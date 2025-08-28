Lotto, Superenalotto e 10eLotto numeri vincenti estrazione di oggi, giovedì 28 agosto 2025, concorso Sisal n. 137/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

LA SESTINA E LA PROCEDURA DI ESTRAZIONE CHE PORTA AL JACKPOT

Si è conclusa anche l’estrazione del Superenalotto e stiamo per scoprire se la caccia al Jackpot ha dato i suoi frutti. La procedura ha un meccanismo poco noto, perché a essere famoso è il risultato: la combinazione di numeri fortunati. Comunque, il concorso si è tenuto di consueto a Roma sotto la supervisione di una commissione ad hoc. La procedura segue 7 fasi principali: controlli tecnici alle urne automatizzate, apertura della cassaforte videosorvegliata contenente le valigette con le sfere, autorizzazione a procedere all’estrazione, estrazione vera e propria dei numeri vincenti, comunicazione della combinazione fortunata con il relativo jackpot, determinazione delle giocate vincenti e comunicazione delle quote e del numero dei vincitori.

Tutti i passaggi sono attentamente controllati e validati, garantendo trasparenza e correttezza. Con la pubblicazione dei risultati ufficiali, i giocatori possono verificare le proprie schedine e scoprire se la fortuna ha baciato la loro giocata.

Ultima estrazione Superenalotto n. 137 del 28/08/2025

Combinazione Vincente

67 – 64 – 56 – 59 – 72 – 78

Numero Jolly

51

SUPERSTAR

86

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Seconda estrazione della settimana per Superenalotto, Lotto e 10eLotto, oggi tornati alla carica con altri numeri vincenti che possono cambiare le sorti dei giocatori che hanno deciso di mettere in gioco se stessi, i propri sogni e i numeri che potrebbero portarli a scrivere una nuova pagina delle loro vite.

Torniamo però con i piedi per terra, dedicandoci alle statistiche, ad esempio alla classifica dei ritardatari, che vede al momento in vetta sempre il 26 su Firenze con i suoi 153 ritardi. Al secondo posto c’è un altro numero che riguarda la ruota fiorentina, il 49, che di assenze ne ha accumulate 134. Sul gradino più basso del podio invece sale la ruota di Milano con il 74 che non si vede da 126 appuntamenti.

Fresco centenario l’89 su Venezia, che si piazza al quarto posto, davanti al 2 su Genova che invece di assenze ne ha accumulate 97. Un capitolo a parte meritano le vincite che hanno offerto tutti e tre i giochi, dunque diamo spazio anche alle quote per rendere l’idea di quanto possano essere generosi questi giochi.

Estrazione 10eLotto n° 137 del 28/8/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 137 del 28/8/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e delle altre estrazioni di giornata sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato.

DAL LOTTO AL SUPERENALOTTO: TUTTE LE QUOTE

Chi riuscirà a centrare la sestina del Superenalotto potrà vincere 43,5 milioni di euro, perché è questo il Jackpot in palio con l’estrazione di oggi, ma non sono mancate ricche vincite. Ad esempio, sono stati centrati quattro “5” da 40mila euro circa. Uno è stato centrato con una giocata effettuata a Trento, ma ha fatto festa anche Provaglio d’Iseo (Brescia), un altro 5 invece è stato centrato a Pomezia (Roma). Non è andata male neppure a coloro che hanno centrato il “4 stella”, visto che il fortunato ottiene poco meno di 30mila euro.

Passiamo al Lotto, che ha premiato Villa San Giovanni (Reggio Calabria) con un colpo da 31mila euro, la metà vanno a Mira (Venezia), mentre poco meno di 14mila euro vanno ad Aci Castello (Catania), poco più di 9mila euro ad Erice (Trapani) e Napoli.

Passiamo al 10eLotto, il cui appuntamento di martedì ha distribuito 75mila euro nella provincia di Roma tra i colpi di Guidonia Montecelio, Capena e Roma. Ben 50mila euro sono finiti tutti a San Severo (Foggia), ma fa festa anche la Campania con un bottino di 34.500 euro tra Casalnuovo di Napoli, Nocera Inferiore e Oliveto Citra, entrambe in provincia di Salerno. Completiamo con i 20mila euro a Parabiago (Milano) e a Rimini.

IL RIENTRO DALLE FERIE E LA SMORFIA NAPOLETANA

Rientrare dalle vacanze e ritrovare la routine può essere faticoso, lo dice anche la Smorfia napoletana che può trasformare questo tema in numeri da giocare al Lotto o agli altri giochi in programma oggi. C’è chi parla di “burnout da rientro”, quella sensazione di stanchezza mentale, stress e apatia che spesso accompagna il ritorno al lavoro.

Partiamo dal 90, la paura, per l’ansia che molti provano al pensiero delle scadenze e degli impegni che li attendono. A tal proposito, torna comodo il 44, la prigione, per la sensazione di sentirsi intrappolati nella routine quotidiana. Il 30, le palle del tenente, richiama la noia e l’inerzia che possono alimentare il malumore, invece il 18, il sangue, può evocare la fatica fisica e mentale che accompagna questo periodo.

Ma nella tradizione partenopea ci sono anche numeri che parlano di ripresa e rinascita: il 8, la Madonna, è un simbolo di protezione e di speranza, a prendersi cura di sé; il 3, la gatta, per la flessibilità e la capacità di adattarsi ai cambiamenti; il 6, “chella che guarda ‘nterra” per ricollegarsi con la propria interiorità.