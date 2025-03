LOTTO, SUPERENALOTTO E 10ELOTTO TORNANO CON NUOVI NUMERI VINCENTI

Volge al termine il mese di marzo, ma non si fermano le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che tornano oggi, sabato 29 marzo 2025, con una nuova carica di numeri vincenti e premi da distribuire. Per ora i numeri a disposizione sono quelli delle statistiche e delle ultime vincite, ma sono dati comunque importanti per avvicinarci nel migliore dei modi all’appuntamento.

Partiamo dal Lotto, con il 58 su Napoli che è il più assente per via delle sue 128 assenze. Il suo primato è ben consolidato, visto che al secondo posto c’è l’84 su Genova che non si vede da 107 concorsi. Sul gradino più basso di questo podio speciale il 73 su Napoli che di ritardi ne ha accumulati 103. Alle loro spalle c’è una coppia di numeri che completa la top five senza aver raggiunto le tre cifre: si tratta del 27 su Palermo e del 18 su Napoli, rispettivamente a quota 94 e 90 assenze.

Superenalotto n. 51 del 29/3/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 51 del 29/3/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 51 del 29/3/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto, Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LE QUOTE DELLA DEA BENDATA PER IL SUPERENALOTTO

Nell’appuntamento di ieri con la fortuna la Dea Bendata non ha premiato nessun giocatore del Superenalotto con il Jackpot: nessuno ha centrato la sestina fortunata, per cui quella di stasera varrà 12,6 milioni di euro. Siamo lontani dal bottino di oltre 88 milioni di euro vinto qualche giorno fa a Roma, d’altra parte si tratta di un montepremi comunque milionario e, quindi, in grado di cambiare radicalmente la vostra esistenza e inevitabilmente anche quella di chi vi sta accanto.

I premi rilevanti ci sono stati comunque, ad esempio c’è stato un 5 da 42mila euro circa. Parliamo di tre schedine fortunate, una in più del 4 stella, che invece ha premiato i fortunati con 27mila euro circa. Ma queste sono solo alcune delle categorie di vincita in ballo e a cui ambire, infatti le quote sono un tema complesso che richiede la massima attenzione, perché può aiutarvi a realizzare una bella vincita e, quindi, un desiderio che pensavate magari di non riuscire a realizzare.

L’ASSALTO AL PORTAVALORI E LA SMORFIA

Un po’ di cronaca per il consueto appuntamento con la Smorfia napoletana, perché del resto la tradizione dei numeri attinge dalla realtà e dalla quotidianità. Allora, per l’occasione abbiamo scelto la vicenda incredibile dell’assalto a due portavalori nel Livornese, con i banditi che si sono dati alla fuga e le forze dell’ordine impegnate nel dar loro la caccia. Già ci sarebbero dei numeri da proporre, dal 4 come i milioni di euro del bottino, ma preferiamo affidarci alla tradizione partenopea.

I protagonisti sono loro, i ladri, quindi 79 per la Smorfia. Hanno seminato il panico, o meglio la paura, 90,per portar via una quantità importante di soldi, 46. Il caos può essere anche inteso come sottosopra, quindi 69. Ma c’è spazio anche per rappresentare anche lo scontro tra le forze dell’ordine, 24 le guardie, e i banditi che si sono dati alla fuga, quindi 38 le botte. Il loro destino sembra essere quello della prigione, 44, se riusciranno a beccarli.