete impegnati con la vostra meritata cena, ci penseremo noi de ilSussidiario.net a seguire la diretta delle tre estrazioni per poi riportarvi il più rapidamente possibile – ovviamente tra queste stesse righe che state già leggendo – tutte le combinazioni sorteggiate dalla Dea Bendata, comode per essere consultate in un solo posto!

A livello di premi, l’ultimo concorso – ovvero quello che si è tenuto nella giornata di martedì 24 giugno 2025 – non sembra essersi sbilanciato verso cifre milionarie o particolarmente elevate, con il solo 10eLotto che ha raggiunto i 50mila euro vinti con un singolo fortunatissimo premio; mentre al contempo il Lotto sembra essersi fermato sulla soglia dei 22mila e 500 euro singolarmente assegnati che, pur non essendo milionari, certamente non sono da buttare via.

Superenalotto n. 101 del 26/6/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 101 del 26/6/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 101 del 26/6/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

OGGI UN NUOVO APPUNTAMENTO CON IL SUPERENALOTTO: CRESCE ANCORA IL JACKPOT MILIONARIO

Ben più interessante – dopo alcune estrazioni consecutive in cui la fortuna sembrava essersi dimenticata di lui – l’ultimo appuntamento con il Superenalotto, gioco tra i tre ad attirare (quasi) quotidianamente le maggiori attenzioni da parte di voi carissimi giocatori grazie al suo jackpot milionario che da sempre lo caratterizza: oggi, visto che martedì scorso nessuno l’ha vinto, vale la bellezza di 17,8 milioni di euro!

Soffermandoci ancora sul concorso di martedì, pur in assenza di un nuovo milionario vincitore del jackpot, è sicuramente interessante notare che sono stati ben due i giocatori che si portati a casa poco più di 244mila euro a testa: il premio era relativo alla combinazione vincente da 5 numeri con l’aggiunta del ricchissimo Jolly; mentre oltre a loro due vi diciamo anche che altrettanti vincitori se ne sono portati a casa 31mila e altri 6 pochi più di 26mila!

IL MATRIMONIO DI BEZOS A VENEZIA: LA MILIONARIA COMBINAZIONE DELLA SMORFIA NAPOLETANA

In questo nostro odierno viaggio tra i concorsi, in primis il Superenalotto manca solamente più all’appello la consueta Smorfia Napoletana che ha preparato una nuovissima combinazione per voi che in queste ultime ore in cui potrete giocare siete indecisi sui numeri da scegliere: dovendo optare per una notizia, abbiamo rivolto la nostra attenzione a Venezia (9) che domani ospiterà (29) il controverso e discusso matrimonio (22) del miliardario (78) fondatore (59) di Amazon, Jeff Bezos, nello splendido resort (12) a 7 stelle (18) lusso che affaccia sul Canal (47) Grande (57).