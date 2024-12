DOPO IL SUPERENALOTTO, IL LOTTO E IL 10ELOTTO: I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE ODIERNA

A chiudere questa sempre partecipatissima serata di estrazioni e concorsi lottiferi dopo il già tenutosi appuntamento con i numeri vincenti del Superenalotto (già pubblicati qualche riga più in basso per tutti voi carissimi giocatori che li steste cercando!) tocca ora dar spazio a quelli del Lotto e del 10eLotto che ci permetteranno di archiviare definitivamente i sorteggi serali: i prossimi appuntamenti si terranno nella giornata di domani – ovvero sabato 28 – e poi ancora lunedì prossimo (per recuperare l’appuntamento perso ieri), martedì, giovedì, venerdì e sabato prima di tornare al consueto calendario a cui ci siamo abituati nell’anno nuovo!

Detto questo, non ci resta che augurarvi – come d’altronde facciamo prima di ogni sorteggio – i nostri sentiti auguri di buona fortuna assicurandovi che terremo le dita ben incrociate per la vostra caccia ai ricchi premi; lasciandovi ora – infine – ai numeri vincenti di oggi, venerdì 27 dicembre 2024, del Lotto e del 10eLotto!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 206 del 2/12/2024

11 – 12 – 17 – 20 – 26 – 36 – 37 – 44 – 48 – 49 – 51 – 54 – 55 – 58 – 59 – 61 – 67 – 78 – 85 – 88

NUMERO ORO: 54

DOPPIO ORO: 54 – 49

EXTRA: 01 – 04 – 09 – 21 – 29 – 42 – 52 – 57 – 60 – 62 – 68 – 69 – 74 – 75 – 86

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazioni del Lotto n° 206 del 2/12/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero BARI 54 49 36 52 60 CAGLIARI 61 85 62 42 52 FIRENZE 55 44 59 21 29 GENOVA 11 12 68 26 48 MILANO 88 17 01 74 76 NAPOLI 37 51 26 09 76 PALERMO 67 78 49 57 69 ROMA 20 26 85 04 24 TORINO 48 59 75 86 89 VENEZIA 44 58 75 69 10 NAZIONALE 85 19 67 65 89

NUMERI VINCENTI DEL SUPERENALOTTO DI OGGI: OCCHI PUNTATI SUL JACKPOT MILIONARIO

Torniamo tra queste righe ancora una volta nella giornata – o meglio, serata – di oggi per dirigerci nel lungo viaggio attraverso i numeri vincenti scelti dalla Dea Bendata e piazzati a difesa dei milionari premi lottiferi: il primo tra i concorsi che ci intratterà (come sempre!) è il Superenalotto che oggi vanta un jackpot dalla bellezza di 49,9 milioni di euro intatto da ormai parecchie settimane in attesa di qualcuno che riesca a scalfirlo – ovviamente portandoselo a casa – per farlo ripartire da zero!

Prima di passare ai numeri vincenti – ai quali arriveremo tra pochissime righe – vi vogliamo giusto ricordare al volo che i prossimi appuntamenti dopo quello odierno si terranno (come sempre) domani e poi ancora lunedì 30 dicembre per recuperare l’estrazione saltata il 27 dicembre a causa delle celebrazioni di Santo Stefano. Detto questo, rimaniamo con i piedi ben saldi nella giornata di oggi – venerdì 27 dicembre 2024 – per dare subito la parola ai numeri vincenti del Superenalotto, sempre anticipati dal nostro augurio di buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 205 del 27/12/2024

Combinazione Vincente

43 – 68 – 53 – 13 – 9 – 15

Numero Jolly

58

SUPERSTAR

69

LOTTO E SUPERENALOTTO, NELL’ATTESA DEI NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Si ripeteranno oggi con un giorno di ritardo – ma seguendo comunque la classica programmazione settimanale – gli appuntamenti con Lotto, 10eLotto e Superenalotto che tra premi e jackpot torneranno ad assegnare i loro sempre ricchissimi bottini ai tanti che hanno scelto di sfidare la Dea Bendata anche dopo le festività natalizie: prima di concentrarci sulle estrazioni di oggi, vale la pena fare un piccolo passo indietro per precisare che i concorsi di ieri non si sono tenuti (quasi ovviamente) a causa dei festeggiamenti di Santo Stefano; mentre la buona notizia che dovrete tenere a mente è che se non voleste perdere l’opportunità salata ieri dovrete preparavi con le vostre combinazioni per lunedì 30 dicembre 2024 che ci regalerà un appuntamento extra di recupero con i tre giochi!

Visto che ad ora non ci è ancora possibile scoprire i premi più alti vinti dai tanti fortunati che hanno centrato parte delle combinazioni estratte lo scorso martedì, mentre restiamo in attesa dei sorteggi di questa sera possiamo dirvi che tra i numeri sfortunati del Lotto si è confermato ancora una volta il predominio del 31 sulla ruota di Genova che non vediamo ormai da esattamente 173 concorsi consecutivi; unito anche al quartetto 74-Napoli, 66-Nazionale, 11-Bari e 51-Roma, tutti assenti (in ordine inverso) da un numero compreso tra le 99 e le 124 estrazioni.

TORNA IL SUPERENALOTTO: OGGI IN PALIO UN JACKPOT ANCORA INTATTO DA 49,9 MILIONI DI EURO

Disponibili fin da pochissimi minuti dopo il sorteggio di martedì 24 dicembre – invece – i premi più alti vinti nel Superenalotto che ha confermato ancora una volta di essere al centro di un mese particolarmente fortunato, ma che (purtroppo) non è ancora riuscito a consegnare il suo jackpot: tra i premi più alti vale certamente la pena partire dal mettere in luce quell’ottimo bottino da più di 627mila euro vinto dall’unico giocatore italiano che è riuscito ad indovinare 5 numeri e il jolly, seguito da altri 12 vincitori del Superenalotto che con le combinazioni da 5 punti e quelle da 4 Stella si sono portati a casa più di 20mile euro l’uno; mentre oggi – venerdì 27 dicembre 2024 – quel jackpot milionario che caratterizza questo amatissimo gioco è arrivato a valere ben 49,9 milioni di euro!

LA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATA AI BABBI NATALI SURFANTI IN AMERICA

Dandovi ora appuntamento a questa sera – sempre attorno alle ore 20 – per scoprire tutti i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, vi lasciamo come sempre nelle fortunate mani della Smorfia Napoletana con i suoi consigli per le vostre scommesse sempre riportati tra parentesi dopo le corrispondenti parole: oggi, prima di archiviare definitivamente la parentesi natalizia anche in questo 2024, la notizia scelta è quella del simpaticissimo evento (67) di beneficenza (66) organizzano nei giorni scorsi negli States (89) – e precisamente in Florida – dove decine e decine di Babbi (9) Natale (25) hanno surfato (il 29, per il surf) sulle alte onde (16) marine (1) per raccogliere fondi a favore di alcuni enti benefici americani.