Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 29 settembre 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 29 SETTEMBRE 2023

Nella giornata di oggi, venerdì 29 settembre 2023, si terrà la terza tornata di estrazioni settimanali di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i più apprezzati e partecipati concorsi a premio in tutta Italia! I precedenti due appuntamenti settimanali ricordiamo che si sono tenuti di martedì e di giovedì, mentre dopo le estrazioni odierne si ripeteranno solamente domani, sabato, che chiuderà ufficialmente il ciclo prima di una breve pausa fino al prossimo martedì.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, venerdì 29 settembre 2023: i simboli vincenti

Prima di poter scoprire l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto ricordiamo che sarà necessario attendere fino a questa sera, ma nel frattempo per farci un’idea sui premi disponibili potrebbe essere utile recuperare le quote di ieri, giovedì 28 settembre. Partendo dal Lotto, il premio più ricco è valso la bellezza di 98.400 euro ad un fortunatissimo giocatore di Ostuni (Brindisi). Al secondo posto, invece, si trova una duplice vittoria da 50.596 euro segnata nuovamente ad Ostuni e a Stigliano (Matera). Infine, il podio si chiude con la vincita da 31.200 euro che è stata centrata, per la terza volta, ad Ostuni.

Lotto e Superenalotto, numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Giovedì 28 settembre 2023

Messo da parte il Lotto, prima di passare al Superenalotto con il suo ricchissimo jackpot che continua incessantemente a crescere, dedichiamoci rapidamente al 10eLotto, che nella giornata di ieri ha assegnato un premio da ben 50mila euro ad Amantea (Cosenza), grazie ad un “9 Oro” centrato. Da segnalare, poi, anche le due vittorie da 20mila euro, assegnate a Rezzato (Brescia9 e a Busalla (Genova). Terzo posto, infine, per la vincita da 7.500 euro di Melicucco (Reggio Calabria) grazie ad un “8 Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Scoperte le quote del Lotto e del 10eLotto, dedichiamo tutta l’attenzione al Superenalotto, che nella giornata di ieri non ha visto, nuovamente, uscire alcuni punto da “6”. Questo significa, dunque, che il montepremi massimo è tornato a crescere, al punto che oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 61,7 milioni di euro! Insomma, nessun bottino milionario, ma contestualmente sono stati 4 i giocatori che hanno centrato i punti da “5”, portandosi a casa 47.208,83 euro l’uno. Inoltre, un fortunato giocatore ha indovinato i punti “4 Stella”, portandosi a casa 35.035 euro, mentre 109 giocatori hanno messo le mani su 2.640 euro grazie al “3 Stella”.

SIMBOLOTTO, LOTTO I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, giovedì 28 settembre 2023

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto, o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? La domanda certamente sarà balenata nella mente di moltissimi giocatori in Italia, desiderosi un giorno di riuscire a vincere un qualche ricchissimo bottino milionario. Nel caso, il nostro consiglio è sempre quello di pensare, ovviamente, prima alle proprie esigenze e necessità, per poi utilizzare una piccola parte del budget per investire in un innovativo progetto.

Guardando alla piattaforma KickStarter, si potrebbe scegliere il progetto ClickPack Travlo, ovvero uno zaino da viaggio dalla capienza di 45 litri progettato per essere completamente a prova di ladri e furti. Permette di organizzare in modo utile gli oggetti al suo interno grazie al design unico che lo contraddistingue, mentre il retro è stato pensato per garantire la massima stabilità anche in caso gli oggetti siano disposti senza spalmare correttamente il peso all’interno dello zaino. La chiusura, invece, oltre ad essere difficile da raggiungere per ladri e borseggiatori, può essere ulteriormente protetta grazie alla chiusura con codice a tre cifre o chiave.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Se qualche giocatore ora fosse desideroso di piazzare la sua scommessa nel Lotto, nel 10eLotto o nel Superenalotto, ma si trovasse indeciso sui numeri da scegliere, dovrebbe sapere che esiste il sistema tradizionale della Smorfia Napoletana, con il quale si possono tradurre in numeri i sogni, ma che funziona anche con notizie e racconti. Per fare un esempio, prendiamo la notizia dell’apertura, a Roma, della Ryder Cup, prestigiosa competizione internazionale di golf che ha visto anche la partecipazione, nella cerimonia d’apertura, delle frecce tricolore. Dalla Smorfia potremmo ricavare, sicuramente, il 74 che rappresenta il golf, o anche l’88 che raffigura Roma. Similmente, il 21 è la freccia, per l’esibizione in fase d’apertura, mentre si potrebbe aggiungere anche il 29 per la data d’apertura del torneo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA