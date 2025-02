Con una posta in palio – specialmente dal punto di vista del jackpot milionario, ma ci torneremo dopo – che cresce sempre di più, possiamo finalmente dedicarci al secondo appuntamento settimanale (e al contempo penultimo per il mese di febbraio) con il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto che allo scoccare delle ore 20:00 prenderanno la scena delle sale estrattive dell’Agenzia Dogane e Monopoli per portarci alla scoperta dei loro freschissimi e nuovi numeri vincenti associati agli immancabili – e sempre al centro dei desideri di tutti gli speranzosi giocatori – premi che in alcuni casi arrivano ed essere veramente ricchissimi!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 27 febbraio 2025: numeri vincenti e simboli

Visto che li abbiamo nominati e quasi certamente vi avremo fatto venire l’acquolina in bocca al pensiero di quanto potrebbero valere, vi diciamo fin da subito che nessuno dei tre giochi ha valori fissi in palio: guardando alla giornata di martedì 25 febbraio 2025 – però – possiamo sicuramente dirvi che tra Lotto e 10eLotto i primi tre tra i vincitori più fortunati si sono aggiudicati premi per 47mila 500 (con un terno e tre ambi lottiferi), 32mila 500 (in questo caso con un ‘6 Oro’ 10elottifero) e 27mila (grazie nuovamente al concorso lottifero, ma unitamente al Simbolotto che tornerà anche questa sera)!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 25 Febbraio 2025

—

Superenalotto n. 33 del 27/2/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 33 del 27/2/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 33 del 27/2/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato)

TORNA OGGI IL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE IL JACKPOT E I PREMI DELL’ULTIMO CONCORSO

A ‘rubare’ la scena dei vincitori – tuttavia – ci hanno pensato altri tre giocatori che hanno scelto di partecipare al Superenalotto riuscendo ad indovinare 5 tra i sei numeri protagonisti dell’estrazione dello scorso martedì 25 aggiudicandosi la bellezza di poco più (esattamente 49 euro di scarto) di 59mila euro l’uno, seguiti sul podio superenalottifero da altri 4 concorrenti che ne hanno vinti 35mila 293 con altrettante scommesse grazie alle quali hanno indovinato 4 numeri e l’aggiuntivo SuperStar; d’altra parte – ed è un trend che si ripete ormai da diversi mesi a questa parte – a non fare la sua attesissima comparsa è stato il jackpot che seguendo il consueto regolamento che lo porta a crescere man mano che nessuno se lo aggiudica è arrivato a valere 78,7 milioni di euro!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 25 Febbraio 2025

LA SMORFIA NAPOLETANA CI PORTA A POMPEI: LA SCOPERTA DELLA ‘NUOVA’ VILLA DEI MISTERI

Parola – da ultimo, ma sempre fermo restando che a questo articolo mancano ancora i numeri vincenti che non mancheremo, ovviamente, di riportarvi allo scoccare delle ore 20:00 – alla Smorfia Napoletana che nel suo viaggio quotidiano dedicato a Superenalotto tre le tante notizie interessanti ne ha scelta una proveniente dalla vicina Pompei: nella città campana – infatti – durante gli ininterrotti scavi (22) archeologici (62) è stata rinvenuta una nuova sala (51) cerimoniale che ricorda da vicino la famosa villa (87) dei Misteri (17) per via della presenza di un enorme megalografia – ovvero una dipinto (89) murario di dimensioni reali – che raffigura il corteo (41) di Dionisio.