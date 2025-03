IL LOTTO E IL 10ELOTTO CHIUDONO LA SERATA DI ESTRAZIONI: TUTTI I LORO NUMERI VINCENTI

Passano i minuti successivi alle ore 20:00 in questo venerdì 28 marzo 2025 e nel frattempo che abbiamo già dedicato la dovuta attenzione ai numeri vincenti del Superenalotto, sono stati estratti ed annunciati anche quelli del Lotto e del 10eLotto che segneranno la fine – almeno per l’Italia, dato che tra poco arriverà anche l’Eurojackpot – della serata di concorsi: occhi puntati sui premi e ricordate che mal che vada tra meno di 24 ore si terrà un nuovissimo sorteggio che potrebbe regalarvi qualche emozione!

Invitandovi anche – e forse soprattutto – il questo caso a porre la massima attenzione possibile sui numeri sorteggiati e su quelli sui quali avete scommesso, vi auguriamo un sentitissimo buona fortuna e vi lasciamo ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto!

Estrazione 10eLotto n° 50 del 28/3/2025

01-07-10-13-14-18-20-26-41-44-46-47-52-61-66-72-80-81-89-90

NUMERO ORO: 72

DOPPIO ORO: 72-14

EXTRA: 04-12-15-21-28-29-37-38-42-43-49-54-60-63-70

Estrazioni del Lotto n° 50 del 28/3/2025

Ruota Numeri Estratti Bari 72 – 14 – 10 – 54 – 15 Cagliari 89 – 47 – 13 – 21 – 14 Firenze 44 – 81 – 42 – 41 – 20 Genova 46 – 26 – 37 – 43 – 49 Milano 66 – 13 – 29 – 81 – 70 Napoli 80 – 01 – 38 – 60 – 54 Palermo 90 – 41 – 12 – 20 – 02 Roma 61 – 07 – 60 – 43 – 86 Torino 72 – 20 – 04 – 44 – 14 Venezia 52 – 18 – 28 – 63 – 58 Nazionale 62 – 83 – 48 – 01 – 88

I NUMERI VINCENTI DEL SUPERENALOTTO DI OGGI IN VISTA DEL JACKPOT

Eccoci finalmente al momento in cui dobbiamo prendere in mano le nostre schedine del Superenalotto tenendo le dita saldamente incrociate nella speranza di poter scoprire che finalmente siamo riusciti a conquistare l’ambitissimo jackpot che proprio oggi – naturalmente venerdì 28 marzo 2025 – è arrivato a valere la bellezza di 11,8 milioni di euro: un bottino – appunto – ambitissimo e per il quale sarà necessario che abbiate segnato tutti e ‘6’ i punti possibili!

Ovviamente un premio lo vincerete anche se ne avrete centrati una qualsiasi altra quantità a partire dalle due minimo e proprio suggerendovi di non farvi prendere dalla fretta controllando bene la vostra schedina, vi lasciamo subito ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto: buona fortuna, carissimi lettori!

Ultima estrazione Superenalotto n. 50 del 28/03/2025

Combinazione Vincente

46 – 90 – 17 – 56 – 71 – 26

Numero Jolly

6

SUPERSTAR

22

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Quasi a segnare la fine di un’altra stancante settimana lavorativa, questa sera si terranno le consuete estrazioni dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto – unitamente peraltro a quelle del Simbolotto, dell’Eurojackpot ed anche del Million Day – che vedranno ancora una volta protagonisti i ricchissimi premi e jackpot che moltissimi tra voi cari lettori (per non dire tutti, tra voi che siete finiti su questa pagina!) sognano da tempo dato che potrebbero segnare un importante punto di svolta nella vita arrivando a toccare in alcuni casi delle cifre letteralmente milionarie!

Dato che di cifre si parla, purtroppo è bene precisare che nei concorsi di ieri sera – ovviamente giovedì 27 marzo 2025 – cifre milionarie non se ne viste, se non a livello generale dato che sommando tutti i premi di Lotto e 10eLotto si arriva fino alla bellezza di oltre 30 milioni: nel primo caso il premio in assoluto più alto è valso ben 46mila euro ad un giocatore lombardo, con l’intera regione che ha superato i 115mila euro vinti complessivamente; mentre è stato il secondo gioco a conquistare la prima posizione dei premi, con una singola vincita – effettivamente di poco superiore all’alta – da 50mila euro.

IL SUPERENALOTTO DI OGGI: QUESTA SERA IN PALIO UN JACKPOT DA 11,8 MILIONI

Anche il Superenalotto nel suo (per così dire) piccolo ha superato la soglia del milione a livello complessivo, assegnandone in totale 3,7 sempre nel corso della serata di ieri, peraltro piazzandosi poco sotto al concorso lottifero nella classifica generale con una singola vincite da oltre 42mila euro ed altri 9 giocatori che ne hanno comunque vinti – cifra sicuramente non pari alle altre, ma in ogni caso da non trascurare – 18mila 531 l’uno: intatto ancora una volta il jackpot che solo pochissimi giorni fa è stato azzerato dopo aver superato i 115 milioni; con un valore – come sempre cresciuto nelle ultime estrazioni – che oggi ha raggiunto la soglia degli 11,8 milioni di euro!

LA DISSAVVENTURA DEL VINCITORE DEL JACKPOT TRADOTTA DALLA SMORFIA NAPOLETANA

E visto che abbiamo appena chiuso citando proprio il jackpot del Superenalotto, se foste alla ricerca dei nostri consueti consigli sui numeri per le vostre schedine – ovviamente validi anche per gli altri concorsi, a vostra completa discrezione – oggi la Smorfia Napoletana ci porterà alla scoperta di una singolare notizia in parte proprio relativa ai concorsi: il vincitore (78) degli 88 (anche questo un numero pronto per voi!) milioni (90) di jackpot (74) superenalottifero dello scorso febbraio, infatti, potrebbe presto vedersi sottratta la metà del suo ricchissimo premio dato che da tempo aveva già avviato le pratiche (67) di divorzio (54) dalla moglie, che – naturalmente – ha chiesto che il bottino rientri nella comunione dei beni.