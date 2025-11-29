Numeri vincenti Lotto, Superenalotto e 10eLotto estrazione di oggi sabato 29 novembre 2025, concorso Sisal n.191/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

DALLA CACCIA AL JACKPOT ALLE RUOTE

Sono usciti anche i numeri vincenti di Lotto e 10Lotto, facendoci trovare pronti anche stavolta per raccoglierli in diretta, accendendo così il semaforo verde per tutte le opportune verifiche, ruota per ruota. Controllare la schedina è semplice e può essere fatto anche online, al termine della lettura che vi abbiamo preparato: basta accedere alla sezione dedicata dell’app My Lotteries o usare il tool ufficiale sul sito, inserendo il numero seriale riportato sotto il codice a barre della giocata.

In pochi attimi è possibile sapere se i numeri scelti sono stati estratti e se è la vostra serata fortunata. Ora però restate ancorati sul presente, perché nessun sogno di gloria deve rappresentare un rischio a livello di attenzione, quindi massima prudenza nel controllo, la stessa che vi abbiamo suggerito per il Superenalotto.

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI DEL SIMBOLOTTO

Estrazione 10eLotto n° 191 del 29/11/2025

12 – 21 – 22 – 23 – 25 – 26 – 28 – 30 – 36 – 40 – 51 – 52 – 61 – 62 – 71 – 72 – 78 – 80 – 81 – 90

Numero Oro: 72

Doppio Oro: 72 – 81

Extra: 2 – 4 – 10 – 20 – 27 – 29 – 34 – 38 – 42 – 46 – 48 – 49 – 58 – 75 – 87

Estrazioni del Lotto n° 191 del 29/11/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI 72 81 38 87 2 CAGLIARI 30 26 42 46 27 FIRENZE 51 25 29 48 58 GENOVA 71 28 26 10 7 MILANO 52 21 20 51 77 NAPOLI 36 23 42 34 2 PALERMO 90 80 87 30 43 ROMA 78 40 75 20 44 TORINO 12 61 4 21 25 VENEZIA 62 22 49 46 72 NAZIONALE 45 23 58 10 62

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e del Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato https://www.adm.gov.it/portale/giochi si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

IN ATTESA DELLE RUOTE, ECCO LA NUOVA SESTINA

Si accende il sabato sera con i numeri vincenti del Superenalotto appena usciti, freschi di estrazione ma caldi per la gioia che possono regalare ai tanti giocatori pronti a controllare le loro giocate.

La sestina vincente, insieme ai numeri Jolly e Superstar, è stata pubblicata subito dopo l’estrazione, garantendo un aggiornamento rapido a tutti gli appassionati, ma prima di lasciarvi al controllo, segnaliamo a chi desidera tentare ancora la fortuna con questo gioco che fino al 21 dicembre è disponibile una promozione: registrandosi online sul sito o sull’app di un rivenditore aderente e effettuando una prima ricarica di almeno 5 euro, si ottengono 15 euro di giocate omaggio.

Il bonus può essere usato su tutte le tipologie di giocate Superenalotto e ha validità di 30 giorni dalla data di erogazione, ma la ricarica deve essere effettuata entro 7 giorni dalla registrazione per poter usufruire dell’iniziativa. Ora vi lasciamo ai numeri vincenti, prima di ritrovarci con Lotto e 10eLotto.

Superenalotto n. 191 del 29/11/2025

Combinazione Vincente

29 – 69 – 16 – 8 – 61 – 65

Numero Jolly

17

Superstar

85

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO SALUTANO NOVEMBRE

Insieme a un’altra settimana, chiudiamo un altro mese con Lotto, 10eLotto e Superenalotto, perché oggi si tiene l’ultima estrazione per quanto riguarda novembre, poi apriremo le porte al mese che è per tradizione generoso, quello in cui si celebra il Natale. In attesa dell’uscita dei numeri vincenti, facciamo un passo indietro fino a ieri, perché anche se non c’è stato alcun 6, e quindi il Jackpot arriva oggi a 84,8 milioni di euro, ci sono state comunque delle vincite considerevoli.

In particolare, sono stati centrati cinque “5”, ciascuno dei quali ha garantito un premio di 25mila euro circa; da segnalare anche la presenza di quattro “4 Stella”, ognuno dal valore di poco meno di 16mila euro. Il gioco ha inoltre distribuito 832 premi da 158,80 euro per i “4”, mentre i “3” sono stati 24.964, ciascuno da 15,82 euro, e ben 308.239 giocatori hanno ottenuto il premio base dei “2”, pari a 5 euro.

Per quanto riguarda le categorie Superstar, oltre ai già citati “4 Stella”, si registrano centouno “3 Stella” da 1.582 euro, 1.280 le vincite per il “2 Stella” da cento euro, 7.416 per “1 Stella” da 10 euro e 15.714 “0 Stella” da 5 euro.

I RITARDATARI DEL LOTTO E DEL SUPERENALOTTO

Nel panorama di questi giochi spiccano anche le statistiche, a partire da alcuni numeri che non escono da moltissime estrazioni. Per il Lotto, in cima alla classifica troviamo il numero 82 sulla ruota Nazionale, che manca da ben 138 estrazioni; a seguire, 42 sulla ruota Firenze con un ritardo di 125 turni, 8 sulla ruota Cagliari con 115 estrazioni di assenza, 59 ancora sulla ruota Nazionale con 114 estrazioni di ritardo, e 63 sulla ruota Roma con 111 estrazioni di distanza dall’ultima uscita.

Una top five a cui abbiniamo quella del Superenalotto: in base ai dati più recenti, il numero con il maggiore ritardo è il 57, che non viene estratto da 57 estrazioni. Seguono 64 con 53 assenze, 22 con 52 ritardi, 34 con 46 concorsi saltati e 60 a quota 41, che sono quelli che figurano nella graduatoria generale tra le prime cinque posizioni.

LE TREDICESIME E LA SMORFIA NAPOLETANA

Visto che vi abbiamo parlato di saluti per novembre, con dicembre ormai all’orizzonte pronto a irrompere sulla scena, allora per la Smorfia napoletana tiriamo una buona notizia per i pensionati, che stanno per ricevere le tredicesime, un “tesoretto” che vale 42 miliardi di euro. Come si traduce una questione di attualità in numeri da giocare? In arrivo aiuta proprio la tradizione partenopea: partiamo dall’1, l’Italia, il nostro Paese, la patria, ma tiriamo in ballo anche il 20, la festa, visto che quelle somme potrebbero far comodo proprio per affrontare le festività natalizie, per le quali c’è il 25, e quindi per imbandire la tavola, 82.

Allora non può mancare il 46, i soldi, che in questo caso possono tornare utili per fare regali, 58, magari attingendo a qualche bottega, 86. Ma comprendiamo che non mancheranno lamentele, 60, visto che il contesto economico resta difficile per molti italiani che dovranno fare dei sacrifici.