Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto dei numeri vincenti di oggi, sabato 26 luglio 2025, concorso Sisal n. 119/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Non c’è sosta per chi ama giocare a Lotto, Superenalotto e 10eLotto, perché arriva un’altra estrazione, l’ultima della settimana, la quarta occasione per riuscire a ottenere una vincita incredibile o uno dei premi con cui “consolarsi” e riuscire a realizzare anche dei piccoli desideri. Non è però ancora il momento dei numeri vincenti, ma ce ne sono altri da scoprire, i ritardatari, cioè quei numeri che si fanno attendere.

In vetta alla classifica troviamo il 26 sulla ruota di Firenze, assente da ben 135 estrazioni; a seguire, il 24 sulla Nazionale che manca da 120 concorsi e il 49, sempre su Firenze, che non si vede da 116 turni a completare questo podio speciale. Non meno attesi il 74 sulla ruota di Milano, latitante da 108 estrazioni, e l’82 su Cagliari, che non esce da 103 concorsi. La caccia ai ritardatari è intensa, ma non quanto quella alle combinazioni fortunate che scopriremo stasera.

DAI RITARDATARI DEL LOTTO ALLE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Ci sono i numeri vincenti, quelli delle statistiche, ma anche quelli dei premi, in questo caso le quote del Superenalotto, anche perché si legano al Jackpot, che è salito a 30,9 milioni di euro per l’estrazione di oggi, visto che nessuno ha indovinato la sestina fortunata. Ma la fortuna non è mancata del tutto ieri, anzi: sono stati centrati due “5”, ognuno dal valore di 60.461,57 euro, e due preziosi “4 Stella” che hanno regalato 48.305 euro ciascuno.

Superenalotto n. 119 del 26/7/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 119 del 26/7/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 119 del 26/7/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

A pioggia anche i premi minori: ci sono stati 282 premi per il “4” da 483,05 euro, 11.840 vincite per il “3” da 32,41 euro e ben 202.977 schedine fortunate per il “2” da 5,67 euro. Non meno ricco il settore Stella, con 70 vincite per il “3 Stella” da 3.241 euro, 962 premi per il “2 Stella” da cento euro, 6.607 giocate vincenti per “1 Stella” da 10 euro e 14.189 vincite “0 Stella” premiati con 5 euro. Chissà se una di queste vincite possa essere scritta nel vostro futuro, magari proprio a breve termine.

IL WEEKEND SECONDO LA SMORFIA NAPOLETANA

Questo weekend si prospetta complicato per chi ha deciso di mettersi in viaggio, ma magari arriva una bella vincita ad allietare i vostri giorni. Potreste avvalervi di questo spunto per avere dei numeri da giocare al Superenalotto, anche perché potete contare sulla Smorfia napoletana. Ad esempio, pensiamo proprio al traffico da bollino rosso, maltempo diffuso e ben 13 milioni di persone in movimento sulle strade italiane, con l’allerta gialla in 7 regioni, segno che temporali e disagi potrebbero colpire a macchia di leopardo.

La tradizione partenopea ci propone il 13 che rappresenta la fortuna, quella che serve per arrivare a destinazione senza intoppi. Il bollino rosso richiama il 27, simbolo di agitazione e caos, proprio come le code infinite. Il maltempo, con pioggia e temporali, è il 44, numero che parla di chiusure e difficoltà. L’allerta gialla diventa il 19, la risata, quasi un sorriso amaro davanti all’ironia del destino. Infine, le 7 regioni coinvolte ci portano al 7, la “scuppetta”, il colpo improvviso che può cambiare i piani. Una cinquina che racconta perfettamente il clima del weekend…