Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 29 luglio 2025, concorso Sisal n. 120/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Abbiamo pochissimo tempo a disposizione prima che si aprano ufficialmente i concorsi di oggi – naturalmente martedì 29 luglio 2025 – di Lotto, 10eLotto e Superenalotto e visto che sarete tutti impazienti ci teniamo a non indugiare troppo a lungo – ma ricordandovi anche che l’estrazione oggi sarà sempre alle 20 in punto -, vogliamo dirvi che nell’ultima estrazione le regioni più fortunate sono state la Lombardia e la Sicilia: nella prima, infatti, l’estrazione ha fatto piovere ben 81mila euro dei 5,9 milioni complessivamente assegnati nel nostro paese; mentre la seconda è stata l’assoluta protagonista del 10eLotto con 55mila euro vinti sui 12,3 milioni complessivi!

—

Superenalotto n. 120 del 29/7/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 120 del 29/7/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 120 del 29/7/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

C’È GRANDISSIMA ATTESA PER IL SUPERENALOTTO: IL CONCORSO CON IL PREMIO PIÙ ALTO, OVVERO IL JACKPOT

Ma se vi dicessimo che tra i tanti premi in palio questa sera ce ne sarà anche uno dall’incredibile valore di 31,5 milioni di euro? Anche se molti siamo certi che faticheranno a crederci, sappiate che è l’assoluta verità visto che proprio quello è il valore del jackpot in palio nel Superenalotto: le chance per portarvelo a casa – purtroppo – sono veramente basse, ma anche in questo caso potrete affidarvi a tutte le altre combinazioni “inferiori” che (come nel caso di sabato scorso) potrebbero valervi comunque premi superiori al mezzo milione di euro!

L’ALLARME COCCODRILLO A LADISPOLI: LA SMORFIA NAPOLETANA DELL’ESATE ROMANA

È infine una notizia divertente – ormai quasi appuntamento fisso nelle estati italiane – a chiudere questo articolo, dandoci la possibilità di immergerci nella simpatica Smorfia Napoletana: da giorni, infatti, a Roma (65) – o meglio, a Ladispoli – non si fa che parlare dell’avvistamento (47) di un coccodrillo (1) sulla spiaggia (80) diventata virale sui social, aggiungendosi al similare avvistamento nella medesima area di un leone (42) che risale al 2023 e di uno squalo (73) volpe (21) nel 2021; ma se in questi casi si erano rivelati animali (22) veri e pericolosi, il coccodrillo – proprio oggi – si è scoperto essere un giocattolo (44) piazzato lì per scherzo (58).