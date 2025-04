ARRIVANO IL LOTTO E IL 10ELOTTO: TUTTI I NUMERI VINCENTI DI OGGI

Mentre noi abbiamo concluso il nostro consueto viaggio tra i numeri estratti poco fa dalla Dea Bendata, invitiamo tutti voi carissimi lettori a mettervi comodi con le vostre schedine di Lotto e 10eLotto pronte per il consueto controllo dei numeri vincenti dopo il quale potreste scoprire – ed ovviamente noi ve lo auguriamo – di esservi aggiudicati uno dei sempre tantissimi e ricchissimi premi che quotidianamente fanno gola a migliaia e migliaia di giocatori!

Nel caso non lo sapeste, ci teniamo a ricordarvi che giovedì prossimo – ovviamente l’1 di maggio – i sorteggi si prenderanno una pausa con il recupero fissato già per il successivo lunedì 5 maggio; ma restando ancorati al presente, eccovi tutti i numeri vincenti di oggi di Lotto e 10eLotto!

Estrazione 10eLotto n° 68 del 29/4/2025

01-02-03-06-07-10-21-26-27-30-32-37-41-56-62-64-66-74-76-80

NUMERO ORO: 3

DOPPIO ORO: 3-7

EXTRA: 05-11-13-18-33-34-39-44-48-51-53-65-70-75-88

Estrazioni del Lotto n° 68 del 29/4/2025

Ruota Numeri estratti Bari 03-07-32-05-33 Cagliari 66-62-27-39-26 Firenze 07-41-70-75-53 Genova 10-26-64-44-74 Milano 30-76-66-51-65 Napoli 56-80-34-11-29 Palermo 74-37-48-13-38 Roma 02-21-18-51-68 Torino 64-06-32-88-54 Venezia 66-01-11-74-54 Nazionale 65-63-50-55-33

ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI VERSO IL JACKPOT MILIONARIO

Siamo pronti ad addentrarci nella scoperta dei numeri vincenti di oggi del Superenalotto che – come tutte le sere della settimana in cui sono previsti i concorsi – hanno aperto ufficialmente questo nuovissimi appuntamento con i sorteggi e che potrebbero portare qualcuno di particolarmente fortunato tra voi carissimi lettori al cospetto di quel sempre ambitissimo e ricercatissimo jackpot dal valore – oggi – di 25,6 milioni di euro!

Prima di lasciarvi effettivamente ai numeri, vogliamo giusto ricordarvi al volo che la prossima estrazione si terrà venerdì dato che giovedì la Dea Bendata si prenderà una piccola pausa per la Festa dei lavoratori; ma visto che siete qui per l’estrazione di oggi, eccovi tutti i numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 68 del 29/04/2025

Combinazione Vincente

60 – 31 – 20 – 39 – 59 – 82

Numero Jolly

57

SUPERSTAR

10

LOTTO E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI PRESTO DISPONIBILI

Dopo l’inatteso appuntamento di ieri – che in fin dei conti tanto inatteso non era, visto che si trattava solamente del recupero dello scorso 25 aprile -, si ripeteranno oggi i concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto nel consueto primo giorno della settimana che normalmente ci regala gli immancabili numeri vincenti: se sapeste già tutto – tra premi, jackpot in palio e regole – vi ricordiamo semplicemente che le estrazioni si terranno puntualissime alle ore 20:00 con la classica durata di pochissimi minuti; il tutto sempre fermo restando che le scommesse dovranno essere piazzate entro e non oltre le 19:30 o vi toccherà aspettare poi fino a venerdì per il prossimo appuntamento.

Se aveste deciso di seguirci ancora un attimo in questo nostro nuovo viaggio che ci condurrà verso i numeri vincenti di oggi, allora sappiate che nella giornata di ieri tra Lotto e 10eLotto sono stati vinti complessivamente più di 22 milioni di euro che hanno portato il totale annuale all’incredibile somma di 1,7 miliardi vinti nell’arco di appena 4 mesi: tra i bottini più interessanti dell’estrazione di ieri – naturalmente lunedì 28 aprile 2025 – nel primo concorso si è sfiorata la soglia dei 60mila euro (esattamente 59.940) in quel di Parma; mentre nel secondo ci si è fermati alla comunque ottima soglia dei 50mila euro!

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

OGGI NEL SUPERENALOTTO IN PALIO UN JACKPOT DA 25,6 MILIONI DI EURO

Un pochino più sottotono l’estrazione di ieri del Superenalotto – fermo restando che comunque solamente sabato si sono superati i 600mila euro con un singolo premio – che pur a fronte di un totale di oltre 2,5 milioni assegnati in tutta Italia al più fortunato tra i vincitori ne sono spettati (per così dire) ‘solamente’ pochi più di 37mila, con altri 5 giocatori che per poco non lo raggiungevano, incassandone comunque pochi più di 23mila: naturalmente – visto che non l’abbiamo citato – a non fare la sua comparsata serale è stato ancora una volta il jackpot, cresciuto come ormai sta facendo da poco più di un mese (ovvero dall’ultima volta che è stato vinto) fino all’ottima somma di 25,6 milioni di euro!

IL VIAGGIO DI BIOMASS NELLO SPAZIO E I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Lasciandoci come sempre – e sempre in vista dell’appuntamento con i numeri vincenti che richiamerà la nostra attenzione tra queste stesse righe non prima delle ore 20:00 di questa sera – sulle note della Smorfia Napoletana, per i vostri numeri fortunati di oggi di Lotto e Superenalotto abbiamo nuovamente rivolto il nostro sguardo al cielo: proprio oggi – infatti – è partito (22) il razzo (25) Vega-C dalla Francia (66) che sta portando in orbita (48) il satellite (65) Biomass che avrà l’importantissimo compito (77) di sorvegliare (74) e monitorare dall’alto lo stato di salute (13) delle nostre foreste (60) minacciate dal cambiamento climatico (86).