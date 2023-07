Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 29 luglio 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 29 LUGLIO 2023

Oggi, sabato 29 luglio 2023, si chiuderà ufficialmente la settimana di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che metto in palio ogni settimana tantissimi, importanti, premi! Questo è concretamente il quarto appuntamento settimanale, che segue le classiche estrazioni di martedì e giovedì, ma anche quella extra recentemente inserita tutti i venerdì, fine a raccogliere fondi per la ricostruzione dell’Emilia-Romagna.

Mentre attendiamo di conoscere l’esito delle estrazioni odierne di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, dato che mancano le classiche quote sulle ultime vincite, recuperiamo alcune statistiche utili per i giocatori, come la frequenza dei numeri estratti. Dopo l’estrazione di ieri, nel Lotto si è riconfermato il 76 su Milano come numero più ritardatario con 119 assenze, seguito dal 25 su Genova (con 109 assenze), dal 77 su Palermo (100), dal 4 su Bari (che non compare da 98 estrazioni) e dal 28 su Cagliari a quota 97 assenze.

Prima di passare al Superenalotto, invece, controlliamo anche i ritardatari del 10eLotto, che accompagna tutte le settimane il Lotto. In questo caso si tratta di una top 10, che vede al primo posto per assenze il 23 che non compare da 18 estrazioni. Lo seguono, pari merito, il 90 e il 44 (entrambi con 13 assenze), il 43 (assente per 12 volte), il 21 e il 20, che non spuntano da 11 estrazioni, l’86, il 71 e il 25 (mancanti tutti e tre per 10 volte consecutive) e, chiude la classifica, il 5 con le sue 9 assenze.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Fortunatamente, anche se mancano le quote degli ultimi concorsi del Lotto e del 10eLotto, si possono recuperare almeno quelle del Superenalotto, dalle quali dipendono anche i premi in palio nella giornata di oggi. Ieri, infatti, nessun giocatore è riuscito a mettere le mani sui punti da “6”, e pertanto oggi il jackpot del Superenalotto vale 32,6 milioni di euro! Nessun punto da “6”, ma comunque 4 giocatori sono riusciti ad acciuffare i punti da “5”, dal valore di 29.076,63 euro l’uno. Da segnalare, però, anche il singolo punto “4 Stella” segnato, che è valso al fortunato giocatore 29.387,00 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come fare per investire al meglio il jackpot del Superenalotto? Sicuramente tra i tantissimi giocatori che ogni settimana tentano la fortuna in questo gioco, molti si saranno posti questa domanda almeno una volta. Una buona idea, dopo aver pensato alle proprie esigenze, potrebbe essere quella di investire parte del budget in un innovativo progetto, scegliendolo per esempio dalla piattaforma Kickstarter.

Oggi concentriamo la nostra attenzione al progetto chiamato NOVA, che consiste in una sacca da viaggio adattabile. Infatti, può essere portata come un borsone, come una tracolla o anche come un trolley, ma la sua utilità maggiore è quella di poter essere completamente aperta. Fornita di borse e sacche interne, permette anche di trasportare senza piegarlo un vestito o una camicia, con una capienza complessiva di 33 litri (oppure 48 per la versione large).

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Come di consueto non può mancare l’appuntamento con la Smorfia Napoletana, ovvero il tradizionale sistema partenopeo che permette di convertire in numeri i sogni, i racconti e le notizie, utilissimo per tutti i giocatori indecisi sulla loro scommessa. Per fare un rapido e semplice esempio, prendiamo la notizia dello spettacolare volo di 80 mongolfiere colorate nei cieli dell’Umbria.

Per la smorfia si potrebbe certamente giocare il numero 80, che indica proprio le mongolfiere, ma anche il numero di veicoli presenti in cielo, a sua volta rappresentato dal 3. Il volo si traduce con il 58, mentre il pallone delle mongolfiere con il 10, e il fuoco con il 14.

