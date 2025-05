LOTTO E 10ELOTTO: I NUMERI VINCENTI DI OGGI CHE CHIUDONO LA SERATA DI PREMI

Dopo il primo appuntamento con la sestina vincente del Superenalotto, associata – come sempre – al jackpot milionario, possiamo passare alla seconda parte che ci porterà alla scoperta dei numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto, pronti a loro volta a rendere qualcuno tra voi, carissimi lettori, leggermente (o anche parecchio!) più ricco, grazie ai tantissimi bottini messi in palio in ognuno di questi seguitissimi appuntamenti!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 29 Maggio 2025

Invitandovi sempre alla massima prudenza e attenzione possibile, e ricordandovi che per incassare l’eventuale premio avrete 60 giorni a partire da oggi, vi lasciamo subito nelle mani dei numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto: buona fortuna!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi giovedì 29 maggio 2025

Estrazione 10eLotto n° 85 del 29/5/2025

04-10-21-24-26-31-32-40-45-46-52-59-60-65-71-75-81-86-88-90

Numero Oro: 45

Doppio Oro: 45-10

Extra: 12-15-16-17-19-38-41-50-53-55-56-61-63-64-68

Estrazioni del Lotto n° 85 del 29/5/2025

Ruota Numeri BARI 45 – 10 – 60 – 68 – 59 CAGLIARI 04 – 31 – 24 – 61 – 63 FIRENZE 71 – 59 – 65 – 53 – 46 GENOVA 21 – 26 – 50 – 63 – 86 MILANO 46 – 52 – 45 – 21 – 15 NAPOLI 88 – 90 – 17 – 46 – 12 PALERMO 31 – 40 – 71 – 32 – 12 ROMA 86 – 81 – 41 – 12 – 19 TORINO 75 – 32 – 64 – 46 – 04 VENEZIA 26 – 65 – 38 – 56 – 60 NAZIONALE 16 – 55 – 64 – 57 – 12

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto, Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato https://www.adm.gov.it/portale/giochi si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SUPERENALOTTO, EURJACKPOT, LOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Martedì 27 Maggio 2025

È L’ORA DEL SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI DI OGGI IN VISTA DEL JACKPOT

Abbiamo superato ormai abbondantemente la prima parte di questa giornata e, mentre la serata cala nelle nostre città e ci avvicina al momento del meritato riposo, dobbiamo anche mantenere un attimo alta l’attenzione, dato che sono prontissimi i numeri vincenti del Superenalotto: sorteggiati pochissimi minuti fa (e tra poco ci arriveremo, non preoccupatevi!), ora si preparano alla distribuzione dei premi che voi, carissimi lettori, potreste esservi aggiudicati!

Complessivamente, se i numeri li aveste indovinati tutti, allora sappiate che avreste vinto il ricercatissimo jackpot dal valore di 6,3 milioni di euro; mentre l’ultima cosa che resta da dire è: buona fortuna, passando il testimone ai numeri vincenti del Superenalotto di oggi!

Ultima estrazione Superenalotto n. 85 del 29/05/2025

Combinazione Vincente

32 – 51 – 67 – 81 – 71 – 27

Numero Jolly

35

SUPERSTAR

90

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Non manca molto al momento in cui qualcuno (anche se noi ci auguriamo tutti!) tra voi, carissimi lettori, potrebbe riscoprirsi milionario grazie a una fantastica vincita nelle estrazioni serali di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che dalle ore 20:00 in poi si terranno nelle ormai note sale estrattive Sisal, con il consueto, seguitissimo viaggio tra i numeri vincenti che noi de ilSussidiario.net (come sempre facciamo!) seguiremo in diretta per voi, riportandovi tra queste righe – ovviamente solo dopo l’ora x dell’estrazione – tutte le combinazioni fortunate di oggi, in modo da rendervele più semplici, rapide e comode da recuperare!

Nell’attesa dell’entusiasmante momento dei sorteggi odierni e della scoperta degli eventuali premi che potreste essere riusciti ad aggiudicarvi, proprio su questi ultimi vogliamo concentrarci, lasciandovi la classica classifica dei più alti tra quelli vinti dopo l’estrazione di ieri, mercoledì 28 maggio 2025: protagonista della serata è stato ancora una volta il 10eLotto che, tra i più di 27 milioni di euro assegnati, è arrivato fino alla soglia dei 50.000 in un singolo premio vinto a Potenza; mentre si è difeso piuttosto bene anche il Lotto, con un paio di interessanti vincite superiori ai 20.000 e altre due che ci sono arrivate vicinissime!

NUOVO APPUNTAMENTO OGGI CON IL SUPERENALOTTO: IL JACKPOT TORNA A CRESCERE

Come spesso accade – sempre guardando ai premi vinti nella serata di ieri –, il Superenalotto si è piazzato esattamente al centro tra gli altri due colleghi, assegnando in totale (per così dire) “solamente” poco meno di 4 milioni di euro, ma al contempo con addirittura 11 fortunatissimi vincitori che hanno agilmente superato i 30.000 euro di vincita singola per ognuno di loro; il tutto mentre resta, ancora una volta, perfettamente intatto il jackpot in palio questa sera – ricordando che, d’altronde, è stato vinto l’ultima volta esattamente una settimana fa, giovedì 22 maggio –, con il valore nuovamente cresciuto ed arrivato a ben 6,3 milioni di euro!

I NUMERI DI OGGI DELLA SMORFIA NAPOLETANA: L’UOMO PALERMITANO VESTITO DA FANTASMA PER GETTARE LA SPAZZATURA

Lasciamo (almeno parzialmente) da parte i concorsi per passare alla nostra parentesi dedicata alle notizie di cronaca, abbinate a Lotto, 10eLotto e Superenalotto grazie all’importante supporto della Smorfia Napoletana, che le tradurrà per tutti noi in numeri, certamente utili – e, volendo, anche facilmente personalizzabili – per compilare le schedine in caso siate ancora in tempo per farlo: la notizia che abbiamo scelto è quella singolare e simpatica di un uomo (6) che, nel Palermitano (53), ha deciso di travestirsi (82) da fantasma (25) per andare a gettare (30) la spazzatura (70); il tutto beccandosi una denuncia (73), dato che la simpatica iniziativa era legata alla volontà di non rispettare i turni della raccolta (58) differenziata (5).