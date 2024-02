Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 29 febbraio 2024: i numeri vincenti

Nella giornata di oggi, giovedì 29 febbraio 2024, si terrà il secondo turno di estrazioni settimanali di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i giochi che mettono in palio ricchissimi premi e jackpot e che ci auspichiamo possano rendere questa giornata ‘sfortunata’ dell’anno bisestile veramente ricca per qualche fortunato lettore! Oltre all’appuntamento odierno, ricordiamo che un primo turno di estrazioni si è già tenuto nella giornata di martedì e si ripeterà nuovamente domani, ovvero venerdì, ed anche sabato.

Nell’attesa dell’annuncio dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, per farci un’idea dei premi in palio possiamo recuperare le quote dell’ultimo concorso, ovvero quello di martedì 27 febbraio. Partendo dal Lotto, il premio più alto è valso ben 92.500 euro, portati a casa da un fortunato giocatore di Cagliari. Sul podio, poi, si piazzano anche i 32.250 euro vinti a Valdinia (Messina) e, al terzo posto, il premio da 21.660 euro assegnato ad un giocatore di Catania.

Prima di passare al Superenalotto e al suo ricchissimo jackpot, come abbiamo recuperato le quote del Lotto vale la pena farlo anche con il 10eLotto, che martedì ha assegnato un premio della bellezza di 2,5 milioni di euro da un fortunatissimo giocatore di Savona che, scommettendo 4 euro, ha indovinato la sequenza da “10 Oro”. Da segnalare, inoltre, altri 20mila euro vinti a Ortucchio (L’Aquila) grazie alla sequenza “8 Extra” e 13.500 euro vinti a Jesolo (Venezia) con un “6 Oro”.

SUPERENALOTTO, IL JACKPOT IN PALIO OGGI

Lasciati alle spalle il Lotto e il 10eLotto, maggiore attenzione va dedicata al Superenalotto, che ogni settimana, in tutti e quattro gli appuntamenti, mette in palio il premio complessivamente più ricco. Il valore del bottino dipende, come sempre, dal fatto se nell’ultimo concorso qualche giocatore è riuscito a centrare tutti e 6 i numeri vincenti, e dato che martedì nessun c’è riuscito, oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 67,6 milioni di euro!

Non sono, tuttavia, mancati i premi, perché seppur non milionari, cinque giocatori hanno sicuramente esultato scoprendo di aver vinto 38.339 euro l’uno grazie ai punti da “4 Stella”. Similmente, altri 6 con i punti da “5” se ne sono portati a casa 31.306,39 e, di superiori ai mille, ci sono altri 105 premi vinti da 2.871 euro grazie alla sequenza “3 Stella”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Infine, nell’attesa dell’annuncio dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che saranno annunciati in serata, ricordiamo ai giocatori indecisi sui numeri su cui puntare che esiste il sistema della Smorfia Napoletana. Questo, diffuso da secoli in terre partenopee, permette di ‘tradurre’ i propri sogni in numeri da giocare al Lotto, ma funziona anche con le notizie o i racconti.

Per fare un esempio pratico, prendiamo la recente disavventura della disegnatrice Nicoletta Costa che non ha potuto ritirare un pacco in Posta di disegni dei suoi fan perché indirizzato a Giulio Coniglio, personaggio di storie per bambini da lei creato. Dalla Smorfia potremmo ottenere il 42, che è il coniglio, ma anche il 56, ovvero il disegno. Similmente, il 3 è il pacco e l’1 i bambini, così come l’88 è l’autrice e il 32 la posta.











