Si ripete inesorabile l’appuntamento con il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto questa sera protagonisti di una nuovissima serie di concorsi al termine dei quali potreste (ed è ovviamente la nostra speranza!) riscoprirvi vincitori di un premio veramente interessante ed addirittura potenzialmente del jackpot milionario da sempre caratteristica immancabile dell’ultimo dei tre sorteggi, nonché ambitissimo dai numerosissimi giocatori: per scoprire se chiudere questo mese di marzo da milionari vi invitiamo a tornare qui alle 20:00 per scoprire con noi i numeri vincenti; fermo restando che naturalmente dovrete aver prima piazzato le vostre scommesse!

Negli ultimi appuntamenti con i tre giochi – che si sono tenuti lo scorso martedì 25 marzo 2025 – ad aver catturato buona parte dei riflettori è stato il 10eLotto che ha assegnato un interessantissimo premio da esattamente 100mila euro a quel giocatore che è riuscito ad indovinare ben 9 dei 10 numeri estratti ed anche le due cifre dell’opzione ‘Doppio Oro’; mentre il Lotto si è fermato poco più indietro, conquistando il secondo posto della classifica delle vincite con un bottino a poco più di 64mila euro e – al contempo – anche il terzo con una doppia vittoria da 24mila centrata a Venezia e Salerno!

Superenalotto n. 49 del 27/3/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 49 del 27/3/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 49 del 27/3/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto, Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SI APRE UN ALTRO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO: OGGI IN PALIO UN JACKPOT DA 11,2 MILIONI

Ottimo – ed addiritura titolare potenziale del terzo posto della classifica che abbiamo appena descritto – anche il risultato dello scorso martedì del Superenalotto che tra i quasi 4 milioni assegnati (esattamente 3,911) è arrivato a toccare una quota massima da più di 43mila euro per un singolo fortunato giocatore, seguito da altri tre che se ne sono aggiudicati pochi meno di 34mila: il tutto mentre – nel frattempo – continua la lenta crescita del jackpot che il questo 2025 ha fatto la sua primissima comparsa la scorsa settimana facendo cadere quel valore di (quasi) 90 milioni raggiunti dopo lunghi mesi di assenze e che proprio oggi è arrivato alla cifra di 11,2 milioni di euro!

IL DANTEDÌ DEDICATO A DANTE E I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Sperando che possano servirvi proprio per conquistare quel jackpot milionario del Superenalotto o uno dei tantissimi premi in palio tra i concorsi – anche questi potenzialmente milionari, ma con probabilità sensibilmente inferiori -, rinnoviamo la nostra tappa nella Smorfia Napoletana sempre portatrice di interessanti numeri per le vostre schedine: dovendo scegliere una notizia, oggi abbiamo deciso di puntare sulla – per così dire – ‘ricorrenza’ (23) dello scorso 25 marzo del Dantedì, ovvero una giornata simbolica istituita nel 2020 per celebrate (82) il sommo (39) poeta (27) Dante (30) nel giorno in cui gli studiosi ritengono sia iniziato il suo viaggio (19) ultraterreno tra Inferno (44), Purgatorio (6) e Paradiso (22) al centro della Divina Commedia (8).