ARRIVANO IL LOTTO E IL 10ELOTTO: L’ESTRAZIONE DI OGGI IN VISTA DEI PREMI

Come vi avevamo annunciato solamente qualche minuto fa, dopo l’appuntamento con il Superenalotto tocca al Lotto e al 10eLotto monopolizzare la scena nella sala estrattiva Sisal con il loro lungo viaggio tra i tantissimi numeri vincenti, che potrebbe condurvi direttamente a un qualche interessantissimo premio, magari – addirittura – in grado di cambiarvi radicalmente la vita!

Sappiamo che l’attesa è tanta, ma riteniamo anche sempre utile e importante invitarvi alla massima prudenza e attenzione nell’entusiasmante fase di ricontrollo della schedina, prendendovi tutto il tempo che vi serve e controllando più volte con attenzione le combinazioni; mentre ora non resta altro che dirvi di scorrere poco più in basso per scoprire i numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto!

Estrazione 10eLotto n° 84 del 27/5/2025

04 – 10 – 14 – 15 – 18 – 19 – 24 – 30 – 31 – 33 – 35 – 41 – 55 – 57 – 61 – 64 – 69 – 83 – 86 – 87

Numero Oro: 15

Doppio Oro: 15 – 61

Extra: 02 – 08 – 17 – 22 – 25 – 27 – 29 – 34 – 49 – 53 – 56 – 78 – 79 – 80 – 89

Estrazioni del Lotto n° 84 del 27/5/2025

Ruota Numeri Estratti BARI 15 – 61 – 19 – 34 – 80 CAGLIARI 69 – 10 – 33 – 22 – 25 FIRENZE 18 – 55 – 30 – 29 – 78 GENOVA 64 – 18 – 35 – 56 – 57 MILANO 41 – 86 – 61 – 17 – 89 NAPOLI 87 – 31 – 27 – 57 – 16 PALERMO 31 – 69 – 53 – 64 – 14 ROMA 14 – 24 – 02 – 08 – 29 TORINO 83 – 04 – 79 – 49 – 27 VENEZIA 19 – 57 – 53 – 10 – 33 NAZIONALE 14 – 68 – 86 – 56 – 58

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e degli altri concorsi sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

L’ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI DI MARTEDÌ 27 MAGGIO 2025

Eccoci tornati ancora una volta tra queste righe per scoprire tutti assieme i vari numeri vincenti che in questa serata potrebbero rendere ricco qualcuno di particolarmente fortunato tra voi, carissimi lettori: i primi a fare la loro comparsa nelle nostre case sono, ovviamente, quelli del Superenalotto, che scopriremo tra pochissime righe; mentre, tra qualche minuto, torneremo anche a riportarvi tutti quelli del Lotto e del 10eLotto!

Tantissime, insomma, le occasioni ad attenderci e, dato che non vogliamo rubarvi altro tempo che potreste potenzialmente usare per festeggiare, vi vogliamo solamente augurare rapidamente buona fortuna, per poi lasciarvi ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto: eccoveli!

Ultima estrazione Superenalotto n. 84 del 27/05/2025

Combinazione Vincente

40 – 75 – 53 – 35 – 10 – 7

Numero Jolly

60

SUPERSTAR

33

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO PER ARRIVARE

Proseguono rapidissime le giornate di questo già caldo maggio e, con l’arrivo di un nuovo martedì – che in questo caso naturalmente è il giorno 27 di maggio 2025 – possiamo anche tornare a pensare e dedicarci all’83esimo concorso annuale di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, come sempre super protagonisti di questa serata con i loro numeri vincenti, che ancora una volta custodiscono ricchissimi premi e milionari jackpot in attesa che qualcuno sia sufficientemente fortunato da riuscire ad aggiudicarseli: l’ora da tenere a mente è quella delle 20 in punto, mentre il luogo sono ovviamente queste righe per seguire tutte le estrazioni in diretta assieme a noi!

Dato che di tempo ne abbiamo ancora a sufficienza, sempre interessante è rivolgere la nostra attenzione alle ultime estrazioni – che in questo caso si sono tenute tra venerdì 23 e sabato 24 maggio 2025 – per scoprire tutti i più interessanti premi vinti: l’intero podio, in questo caso, va assegnato al Lotto, con una singola vincita messa a segno venerdì dal valore di quasi 125mila euro, seguita da altri 67mila e da ulteriori 46mila vinti in entrambi i casi sabato; mentre il 10eLotto si è fermato sulla soglia dei 30mila, vinti venerdì da due differenti giocatori.

TORNA A CRESCERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: GLI ULTIMI PREMI VINTI

Spostando la nostra attenzione al Superenalotto, la primissima cosa da dire, che certamente interesserà tutti voi carissimi giocatori, è che sabato nessuno – fortunatamente – ha messo le mani sul jackpot, oggi cresciuto nuovamente fino a raggiungere l’interessante cifra di 5,5 milioni di euro: tra i premi più alti dell’ultimissimo concorso abbiamo da segnalarvi che, dei 762 mila vincitori, 14 si sono portati a casa poco più di 20 mila euro l’uno grazie a due differenti combinazioni (quella da 5 e quella 4 Stella); mentre resta fermo che solamente un paio di estrazioni fa – precisamente il 22 maggio – un giocatore bresciano si è aggiudicato più di 35 milioni di euro centrando l’intera sestina vincente!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI OGGI CON I SUOI CONSIGLI SUI NUMERI FORTUNATI

Infine, per la notizia che oggi abbiamo deciso di dare “in pasto” alla Smorfia Napoletana per ottenerne qualche utilissimo numero per le schedine di Lotto e Superenalotto degli indecisi che si nascondono tra voi, carissimi lettori – e ricordate che per giocare dovrete arrivare entro le 19:30 o perderete l’opportunità –, ci siamo rivolti quasi naturalmente al mondo sportivo: venerdì scorso, infatti, a Napoli (10) è scoppiata la grande festa (20) per la vittoria (66) del quarto (anche il 4 è un ottimo numero!) scudetto (88) del club calcistico (48) napoletano; con gli azzurri (43) ricevuti pochissimi giorni dopo in Vaticano (82) da Papa Leone XIV (58+42+14).