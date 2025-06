Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, venerdì 27 giugno 2025, concorso Sisal n. 102/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Sono anche oggi il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto ad accompagnarci all’uscita di questa ultima (anche se abbiamo poi ancora un lunedì da attraversare) settimana di giugno con il consueto terzo appuntamento tra i quattro che si tengono tra lunedì e domenica e l’ultimissimo che si terrà nella serata di domani: occhi puntati – per ora – su oggi perché mentre siamo qui a parlare passa il tempo e si esaurisce progressivamente quello che avete a vostra disposizione per giocare, con il termine ultimo sempre fissato alle 19:30 di oggi!

Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi, venerdì 27 giugno 2025

Viste che tra queste righe dedicate ai concorsi lottiferi siamo abituati a recuperare assieme a voi carissimi lettori tutti gli ultimi premi più interessanti vinti, possiamo rivolgere il nostro sguardo alla giornata di ieri – ovviamente giovedì 26 giugno 2025 – per scoprire che mentre il 10eLotto è arrivato addirittura alla soglia dei 100mila euro con un singolo premio vinto in quel di Bolzano; al contempo il Lotto si è duramente conquistato il secondo posto della classifica con un totale di 30mila euro assegnati nel solo Veneto!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 27 giugno 2025: numeri vincenti e simboli

—

Superenalotto n. 102 del 27/6/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 102 del 27/6/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 102 del 27/6/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e del Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Giovedì 26 Giugno 2025

SALE A 18,4 MILIONI IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUESTA SERA UNA NUOVA ESTRAZIONE

Il protagonista assoluto di questa serata, però, sarà come sempre il Superenalotto che tra i tre colleghi è quello in grado di garantirvi il premio singolo più elevato, pur con probabilità piuttosto basse: infatti una schedina ogni 622,6 milioni potrebbe farvi vincere – indovinando ovviamente tutti i numeri vincenti sorteggiati questa sera – il ricchissimo jackpot che in questo preciso momento vale la bellezza di 18,4 milioni di euro; dai quali poi dovrete solamente togliere il 12% di tasse.

D’altra parte, ben più probabile è riuscire a centrare uno degli altri tantissimi premi in palio che spettano a chiunque riesca a portarsi a casa almeno un minimo di due tra i numeri serali: in questi altri casi le cifre variano in modo piuttosto netto in base a quanti altri vincitori ci sono in una singola categoria e – per esempio – ieri con cinque numeri tre differenti giocatori hanno vinto più di 51mila euro l’uno, scesi a (quasi) 430 con 4 numeri e un totale di 370 vincitori.

RIAPRE LA SALA DI COSTANTINO AI MUSEI VATICANI: I NUMERI ARTISTICI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Nella speranza che in qualche modo possa aiutarvi a piazzare una scommessa vincente nel Superenalotto e in tutti gli altri concorsi della giornata, richiamiamo all’appello di questo articolo la sempre divertente Smorfia Napoletana con i suoi numerini tratti dalla cronaca di questi ultimi giorni: precisamente, la nostra attenzione oggi è rivolta a Roma (65) e, in particolare, al Vaticano (82) con i suoi apprezzatissimi musei (76) che dopo più di 10 (altro numero già pronto per voi) anni hanno riaperto (65) la famosissima Sala (51) di Costantino, chiusa nel 2015 per un lunghissimo lavoro di restauro (31) per ridare splendore alle opere (32), agli affreschi (79) e ai dipinti (68) di Raffaello.