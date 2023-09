Lotto e Superenalotto, numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Giovedì 28 settembre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dopo aver scoperto quali sono i 6 numeri vincenti del Superenalotto, che si trovano poco più avanti in questa pagina per chi se li fosse persi, è arrivato ora il momento di scoprire gli esiti delle estrazioni di Lotto e 10eLotto. Da pochissimo, infatti, si è chiuso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, che ha poi lasciato spazio ai restanti 10 numeri vincenti per il secondo concorso. Si tratta, insomma, di parecchi numeri da controllare, con il rischio concreto che ci si possa confondere piuttosto facilmente.

Per non rischiare di gettare nella spazzatura una schedina potenzialmente vincente, il nostro consiglio è quello di utilizzare, sicuramente, questo sito, ilSussidiario.net, per poi dare anche un’occhiata ai siti ufficiali dei due giochi, sui quali si trova un comodo tool per verificare automaticamente la vincita inserendo, semplicemente, il codice identificativo della propria schedina. Senza ulteriori indugi, ora, lasciamo il palco ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, augurando a tutti i lettori le migliori fortune!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELLàESTRAIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 128 del 28/09/2023

1 – 4 – 5 – 7 – 11 – 13 – 16 – 18 – 21 – 23 – 36 – 37 – 41 – 52 – 55 – 68 – 72 – 82 – 84 – 85

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 82

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 82 – 36

Extra: 26 – 32 – 35 – 39 – 40 – 43 – 44 – 46 – 47 – 50 – 61 – 70 – 77 – 80 – 86

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 128 del 28/09/2023 BARI 82 36 84 47 4 CAGLIARI 16 82 1 70 77 FIRENZE 13 55 21 39 32 GENOVA 11 23 1 46 44 MILANO 5 7 61 36 9 NAPOLI 68 72 50 26 5 PALERMO 85 37 35 61 84 ROMA 41 23 40 80 70 TORINO 4 52 86 68 47 VENEZIA 84 18 7 43 76 NAZIONALE 33 39 13 23 32

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Anche oggi, finalmente, si sono aperti ufficialmente i turni di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superanlotto, tradizionalmente inaugurati da quest’ultimo gioco! In palio oggi, lo ricordiamo, ci sono fino ad un massimo di 61,1 milioni di euro in attesa di tutti coloro che riusciranno ad indovinare i 6 numeri vincenti, nell’auspicio che ovviamente sia qualcuno tra i nostri fedeli lettori. Prima di scoprire i numeri, però, ci teniamo a ricordare l’importanza di controllare sempre con estrema meticolosità la propria schedina al fine di non rischiare di sprecare un’ottima occasione.

Per farlo, oltre ad utilizzare questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbe anche utilizzare quello ufficiale del gioco, o ancora quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, scopriamo subito i numeri vincenti oggi del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento a tra pochissimo, quando sarà il momento del Lotto e del 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 128 del 28/09/2023

Combinazione Vincente

40 58 85 25 9 86

Numero Jolly

11

Superstar

34

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 28 SETTEMBRE 2023

Oggi, giovedì 28 settembre 2023, torna l’ormai consueto appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, gli apprezzatissimi concorsi che mettono in palio ogni settimana premi e jackpot ricchissimi! Quelle di oggi, lo ricordiamo, saranno le seconde estrazioni della settimana, dopo l’appuntamento che si è tenuto nella giornata di martedì e che si ripeteranno solamente domani, ovvero venerdì, e sabato.

Per conoscere l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto occorrerà, come sempre, aspettare fino a sera, quando verranno sorteggiati i numeri vincenti e si potranno scoprire gli eventuali premi. A proposito di questi, per farci un’idea di quanto potrebbe esserci in palio, recuperiamo le quote degli ultimi concorsi, partendo dal principale dei giochi, ovvero il Lotto. Nella giornata di martedì 26 settembre, il premio più alto è valso ben 45.500 euro ad un fortunato giocatore di Oristano. Lo seguono, poi, la vittoria da 21.660 euro segnata a Ruda (Udine) e quella da 16.500 di Gadi (Alessandria).

Messe da parte le quote del Lotto, prima di scoprire il jackpot del Superenalotto in palio oggi, concentriamoci anche rapidamente sui premi del 10eLotto di martedì. Al primo posto del podio si trovano tre vincite speculari dal valore di 50mila euro l’una segnate a Ceglie Messapica (Brindisi), Grado (Gorizia) e Camponogara (Venezia), grazie a tre “9 Oro”. Secondo posto, poi, per la vincita da 30mila euro di Cinisello Balsamo (Milano) con un “6 Doppio Oro” ed, infine, la classifica si chiude con i tre punti dal valore di 20mila euro segnati ad Avigliano (Potenza), Gerenzano (Varese) e Brescia.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora, dopo aver recuperato le quote del Lotto e del 10eLotto, è arrivato il momento di pensare al Superenalotto, con il suo ricchissimo premio in palio. Martedì, infatti, nessun giocatore è riuscito a centrare i punti da “6”, e seppur sia una notizia negativa per i giocatori che desideravano diventare milionari, significa anche che il jackpot del Superenalotto oggi vale ben 61,1 milioni di euro! Da segnalare, però, i tre premi da 64.578,46 euro vinti grazie ai punti da “5” e i quattro punti “4 Stella” dal valore di 47.444 euro l’uno.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto, o anche qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? Una domanda sicuramente importante, specialmente per tutti coloro che almeno una volta si sono trovati a sognare di riuscire a mettere le mani su un qualche ricco bottino, non sapendo bene cosa farsene. Il nostro suggerimento è sempre quello di pensare prima alle proprie esigenze e necessità, per poi utilizzare parte del budget per investire in un innovativo progetto, magari prendendo spunto dalla piattaforma KickStarter.

Oggi, tanto per fare un esempio, suggeriamo il progetto di Elevated Craft che mira a produrre un bicchiere “ibrido”, pensato appositamente per la birra, ma che può essere utilizzato con qualsiasi bevanda si desideri gustare fresca. è costituito da un classico bicchiere in vetro, che può essere inserito in un porta bicchiere in acciaio inossidabile, isolato termicamente, che garantisce di mantenere la freschezza della bevanda dal primo all’ultimo sorso.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Indecisi sui numeri su cui puntare per la propria giocata al Lotto, al 10eLotto o al Superenalotto? Nessuna paura, perché fortunatamente nel caso di indecisione ci si può rivolgere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, con cui si traducono in numeri i sogni, ma anche le notizie o i racconti. Prendendo, ad esempio, il video recentemente diffuso dall’America di un raro orso nero, in via d’estinzione, che ha deciso di invitarsi al picnic di una famiglia nel Parco Ecologico del Chipinque, divorando il cibo come fosse ad un buffet, grazie alla Smorfina potremmo ricavare il 54, che rappresenta l’orso. Similmente, l’89 è rappresentativo dell’America, mentre il 33 è il picnic, il 66 il parco ed, infine, il 16 rappresenta il cibo.











