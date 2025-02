È arrivato il momento di scoprire gli ultimissimi numeri vincenti del trittico composto da Lotto, 10eLotto e Superenalotto che in questa serata di venerdì 28 febbraio 2025 potrebbe “baciare” qualche giocatore il jackpot milionario che da sempre caratterizza – e, non neghiamolo, rende interessante e partecipatissimo – l’ultimo dei tre giochi; fermo restando (ovviamente!) che nel frattempo anche i suoi due colleghi potrebbero avere qualche bottino decisamente interessante in serbo per qualcun altro di altrettanto fortunato: per scoprirlo l’appuntamento è fissato per le 20:00 e ricordatevi che in ogni caso domani – e poi ancora la prossima settimana – si terrà anche una nuova serie di sorteggi ed estrazioni!

Soffermandoci – come sempre facciamo – sugli ultimissimi premi che sono stati vinti, dobbiamo semplicemente rivolgere il nostro sguardo alla serata di ieri, giovedì 27 febbraio 2025, che complessivamente parlando ha assegnato più di 28 milioni di euro grazie ai soli Lotto e 10eLotto: tra questi ad aver esultato ci ha pensato sicuramente il Veneto che grazie a sei differenti vincite ha incassato in totale 90 mila euro; ben distanti dal secondo posto che spetta alla Sicilia con i suoi 40 mila vinti da un solo giocatore, con il terzo posto che ricade nelle mani della Lombardia con il suo poker di vincite da 25 mila euro totali!

Superenalotto n. 34 del 28/2/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 34 del 28/2/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 34 del 28/2/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

L’ULTIMO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO PER IL MESE DI FEBBRAIO: QUANTO VALE?

Passando al capitolo del Superenalotto e sempre restando concentrati sulla giornata di ieri, abbiamo fin da subito il piacere di dirvi che nessuno tra i tantissimi giocatori e vincitori è riuscito ad aggiudicarsi il jackpot in palio per chi centra l’intera sestina, con la – forse ovvia – conseguenza che per tutti voi che parteciperete al concorso di oggi il bottino è ulteriormente cresciuto toccando la soglia dei 79,3 milioni di euro che speriamo riusciate ad azzerare nel corso delle prossime ore.

Mentre – e questo è un purtroppo – guardando ai premi vinti non possiamo che notare che pur trattandosi complessivamente di 3,6 milioni i più fortunati (esattamente 10 giocatori) sono riusciti a portarsi a casa solo 17mila e 437 euro, seguiti da altre 59 che ne hanno vinti pochi più di 3mila e da più di 577mila vincitori che han portato a casa cifre tra i 5 e i 428 euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA E GLI AUGURI DI GUARIGIONE PER IL PAPA DAL BRASILE

Tra premi, jackpot e quant’altro sapete che una parte del nostro (quasi) quotidiano appuntamento con Lotto, 10eLotto e Superenalotto le dedichiamo anche alla Smorfia Napoletana che ha sempre i serbo qualche interessante consiglio sui numeri che potreste che inserire nelle vostre schedine: oggi nel suo sempre interessante viaggio tra le notizie ci porta fino al Brasile (12) – e più precisamente a Rio De Janeiro – per soffermarsi sul bellissimo gesto fatto dall’amministrazione locale che ha deciso di proiettare sulla statua (55) del Cristo (33) redentore (89) immagini e messaggi (61) di pronta guarigione (5) rivolti a Papa (58) Francesco, da quasi due settimane ricoverato in ospedale (36) dell’ormai nota polmonite (13) bilaterale.