Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 3 febbraio 2024: i numeri vincenti

Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornano oggi, sabato 3 febbraio 2024, con nuove estrazioni di numeri vincenti. Si tratta del quarto e ultimo appuntamento di questa settimana, che arriva dopo il concorso Sisal fissato al venerdì dopo l’alluvione in Emilia-Romagna. In attesa che arrivi il momento di compiere il viaggio tra le 11 ruote del Lotto e di capire se il Jackpot è stato vinto, soffermiamoci sulle statistiche, in particolare sui numeri ritardatari. Ci riferiamo a quelli del Lotto, che vede al primo posto di questa graduatoria il 78 su Bari è leader con 182 turni di assenza. Al secondo posto c’è il 27 su Palermo che non si vede da 154 estrazioni. Al terzo posto, sul gradino più basso del podio, c’è il 52 su Bari, che invece di ritardi ne ha accumulati a 124.

A completare la top five dei numeri ritardatari del Lotto ci sono il 77 su Torino, al quarto posto con 114 assenze, e 89 su Roma, che non si fa vedere da 109 estrazioni. Per quanto riguarda gli ambi più ritardatari delle serie classiche, Agipronews segnala che la cadenza 0 su Venezia manca da 61 concorsi. Tra le decine, la 30-39 su Roma non si vede da 36 estrazioni, invece tra le figure la 4 su Milano è arrivata a 40 assenze.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dal Lotto passiamo al Superenalotto in vista delle estrazioni di stasera. Nel concorso di ieri non c’è stato alcun “6”, di conseguenza il Jackpot è salito a quota 55,5 milioni di euro. Ma nell’estrazione di ieri è stato centrato online un “5” da 128.547,01 euro. Le quote annoverano anche quattro punti “4 stella”, ognuno dei quali ha premiato i fortunati con 43.879,00 euro. Passiamo al “3 stella” che vanta 73 schedine fortunate, ognuna delle quali 3.079,00 euro. Invece, sono state 307 le vincite per i punti “4”, ciascuna da 438,79 euro.

Passiamo al “2 stella”, centrato da 937 schedine vincenti, ognuna delle quali da 100 euro. Ci sono poi 12.921 giocate fortunate per quanto riguarda i punti “3”, col premio da 30,79 euro. Passiamo all'”1 stella”, con cui si vincono 10 euro: le vincite sono 6.587. Infine, passiamo ai punti “2”, con la platea di fortunati che sale a 201.325, ognuno dei quali vince 6,08 euro, mentre con lo “0 stella” le 15.075 schedine fortunate del Superenalotto garantiscono un premio di 5 euro.

SUPERENALOTTO E LOTTO, LA SMORFIA NAPOLETANA

Per completare il focus sulla nuova estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, dedichiamoci alla Smorfia napoletana. Del resto, potreste ritrovarvi a corto di ispirazione per quanto riguarda i numeri da giocare. Avete sogni da interpretare? Potreste anche prendere casi dall’attualità e sottoporli alla Smorfia partenopea per trarre le combinazioni da giocare. Prendiamo il caso di quanto accaduto a due volontari, due “angeli del fango” che si sono incontrati per l’alluvione in Emilia-Romagna.

Ora convivono e hanno scelto di costruire la loro nuova vita proprio nella città in cui si sono conosciuti. Partiamo dall’1, l’Italia, il nostro Paese, ma può andar bene anche 5, la mano, quella che hanno dato alle popolazioni colpite. C’è poi il 72, lo stupore che ha destato questa curiosa vicenda, mentre l’83 è il numero del maltempo, che ha colpito duramente in quella circostanza l’Emilia-Romagna.











