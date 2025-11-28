Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi venerdì 28 novembre 2025, concorso Sisal n.190/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

È ufficialmente arrivata la penultima volta in questo mese di novembre in cui tutti voi che volete provare a diventare milionari (sempre fermo restando che è tutt’altro che semplice, ovviamente!) potrete farlo grazie ai concorsi associati al Lotto, tra il 10eLotto che pochi giorni fa ha donato il suo premio più alto del 2025 – pari a ben 2,5 milioni di euro – e, soprattutto, il Superenalotto con il suo milionario jackpot che non ha ancora interrotto quella crescita iniziata ormai lo scorso maggio!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi 28 novembre 2025: numeri vincenti e simboli

Proprio guardando ai possibili premi che potrebbe aspettarvi all’orizzonte di questa serata di venerdì 28 novembre 2025, possiamo sicuramente dirvi che nel concorso di ieri due regioni italiane grazie al Lotto hanno vinto complessivamente più di un milione di euro: si tratta (come spesso accade) della Campania e della Lombardia che hanno fatto segnare vincite – rispettivamente – per 1,05 e 1,06 milioni di euro; mentre se è Napoli – con oltre 750mila euro complessivi – la città più fortunata, al secondo posto troviamo Roma con pochi più di 357mila euro vinti!

—

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Giovedì 27 Novembre 2025

Superenalotto n. 190 del 28/11/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 190 del 28/11/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 190 del 28/11/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato https://www.adm.gov.it/portale/giochi si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 27 Novembre 2025

UN ALTRO VENERDÌ SI CHIUDE, MA IL SUPERENALOTTO RESTA AI VERTICI CON IL SUO JACKPOT

Pur non sapendo l’effettivo dettaglio sulle città e sulle regioni più fortunate del Superenalotto di ieri, in questo caso – sempre parlandovi, ovviamente, dei premi vinti – non possiamo che segnalare la bellezza di 5 bottini identici tra loro dal valore di ben 45mila euro l’uno, ben accompagnati (seppur a distanza) da altri sei premi da 27mila euro; mentre – e ve l’abbiamo già anticipato qualche riga fa – ben più interessante è dirvi che oggi il jackpot ha raggiunto la soglia degli 84 milioni di euro tondi, sempre in attesa che qualcuno riesca a mettere a segno un attesissimo 6 con i suoi numerini fortunati!

OGGI È IL BLACK FRIDAY: I NUMERI “SCONTATI” DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Infine, visto che ieri vi abbiamo parlato del Giorno del Ringraziamento nella nostra consueta parentesi dedicata alla Smorfia Napoletana, oggi vale la pena proseguire con quella che è ritenuta la naturale “continuazione” della ricorrenza a stelle e strisce: dopo il Ringraziamento (81), infatti, negli USA (63) è consuetudine che si apra la caccia (7) ai regali (3) natalizi (25) e data l’enorme affluenza di persone nei negozi (35) – anche grazie al weekend (77) lungo – è stata “creata” la ricorrenza nota come black friday (32+5 traducendo “venerdì” e “nero”), oggi caratterizzata da interessanti e importanti sconti (45).