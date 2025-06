Lotto, 10eLotto e Superenalotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, sabato 28 giugno 2025, concorso Sisal n. 103/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

SUPERENALOTTO PER UN WEEKEND DA SOGNO

Non è l’ultimo weekend da sogno, ma di sicuro lo è al momento per quanto riguarda l’iniziativa speciale di Superenalotto, che ha messo in palio mille premi garantiti da 10mila euro. Questa è la quarta e ultima estrazione straordinaria che permette di partecipare automaticamente a un concorso parallelo. È bastato convalidare la propria giocata per ricevere un codice univoco per prender parte all’estrazione dei premi da 10mila euro messi in palio nel concorso speciale, senza costi aggiuntivi, perché era tutto incluso nel costo della giocata principale.

C’è chi ha usato la scheda speciale, chi Quick Pick, altri hanno optato per la giocata da esposizione e chi da tastiera, ma è stato possibile anche con i sistemi della bacheca. Ciò vale anche per le giocate online e da app. Ora però spazio ai veri protagonisti, i numeri, prima di dedicarci agli altri giochi che accompagnano la Dea bendata in giro per l’Italia.

Ultima estrazione Superenalotto n. 103 del 28/06/2025

Combinazione Vincente

41 – 51 – 35 – 38 – 10 – 56

Numero Jolly

3

SUPERSTAR

51

LOTTO E SUPERENALOTTO, ARRIVANO I NUMERI VINCENTI

Dopo l’estrazione di venerdì, Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornano con un nuovo appuntamento con i numeri vincenti, ma per ora possiamo dedicarci ad altri, tra statistiche e quote. Iniziamo dai più assenti del gioco delle ruote, con il 26 della ruota di Firenze al primo posto: non esce da ben 119 concorsi. Una lunga assenza che lo rende il più atteso dai giocatori.

Sulla stessa ruota del Lotto troviamo l’83, che non si vede da 117 estrazioni. Completano la top 5 dei numeri più ritardatari il 24 sulla Nazionale, assente da 104 turni, il 27 su Bari che manca da 102 estrazioni, e il 49 su Firenze, che non si fa vedere da 100 turni.

Non sono mancate però le combinazioni numeriche interessanti nell’ultima estrazione del Lotto. Da segnalare, sulla ruota di Napoli, un terno in decina 80-89 con i numeri 87, 88 e 89, un’uscita che ha sicuramente attirato l’attenzione degli appassionati.

Superenalotto n. 103 del 28/6/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 103 del 28/6/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 103 del 28/6/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e del Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

QUOTE E VINCITE SUPERENALOTTO PRIMA DEL NUOVO ASSALTO

Nessun “6” nell’estrazione del Superenalotto di venerdì, la terza della settimana. Il jackpot, non essendo stato centrato il premio massimo, continua la sua corsa e sale a 19,2 milioni di euro, in attesa del nuovo concorso di oggi. Nonostante l’assenza del “6”, la serata ha comunque portato qualche sorriso: in particolare, due fortunati giocatori hanno centrato il “5”, vincendo 61mila euro ciascuno. Si tratta di una somma importante, anche se lontana dal sogno del jackpot milionario.

Sono 302 i vincitori per quanto riguarda il “4”, ognuno dei quali si porta a casa 423 euro circa. Più numerosi i premi da “3 punti”, con 12.096 vincite da 31 euro circa, mentre i “2 punti” hanno fruttato poco meno di 6 euro a ben 197.587 giocatori. Anche il Superstar ha premiato diversi partecipanti: in 43 hanno centrato il “3 Stella”, vincendo 3mila euro ciascuno. Altri 766 fortunati invece per il “2 Stella”, con una vincita da 100 euro, invece è di 10 euro il premio del “1 Stella” per 5.604 fortunati. Infine, il “0 Stella” ha distribuito 5 euro a 13.242 fortunati.

BEZOS, LA SMORFIA E LE NUOVE ESTRAZIONI

Il recente matrimonio di Jeff Bezos ha catturato l’attenzione di tutto il mondo e della Smorfia napoletana che – tra curiosità e gossip e riflettori puntati – consente di tradurre l’evento in numeri da giocare. Partiamo dal protagonista, uno degli uomini più ricchi e potenti del pianeta: può essere rappresentato dal numero 1, il leader. Al centro dell’evento c’è ovviamente il matrimonio, che nella tradizione partenopea è il 24. Trattandosi del suo secondo matrimonio, possiamo associare anche il numero 2, simbolo di cambiamento e nuova unione.

Non possiamo ignorare la sua immensa ricchezza, che richiama il numero 8, legato al denaro e all’abbondanza. Essendo pur sempre un’unione d’amore, non poteva mancare il 54, legato al cuore e ai sentimenti. E poi c’è l’anello, simbolo del legame matrimoniale, che corrisponde al 48. Concludiamo con Lauren Sanchez, la nuova moglie: una donna affascinante e sicura di sé, che in questa lettura simbolica può essere rappresentata dal 33.