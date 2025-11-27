Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi giovedì 27 novembre 2025, concorso Sisal n.189/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

A ormai poco più di tre giorni dalla fine di questo penultimo mese dell’anno, tornano anche i consueti appuntamenti del giovedì – che in questo caso è il giorno 27 del mese di novembre – con tutte le undici estrazioni del Lotto alle quali si accompagneranno (come certamente ben saprete!) anche gli abbinati sorteggi del 10eLotto, del Superenalotto e del Simbolotto: tutti questi – escludendo l’ultimo, che gode di un personalissimo articolo a parte – saranno, naturalmente, gli assoluti protagonisti di queste righe che state leggendo!

Lotto, Simbolotto, Superenalotto, 10eLotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 27 novembre 2025

Visto che – indipendentemente da quanto di potrebbe dire – l’aspetto più interessante di questi tre appuntamenti restano sempre e comunque i premi, oggi (rivolgendo la nostra attenzione al concorso di martedì 25 novembre) possiamo segnalarvi un’interessantissima vincita da 100mila euro messa a segno a Santa Maria a Vico – nel casertano – grazie al 10eLotto; in una serata in cui – purtroppo – il Lotto ha dimostrato di avere delle maniche piuttosto strette con il premio più alto assegnato pari a “solo” poco meno di 26mila euro.

—

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi 27 novembre 2025: numeri vincenti e simboli

Superenalotto n. 189 del 27/11/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 189 del 27/11/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 189 del 27/11/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e dei concorsi di oggi sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato https://www.adm.gov.it/portale/giochi si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SUPERENALOTTO, SIMBOLOTTO, EUROJACKPOT, LOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Martedì 25 Novembre 2025

IL SUPERENALOTTO LANCIA L’INIZIATIVA “SUPERESTRAZIONE”: 300 PREMI IN PALIO DA 50MILA EURO L’UNO

Anche nel Superenalotto – sempre purtroppo – non abbiamo visto uscire bottini particolarmente interessanti, e proprio per questa ragioni oggi vogliamo segnalarvi un paio di cose interessanti: la prima – immancabile – è che oggi il jackpot è arrivato a valere la bellezza di 83,2 milioni di euro; mentre la seconda – decisamente interessante – è che se da oggi al 20 dicembre sceglierete di aggiungere alla vostra schedina anche l’opzione SuperStar (con appena 50 centesimi in più) riceverete un ticket per partecipare alla “SuperEstrazione” del 20 dicembre di 300 premi da 50mila euro l’uno!

NEGLI USA È IL GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO: ECCO GLI ODIERNI NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

È, infine, “americaneggiante” il nostro appuntamento odierno con la Smorfia Napoletana che porta con sé – come molti tra voi sapranno – una serie di interessanti consigli che potrete sfruttare per compilare (qual’ora siate indecisi) le vostre schedine lottifere: la notizia che abbiamo scelto di tradurre, infatti, è l’odierna (e già il 27 e l’11 potrebbero essere numeri per le vostre giocate) cadenza del Giorno (48) dell’Indipendenza (68) con il quale si celebra (82) storicamente il raccolto (71) dell’autunno (62) che volge al termine; oggi caratterizzato da abbondanti banchetti (46) con parenti (33) e amici (19) che vedono protagonista il famosissimo tacchino (38) ripieno.