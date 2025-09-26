Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione numeri vincenti di oggi, venerdì 26 settembre 2025, concorso Sisal n. 154/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

L’ESTRAZIONE DI OGGI DEL SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI CHE PORTANO AL JACKPOT MILIONARIO

Si è aperta ufficialmente la caccia di oggi del jackpot milionario in palio nel terzo concorso della settimana del Superenalotto, con un valore di addirittura 56,2 milioni di euro grazie ai quali siamo certi potrete facilmente realizzare tutti quei sogni che avete sempre rimandato – ovviamente – a causa delle disponibilità economiche limitate, accompagnati da tantissimi altri ricchi premi per chi sarà leggermente meno fortunato!

Prima di procedere vi ricordiamo che – se vi interessassero – nei prossimi minuti vi riporteremo qui anche tutte le combinazioni lottifere odierne; mentre ora l’attenzione deve essere posta esclusivamente sui numeri vincenti di oggi del Superenalotto: eccoveli e buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 154 del 26/09/2025

Combinazione Vincente

82 – 2 – 17 – 23 – 39 – 58

Numero Jolly

75

SUPERSTAR

6

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Siamo pronti, per la terza volta questa settimana, a partecipare nuovamente ai concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che nel corso delle prossime ore – come di consueto non prima delle 20:00 in punto – saranno protagonisti dei loro tradizionali appuntamenti con le ruote, al termine dei quali (e questa è ovviamente la cosa più importante!) sapremo tutti i numeri e le combinazioni vincenti di oggi e, soprattutto, se saremo riusciti a portarci a casa un qualche ricchissimo premio tra i tanti che ci sono in palio in questi amati concorsi!

Solamente ieri – ovvero in occasione dell’ultima estrazione che si è tenuta – la fortuna ha colpito in particolar modo negli ambienti dedicati al 10eLotto con un premio singolo dal valore di addirittura 100mila euro messo a segno a Portogruaro e un totale in tutta il Veneto di addirittura 140mila euro; mentre la regione più fortunata del Lotto ieri è stata la Calabria con poco più di 38mila euro vinti tra i quali si sono nascosti anche quei 25mila che sono stati il premio più elevato dell’intero concorso assegnato ieri!

Estrazione 10eLotto n° 154 del 26/9/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 154 del 26/9/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

È DI 55,2 MILIONI DI EURO IL JACKPOT DI OGGI DEL SUPERENALOTTO: UNO DEI BOTTINI PIÙ ALTI DELL’ANNO!

Se invece – e siamo certi che per una larghissima parte di voi sia così – fosse il Superenalotto il gioco sul quale avete intenzione di puntare tutta la vostra fortuna, sappiate che questa sera avrete ancora la possibilità di portarvi a casa uno dei jackpot più interessanti dell’ultimo anno con un valore di addirittura 56,2 milioni di euro per chiunque avrà un colpo di fortuna tale da riuscire a indovinare tutti i numeri che la Dea Bendata sorteggerà; mentre chi di quei numeri ne indovinerà solo una parte – basandoci sull’estrazione di ieri sera – potrebbe vincere premi da 32mila euro (5 numeri), oppure da 325 (4 numeri), da 25 (3 numeri) o ancora da 5 euro (con soli 2 numeri)!

LA CONQUINSTA DELL’EVEREST E LA DISCESA IN SCI VISTA DALLA SMORFIA NAPOLETANA: I NUMERI DI OGGI

Con la Smorfia Napoletana ad accompagnarci – anche oggi – verso la snervante (ma in un certo senso divertente!) fase dell’attesa per le estrazioni di oggi, nel suggerirci qualche interessante numero che potremmo facilmente usare per le schedine che stiamo compilando in queste ore ci porta alla scoperta di un’impresa estrema compiuta pochi giorni fa: infatti, l’alpinista (24) polacco (88) Andrzej Bargiel lo scorso 23 settembre (23-9) è stato il primo al mondo a conquistare (32) la vetta (1) del monte (19) Everest (49) senza il supporto dell’ossigeno (40) per poi tornare a valle (35) in sci (66).