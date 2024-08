LOTTO E SUPERENALOTTO, IL VIAGGIO TRA LE RUOTE E LA NOVITÀ DEL NUMERO ORO

I numeri vincenti di Lotto e 10eLotto chiudono le danze nell’estrazione di oggi, cominciate con la sestina con cui si può vincere il maxi Jackpot: tra questi c’è anche il numero oro, che è una nuova formula di gioco, complementare al primo gioco sopracitato. Chi ha aderito a questa opzione deve sapere che consiste nel centrare il numero oro tra i cinque estratti: si tratta del quinto di ogni ruota.

Ma è possibile tentare la fortuna solo scegliendo delle sorti specifiche, cioè ambo, terna e quaterna, di conseguenza non si può includere l’opzione se con ambo, terno e quaterna si scelgono altre sorti; inoltre, non lo si può includere nella giocata specifica LottoPiù. Sono precisazioni doverose, che si aggiungono a quella del costo, cioè che bisogna aggiungere solo un euro, quindi ora possiamo lasciarvi al momento della verifica della vostra giocata, augurandovi buona fortuna.

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 138 del 29/08/2024

03 – 10 – 12 – 14 – 16 – 17 – 21 – 22 – 26 – 29 – 39 – 45 – 47 – 55 – 56 – 61 – 67 – 76 – 79 – 82

NUMERO ORO: 12

DOPPIO ORO: 12 – 29

EXTRA: 06 – 20 – 28 – 30 – 33 – 38 – 40 – 50 – 51 – 59 – 68 – 72 – 73 – 88 – 89

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazioni del Lotto n° 138 del 29/08/2024

Ruota 1° Estratto 2° Estratto 3° Estratto 4° Estratto 5° Estratto BARI 12 29 79 88 68 CAGLIARI 76 47 33 28 16 FIRENZE 17 03 12 50 63 GENOVA 16 17 06 30 55 MILANO 21 26 82 40 19 NAPOLI 56 39 20 72 07 PALERMO 22 82 51 38 68 ROMA 45 55 73 59 14 TORINO 10 14 68 11 83 VENEZIA 67 61 89 41 42 NAZIONALE 47 42 31 60 59

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ECCO LA NUOVA SESTINA FORTUNATA E L’OPZIONE WINBOX

Avete aspettato pazientemente il momento dei numeri vincenti del Superenalotto ed è finalmente arrivato: potete così scoprire se avete vinto, se la vostra giocata è fortunata e quale premio potrà essere vostro, poi toccherà ripetere la procedura con Lotto e 10eLotto. Ci teniamo però anche a sottolineare che c’è la possibilità di ottenere una vincita immediata con la vostra schedina.

Si chiama WinBox e si partecipa automaticamente con le giocate online, mentre per quelle in ricevitoria bisogna procedere con l’abilitazione tramite l’applicazione ufficiale, scagionando il QR code che si trova sulla schedina. Si partecipa a questa opzione anche con le giocate in abbonamento, ma fanno eccezione le giocate a caratura. Se avete la giocata fortunata, allora potrete riscuotere subito il premio, senza aspettare l’estrazione a cui vi stiamo comunque lasciando proprio ora per consentirvi di scoprire la nuova sestina fortunata.

Ultima estrazione Superenalotto n. 137 del 29/08/2024

Combinazione Vincente

80 – 46 – 52 – 23 – 5 – 60

Numero Jolly

79

Superstar

54



LOTTO E SUPERENALOTTO, ATTESA PER I NUMERI FORTUNATI!

Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono carichi di premi pronti per essere assegnati a coloro che avranno giocate fortunate: oggi, giovedì 29 agosto 2024, sono previste nuove estrazioni, quindi ci sono nuove occasioni di gloria. Dal ricco Jackpot al viaggio tra le ruote che può regalare delle belle sorprese e dei ricchi premi: le ultime quote di questi giochi parlano chiaro, illustrano benissimo la situazione.

Ad esempio, la vincita più alta dell’estrazione di martedì per quanto riguarda il gioco delle ruote è quella da 45mila euro ad Avellino, poi due vincite da 33.500 euro, di cui 23.750 euro vinti a Caselle Torinese (Torino), mentre a Strona (Biella) sono stati vinti 9.750 euro. Fa festa anche la Puglia: sono stati vinti 16mila euro a Stornarella (Foggia), mentre 12.500 euro sono andati a Monopoli (Bari). Agipronews segnala che le vincite di 9.750 euro a Montichiari (Brescia) e a Monza. L’ultima estrazione del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,2 milioni di euro nel nostro Paese.

Passiamo al 10eLotto, che ha fatto registrare vincite da 30mila euro a Milano e13mila euro in provincia, a Sesto San Giovanni, mentre a Napoli sono stati vinti 20mila euro, invece a Pompei sono stati ottenuti due premi da 6.300 euro ciascuno, mentre è stata più alta la vincita a Predaia (Trento), nello specifico da 25mila euro. Dunque, quest’ultima estrazione ha distribuito premi per oltre 23,3 milioni.

LE QUOTE DOPO L’ULTIMA SESTINA FORTUNATA

Prima di scoprire la nuova sestina fortunata del Superenalotto, focalizziamoci sul suo valore, perché il fatto che nessuno nella precedente estrazione abbia indovinato i numeri vincenti ha consentito al Jackpot di salire al 67,6 milioni di euro. Questo non vuol dire però che le quote non siano state interessanti, tutt’altro: basta esaminarle per capire quanto sia generoso questo gioco.

Possiamo partire dalle tre vincite per quanto riguarda il “5” che vale 56.539,00 euro per ciascuno di loro, invece sono sette quelle per il “4 stella”, ognuno dei quali da 36.303,00 euro. Non è andata male neppure a chi ha centrato il “3 stella”: in questo caso le schedine fortunate sono 87, ognuna ha ottenuto un premio di 2.533,00 euro. Ma queste sono solo alcune delle categorie di vincita, perché con questo gioco si possono vincere, ad esempio, anche 100, 10 e 5 euro; l’importo chiaramente dipende dai numeri vincenti indovinati.

MAMMA E FIGLIA AL MARE? COSA DICE LA TRADIZIONE PARTENOPEA

Per il consueto appuntamento con la smorfia napoletana ci affidiamo alla cronaca rosa, così ricca di spunti in estate: se vi manca l’ispirazione per trovare i numeri da giocare, non c’è problema, perché la tradizione partenopea non torna utile solo per interpretare i sogni. Prendiamo come esempio il caso di Raffaella Fico, che si gode una vacanza a Forte dei Marmi con la figlia Pia, nata dalla relazione con Mario Balotelli.

L’ex gieffina è apparsa in splendida forma, ma soprattutto felice insieme alla figlia. C’è l’1 che rappresenta l’Italia, visto che per la sua vacanza ha scelto di restare nel nostro Paese, ma ovviamente non può mancare 2, la piccirella, così come il 19, la risata, come quelle che si sono fatte mamma e figlia al mare, ma non possiamo non concludere con 52, la mamma, che è ben rappresentata dalla showgirl in questa circostanza.