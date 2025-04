LOTTO E 10ELOTTO: I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI, LUNEDÌ 28 APRILE 2025

Prima di poterci rilassare e dire definitivamente chiusa questa sempre attesissima e partecipatissima serata di estrazioni, non possiamo che dedicare le nostra ultimissime attenzioni della giornata ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto estratti poco fa – sempre dopo quelli immancabili del Superenalotto – e pronti a trasformarsi (almeno: per i più fortunati tra voi!) in qualche ricco premio lungamente desiderato!

SUPERENALOTTO, LOTTO, SIMBOLOTTO E 10eLOTTO/ Estrazioni di oggi, Lunedì 28 Aprile 2025: numeri vincenti!

Dato che il tempo – e la soglie dell’attenzione – e sempre poco, non vogliamo rischiare di tediarvi troppo a lungo, e preparandoci a salutarvi vi vogliamo solamente lasciare i nostri sentitissimi auguri di buona fortuna per la vostre scommesse; mentre ora eccovi tutti i numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Lunedì 28 Aprile 2025

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 67 del 28/4/2025

05 – 16 – 21 – 22 – 35 – 40 – 41 – 43 – 48 – 50 – 54 – 56 – 60 – 62 – 68 – 70 – 72 – 77 – 78 – 80

Numero Oro: 62

Doppio Oro: 62 – 48

Extra: 03 – 06 – 10 – 18 – 25 – 28 – 30 – 64 – 75 – 76 – 79 – 82 – 87 – 89 – 90

Estrazioni del Lotto n° 67 del 28/4/2025

Ruota Numeri Estratti BARI 62 – 48 – 68 – 64 – 35 CAGLIARI 50 – 54 – 70 – 90 – 64 FIRENZE 56 – 43 – 77 – 70 – 22 GENOVA 56 – 80 – 78 – 87 – 10 MILANO 80 – 77 – 60 – 22 – 79 NAPOLI 40 – 16 – 28 – 64 – 18 PALERMO 05 – 41 – 90 – 06 – 68 ROMA 54 – 22 – 82 – 89 – 80 TORINO 72 – 21 – 25 – 16 – 70 VENEZIA 35 – 68 – 75 – 03 – 30 NAZIONALE 76 – 44 – 20 – 70 – 67

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto, Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, sabato 26 aprile 2025

I NUMERI VINCENTI DEL SUPERENALOTTO DI OGGI CHE PORTANO AL JACKPOT MILIONARIO

Tra un impegno lavorativo e l’altro di famiglia, alla fine siamo arrivati anche oggi – lunedì 28 aprile 2025 – al termine di questa giornata extra di estrazioni con il Superenalotto prontissimo a dare il via alle sue classiche danze grazie alla combinazione da sei numeri vincenti che stiamo per rivelare a tutti voi carissimi lettori nella speranza che leggendola qualcuno possa scoprire di aver vinto quell’ambitissimo jackpot da 25,1 milioni di euro!

Anche se si tratta sicuramente del bottino più ambito e desiderato da chiunque partecipi a questo concorso, vogliamo sempre ricordarvi che non è l’unico dato che avrete vinto anche nel caso in cui abbiate centrare soli due numeri o – addirittura – la sola cifra ‘SuperStar’ nel caso in cui l’abbiate aggiunta alla schedina; mentre ora non possiamo che lasciarvi ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto: buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 67 del 28/04/2025

Combinazione Vincente

81 – 51 – 18 – 13 – 44 – 30

Numero Jolly

38

SUPERSTAR

52

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO PER ARRIVARE

Si terrà eccezionalmente nella giornata di oggi – lunedì 28 aprile 2025 – una serie di concorsi extra di Lotto, 10eLotto e Superenalotto organizzati per recuperare l’estrazione alla quale non abbiamo potuto partecipare lo scorso 25 aprile per via della Festa della Liberazione che ha concesso una breve pausa alla Dea Bendata: ovviamente oggi non cambierà nulla rispetto a tutti gli altri consueti giorni della settimana con regole, premi e jackpot assolutamente immutati; ma prima di procedere è importante precisare già da ora che la stessa cosa capiterà anche giovedì per via della Festa dei Lavoratori, con il recupero già fissato per il successivo lunedì 5 maggio!

Venendo a noi – e soprattutto soffermandoci sulla giornata e sui concorsi di oggi -, dato che non abbiamo ancora modo di sapere come sono andati a livello di premi gli ultimi sorteggi, possiamo soffermarci anche oggi sulle statistiche sui numeri sfortunati e fortunati: nel Lotto infatti la prima classifica è ancora dominata dal trio composto da 58-Napoli, 27-Palermo e 32-Palermo; mentre nella seconda sono da tempo il 31-Firenze, il 5-Roma e il 27-Nazionale a tenere testa a tutti gli altri numerosissimi colleghi!

OGGI UN NUOVO SORTEGGIO DEL SUPERENALOTTO: SALE A 25,1 MILIONI IL JACKPOT

E se di statistiche stiamo parlando e possiamo certamente dirvi che dal fronte del Superenalotto (il gioco al quale siamo certi che la maggior parte tra voi giocherà grazie ai suoi interessantissimi premi) possiamo dirvi che in questo caso sono i tris 78-53-84 e 85-6-86 a potersi dire – rispettivamente – i meno e i più fortunati, più spazio vorremmo darlo ai premi.

Sabato scorso – infatti – dopo diverse settimane è stata centrata nuovamente la combinazione da 5+1 numeri che ha permesso ad un giocatore di aggiudicarsi la bellezza di più di 607mila euro, distanziandosi nettamente da quegli altri vincitori che se ne sono portati a casa più di 30mila con due differenti combinazioni; tutto – ovviamente – con il jackpot che resta in cima al suo ricchissimo scranno con un valore di addirittura 25,1 milioni di euro!

L’ULTIMO SALUTO A PAPA FRANCESCO E I VENTI DI PACE: I NUMERI DI OGGI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Soffermandoci sul tema dei numeri anche per chiudere questo nostro consueto articolo, lasciamo – come d’abitudine – il suo meritato spazio alla Smorfia Napoletana che ancora una volta oggi ci poterà leggermente indietro nel tempo per soffermarci ancora su uno degli eventi più importanti e seguiti di questo 2025: naturalmente il riferimento è al funerale (55) di Papa (58) Francesco che solamente lo scorso sabato (43) ha attirato le attenzioni di migliaia di persone in tutto il mondo e di 400mila nella sola Roma (65) con quasi 200 capi (1) di Stato (20) accorsi nella Capitale per l’ultimo saluto (56) al Pontefice; peraltro con un barlume di pace (17) scaturita dal breve dialogo (68) tra Trump e Zelensky a San Pietro.