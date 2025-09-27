Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione numeri vincenti di oggi, sabato 27 settembre 2025, concorso Sisal n. 155/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Oggi torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con una nuova estrazione che seguiremo in diretta per fornirvi in tempo reale i numeri vincenti e le novità sul jackpot. Dopo la terza estrazione della settimana, quella di ieri, la caccia al “6” del Supereralotto è ancora aperta: nessun giocatore ha centrato il colpo grosso e così il montepremi vola a 57 milioni di euro, pronto a infiammare i sogni di milioni di italiani.

Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 27 settembre 2025

Nell’ultimo concorso, tuttavia, non sono mancate le soddisfazioni: ben cinque fortunati hanno realizzato un “5”, portando a casa 24.949,97 euro ciascuno, mentre un singolo “4 Stella” ha fruttato la cifra ancora più alta di 26.037 euro.

A completare il quadro, 494 vincite da “4” per 260,37 euro, oltre 16 mila “3” da 23,74 euro e più di 250 mila “2” da 5 euro. Anche l’opzione Stella ha premiato: quasi 100 giocatori hanno conquistato 2.374 euro con un “3 Stella”, e oltre 8 mila si sono aggiudicati 10 euro con “1 Stella”. Ora l’attesa è tutta per l’estrazione di questa sera…

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi sabato 27 settembre 2025: numeri vincenti e simboli

I RITARDATARI PERDONO LA “TESTA”

Dopo l’estrazione di venerdì, il panorama dei ritardatari del Lotto registra un cambio significativo: il 34 di Firenze, dopo ben 102 assenze, è finalmente tornato a farsi vedere, lasciando il ruolo di capofila ad un altro numero. Infatti, in testa alla nuova graduatoria c’è ora l’82 sulla ruota Nazionale, che manca anch’esso da 102 concorsi. Subito dietro troviamo il 42 su Cagliari, che ha accumulato con lo stesso numero di assenze, a conferma della particolare “tenuta” della ruota sarda.

Sempre Cagliari ospita un altro protagonista dei ritardi: l’85, che non esce da 99 turni. La lista prosegue con l’82 su Bari, assente da 93 estrazioni, e il 25 su Milano, che rincorre il suo ritorno da 92 concorsi. Per quanto riguarda le combinazioni, la cadenza 4 su Bari continua a non presentarsi da 51 estrazioni, mentre nella fascia delle decine spicca la 40-49 su Cagliari, che manca da 47 turni. Infine, la figura 7 sulla ruota di Torino non si vede ormai da 74 concorsi.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO, EUROJACKPOT/ Numeri vincenti oggi, Venerdì 26 Settembre 2025

—

Superenalotto n. 155 del 27/09/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 155 del 27/09/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 155 del 27/09/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto, Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato https://www.adm.gov.it/portale/giochi si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

L’ITALVOLLEY E LA SMORFIA NAPOLETANA

L’Italia vince la semifinale dei Mondiali di volley e ci offre l’occasione di tentare la fortuna in un altro gioco, al Lotto o Superenalotto, avvalendoci però della Smorfia napoletana. Nella tradizione partenopea la “vittoria” richiama il numero 20 (la festa), mentre il “mondiale” richiama il mondo, inteso come “pianeta”, ma possiamo ridurlo al concetto di “cielo” con il 54 (il cappello) o l’“alto” può richiamare il numero 11 (topi / messaggi). Meglio usare 20 come base, con 11 come cifra di supporto.

Non può mancare il riferimento al nostro Paese, che nella smorfia classica è 1 (la patria). Possiamo, invece, usare 90 come cifra di forza, anziché associarlo alla paura, come viene fatto tradizionalmente dalla Smorfia. Dunque, 1 per l’Italia, il 20 per la festa della vittoria, l’81 per i fiori della gloria, l’11 per il messaggio che arriva al mondo, l’90 per la paura vinta, il 7 per il giorno sacro del trionfo, sono la nostra proposta dall’attualità per oggi.