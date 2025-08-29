Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto numeri vincenti di oggi, venerdì 29 agosto 2025, concorso Sisal n. 138/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

L’APPUNTAMENTO CON LOTTO E 10ELOTTO

L’estrazione del Lotto si è appena conclusa, così come quella del 10eLotto, quindi l’attesa per scoprire i numeri vincenti è terminata esattamente come accaduto per il Superenalotto. Se avete giocato la vostra schedina, è il momento di verificare se ci sono vincite: si può usare lo strumento di verifica disponibile sul sito ufficiale, inserendo il codice identificativo del biglietto, oppure tramite l’App My Lotteries. In alternativa, è possibile confrontare manualmente i numeri giocati con quelli estratti consultando l’archivio delle estrazioni. Una volta accertata la vincita, è necessario procedere con la riscossione del premio: la modalità di pagamento varia in base all’importo e alla tipologia di giocata.

Le vincite ottenute in ricevitoria possono essere riscosse direttamente nella stessa ricevitoria o, se la giocata è stata effettuata in punti speciali come stazioni, aeroporti o autogrill, in qualsiasi altra ricevitoria nazionale autorizzata. Per le vincite online, la procedura prevede controlli che possono richiedere fino a 30 giorni, al termine dei quali viene autorizzato il pagamento. Comunque, il termine per richiedere qualsiasi vincita è di 60 giorni dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale dell’estrazione di riferimento.

Estrazione 10eLotto n° 138 del 29/8/2025

03-05-14-17-19-21-22-31-40-48-51-54-61-68-74-76-78-81-84-85

Numero Oro: 81

Doppio Oro: 81-19

Extra: 08-11-12-30-36-42-47-57-62-64-65-66-67-70-73

Estrazioni del Lotto n° 138 del 29/8/2025

Ruota Numeri BARI 81 – 19 – 78 – 66 – 36 CAGLIARI 21 – 68 – 61 – 64 – 39 FIRENZE 51 – 74 – 78 – 47 – 24 GENOVA 14 – 05 – 08 – 66 – 45 MILANO 84 – 48 – 42 – 70 – 36 NAPOLI 54 – 03 – 62 – 11 – 32 PALERMO 22 – 31 – 78 – 57 – 74 ROMA 54 – 17 – 30 – 65 – 13 TORINO 85 – 76 – 67 – 73 – 63 VENEZIA 40 – 03 – 12 – 48 – 22 NAZIONALE 77 – 13 – 49 – 10 – 84

LE SORTI DEI GIOCATORI NELLE URNE DEL SUPERENALOTTO

La procedura di estrazione del SuperEnalotto è appena terminata, la sestina vincente è stata sfornata ed è arrivato il momento di scoprirla. Ma accompagnandovi in questa fase delicata, ci teniamo a raccontarmi anche come funziona: le estrazioni si svolgono a Roma, sotto la supervisione di una Commissione ad hoc per le diverse fasi previste. Si passa dai controlli tecnici alle macchine dell’estrazione, all’apertura della cassaforte videosorvegliata che contiene le valigette con le 90 sfere ciascuna, poi serve l’autorizzazione della Commissione per procedere con l’estrazione con le urne automatizzate, quindi vengono comunicati i risultati, un software provvede a determinare le giocate vincenti e vengono comunicate le quote.

Chi ha partecipato al concorso può verificare se la propria combinazione ha vinto confrontando i numeri con quelli estratti o utilizzando strumenti online ufficiali, tenendo conto che la riscossione dei premi segue modalità differenziate in base all’importo della vincita, ma i premi più alti sono gestiti direttamente dagli uffici autorizzati, invece le vincite minori possono essere riscosse nei punti vendita convenzionati.

Ultima estrazione Superenalotto n. 138 del 29/08/2025

Combinazione Vincente

18 – 22 – 56 – 32 – 52 – 34

Numero Jolly

62

SUPERSTAR

45

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Il Superenalotto sta per aprire le danze oggi insieme a Lotto e 10eLotto per deliziarci con un’altra estrazione che mette in palio il Jackpot con tanti altri premi, tra ruote del Lotto e combinazioni fortunate.

I numeri vincenti stanno per prendersi la scena e regalare emozioni come quelle che, ad esempio, ha offerto il Lotto che nel concorso di giovedì ha fatto vincere 22.500 euro, mentre in provincia, e più precisamente a Brusasco, sono andati poco meno di 10mila euro.

Ci sono state altre due vincite da 22.500 euro a Marmirolo (Mantova) e Napoli, mentre a Messina è stata fatta una doppietta da oltre 20mila euro. Nel complesso, ben 4,5 milioni di euro sono piovuti su tutta la penisola nell’ultimo concorso, quello di ieri, portando il bilancio complessivo a quota 853,2 milioni di euro per quanto riguarda quest’anno.

DALLE QUOTE DEL 10ELOTTO AL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Molise brinda alla fortuna con il 10eLotto: nel concorso di giovedì 28 agosto, a Campobasso è stato realizzato il colpo più ricco della giornata, ben 50mila euro grazie a un 9 ‘Oro’. Buone notizie anche per la Lombardia, dove le vincite complessive hanno raggiunto i 19mila euro: a Muggiò, in provincia di Monza Brianza, sono arrivati 13mila euro con un 3 ‘Oro’, mentre a Milano un fortunato ha portato a casa 6mila euro grazie a un 6 ‘Doppio Oro’.

La fortuna ha toccato anche la Sicilia, con un premio di 14.700 euro vinto a Siracusa tramite un 5. In totale, l’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito 19 milioni di euro in premi, portando il montepremi complessivo dall’inizio dell’anno oltre quota 2,59 miliardi.

Per quanto riguarda il Superenalotto, il “6” continua a mancare: nella seconda estrazione della settimana il jackpot cresce fino a 44,1 milioni di euro. Giovedì 28 agosto 2025 sono stati realizzati due “5”, ciascuno da 78.351,89 euro, e ben 70 “3 Stella” del valore di 3.646 euro l’uno.

IL TIRAMISÙ E LA SMORFIA NAPOLETANA

Per il consueto appuntamento con la Smorfia napoletana apriamo una finestra su Treviso, dove si prepara la dolce battaglia del Tiramisù World Cup: 10 (le fatiche) e 12 (soldo, perché c’è sempre chi ci guadagna) ottobre saranno i giorni della sfida, ma il numero che conta è il 13 (Sant’Antonio, protettore delle cause perse, per chi non farà in tempo a candidarsi).

Sono 240 dolci in gara: 24 (guardia) con uno zero che aggiunge il peso della decisione, perché assaggiarli tutti sarà un’impresa da 70 (palazzo, come le torri di mascarpone). La giuria è in cerca di “giudici buongustai”: 6 (quella che guarda a terra), perché ci vuole occhio; 8 (la Madonna), per benedire la crema; 5 (la mano), per reggere il cucchiaio; 50 (il pane), che qui diventa savoiardo imbevuto.

Il tiramisù è il 7 (vasetto), che racchiude dolcezza, e il 48 (il morto che parla), perché dopo 240 assaggi rischi di sentirlo davvero. Solo il 13 settembre (il santo) si aprono le porte: chi vuole la gloria del cacao dovrà affidarsi alla cabala.