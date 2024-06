Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 27 giugno 2024: numeri vincenti e Jackpot

L’estate sembra essere (finalmente!) arrivata e per festeggiarla la Dea Bendata è tornata a regalare grandi premi in tutta la nostra bella penisola con un copione che speriamo potrà ripetersi ancora una volta questa sera: oggi – e siamo sicuri che moltissimi tra voi cari lettori lo sapranno bene – tocca al Lotto, sempre accompagnato dal Superenalotto e dal suo immancabile jackpot, ma anche dal 10eLotto! Una tripla occasione per cercare di svoltare la vostra vita e vivere delle vacanze estive a dir poco da sogno, senza rinunciare alla comodità, ad alcuni giorni e neppure a tutte quelle attività aggiuntive; ma prima – non è neppure il caso di dirlo – occorre vincerli quei premi e per farlo non vi resta che tentare ancora una volta la fortuna con il Lotto, con il 10eLotto oppure anche (se non soprattutto) con il Superenalotto!

Ve ne abbiamo accennato poco fa e vale la pena fare una piccola digressione – come nostro classico – sui premi che martedì hanno reso felici centinaia di migliaia di giocatori in tutta Italia: ha gioito sicuramente quel fortunatissimo che grazie al 10eLotto si è portato a casa ben 100mila euro indovinando 9 numeri e la sempre ricca opzione ‘Doppio Oro’; mentre anche a Caldogno (Vicenza) non sono mancati i festeggiamenti con i 50.596 euro vinti del Lotto che si uniscono ai 50.010 assegnati – ed è il secondo premio più ricco di martedì – dal 10eLotto a Saviano, alle porte di Napoli.

Superenalotto n. 101 del 27/06/2024

Combinazione Vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

Estrazione 10eLotto n° 102 del 27/06/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Extra:

Estrazione del Lotto n° 102 del 27/06/2024

RUOTA BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

DOPO IL LOTTO TORNA IL SUPERENALOTTO CON IL SUO JACKPOT

A completare il quadro di premi e vincite del Lotto e del 10eLotto di cui vi abbiamo appena parlato arriva anche il Superenalotto, che sempre martedì è riuscito a superare la soglia di 50mila (arrivando precisamente a quota 58.382,75) in ben 3 differenti schedine; ma senza dimenticare neppure le altre 2 vincite da 46.579 euro nel concorso abbinato SuperStar! Martedì – insomma – nessuno tra i tanti vincitori (ben 614mila!) è riuscito a mettere le mani sul jackpot del Superenalotto che – come da copione classico – è cresciuto ancora e ha raggiunto i 40,5 milioni di euro!

