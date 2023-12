Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Giovedì 28 dicembre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dopo aver scoperto i numeri vincenti del Superenalotto, che si trovano poco più avanti in questa pagina, tocca ora rivolgere la nostra attenzione a quelli di Lotto e 10eLotto. Da pochissimi minuti, infatti, si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, che dopo la breve e tradizionale parentesi dedicata al Simbolotto, ha lasciato il palco agli ultimi 10 numeri fortunati della giornata.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 28 dicembre 2023

Prima di rivelarli, però, ricordiamo anche in questo caso l’importanza di controllare con cura la propria schedina. Prima di darsi per vinti, dopo aver controllato i numeri su questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbe anche utilizzare il comodo tool di verifica della vincita presente sui siti ufficiali dei due giochi, che funziona tramite l’inserimento del codice identificativo della schedina. Senza ulteriori indugi, però, scopriamo subito i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, augurando a tutti i lettori le migliori fortune, per finire l’anno con il botto!

LOTTO E SIMBOLOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni e 10eLotto, Mercoledì 27 dicembre 2023

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 180 del 28/12/2023

9 – 13 – 18 – 20 – 30 – 31 – 35 – 36 – 42 – 43 – 56 – 58 – 59 – 63 – 71 – 72 – 77 – 78 – 82 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 20

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 20 – 56

Extra: 2 – 3 – 15 – 27 – 29 – 32 – 50 – 52 – 53 – 54 – 64 – 65 – 70 – 80 – 85

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Sabato 23 dicembre 2023

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 180 del 28/12/2023 BARI 20 56 18 54 64 CAGLIARI 13 71 43 70 78 FIRENZE 58 13 29 32 20 GENOVA 82 72 3 80 25 MILANO 78 42 72 53 88 NAPOLI 63 30 52 27 34 PALERMO 42 35 50 15 14 ROMA 90 77 78 2 73 TORINO 59 9 85 56 17 VENEZIA 31 36 65 27 25 NAZIONALE 32 82 24 16 68

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Finalmente anche oggi, giovedì 28 dicembre 2023, è arrivato il momento di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con le estrazioni che si sono aperte da pochissimo con l’ultimo dei tre giochi. Oggi in palio c’è un jackpot dal valore di ben 37 milioni di euro, in attesa dei fortunati che riusciranno ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti, oltre a numerosi altri premi per i meno fortunati che indovineranno solo parte della sestina.

Prima di passare ai numeri, però, ricordiamo che è sempre importate porre la massima attenzione nel ricontrollo della propria schedina per non rischiare di sprecare un’occasione veramente ricca. Oltre a questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbe dare anche un’occhiata al sito ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, lasciamo subito la parola ai numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento per le estrazioni di Lotto e 10eLotto, in procinto di aprirsi!

Ultima estrazione Superenalotto n. 180 del 28/12/2023

Combinazione Vincente

57 15 36 86 58 79

Numero Jolly

35

Superstar

47

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 28 DICEMBRE 2023

Nella giornata di oggi, giovedì 28 dicembre 2023, si terrà un nuovo ciclo di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i tre giochi che mettono in palio ricchissimi premi e jackpot per ben quattro volte ogni settimana! Quello odierno, infatti, è il secondo appuntamento con questi giochi, dopo le estrazioni che si sono tenute nella giornata di ieri (al posto di martedì, giorno tradizionalmente dedicato ai giochi), ed in vista di quelle di domani e di sabato.

Per conoscere i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto occorrerà, come sempre, attendere questa sera, momento in cui verranno fatte le estrazioni ed annunciati i vincitori. Nell’attesa, per farci un’idea sui numeri su cui si potrebbe puntare, possiamo recuperare la statistica sui ritardatari, ovvero quelli che da tempo non vengono estratti. Dopo l’estrazione di ieri, 27 dicembre, nel Lotto si è riconfermato leader dei ritardatari il 2 su Venezia, assente per 168 volte. Lo seguono, poi, il 78 su Bari a quota 160 estrazioni mancate; il 27 e il 53 su Palermo, rispettivamente a 132 e 122 assenze, ed il 58 su Milano, che non si èvisto per 104 volte.

Messi da parte i ritardatari del Lotto, prima di dedicarci alle quote del Superenalotto dalle quali dipende il valore del suo jackpot, recuperiamo anche i ritardatari del 10eLotto. Al primo posto si trova anche l’83, che non si è visto per 26 estrazioni, seguito dall’11 con 20 giorni di ritardo. L’87, invece, è mancato per 17 volte, mentre il 41 per 15, seguito poi dal 47 e dal 38, entrambi a quota 14 ritardi. Gli ultimi quattro della classifica, invece, sono il 15, il 23, l’8 e il 2, che non si sono visti rispettivamente nelle ultime 13, 12, 12 e 11 estrazioni.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Archiviati i ritardatari di Lotto e 10eLotto, tocca ora concentrarci sulle quote del Superenalotto, che nella giornata di ieri non ha visto nuovamente alcun giocatore indovinare tutti e 6 i numeri vincenti. Per questa ragione, dunque, oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 37 milioni di euro! Nessun 6, insomma, ma sono stati cinque i giocatori a centrare i punti da “5”, portandosi a casa 43.340,15 euro l’uno. Similmente, altri tre giocatori hanno indovinato i punti “4 Stella”, dal valore di 30.009 euro, ed ulteriori 106 hanno indovinato quelli da “3 Stella”, vincendo 2.316 euro l’uno.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? La domanda sarà sicuramente balenata nella mente di buona parte dei giocatori, intenti a fantasticare sul giorno in cui riusciranno finalmente a portarsi a casa un ricchissimo bottino! Il nostro consiglio è quello di pensare prima, ovviamente, alle proprie esigenze e necessità, per poi utilizzare parte del budget per finanziare un progetto innovativo.

Dalla piattaforma KickStarter si potrebbe scegliere, tra gli altri, il progetto Habitat Nest Day Cover, che consiste in degli innovativi contenitori per conservare gli alimenti. Un singolo set include cinque contenitori di differenti dimensioni, fatti in acciaio inossidabile, con tappo in silicone. Si tratta, insomma, di prodotti completamente plastic free, la cui particolarità risiede anche nella possibilità di segnare il giorno della settimana in cui si è inserita al loro interno la pietanza.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Infine, se qualche giocatore di Lotto, 10eLotto e Superenalotto fosse indeciso sui numeri da indicare nella propria schedina, dovrebbe sapere dell’esistenza del tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, con la quale si possono tradurre in numeri i sogni, le notizie e i racconti. Per fare un esempio, prendiamo la recente istallazione, in Colombia, di una statua che raffigura la cantante Shakira, mentre danza con la sua classica gonnella e il bikini. Realizzata in bronzo e alluminio, è alta 6,5 metri. Dalla Smorfia potremmo ricavare il 55, che rappresenta la statua, ma anche il 45 per la cantante. Similmente, il 73 è il bronzo, il 31 il bikini e il 69 la gonna.











© RIPRODUZIONE RISERVATA