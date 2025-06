Sono ancora una volta il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto (peraltro accompagnati anche dall’Eurojackpot, che tuttavia affronteremo in un altro articolo a parte, nel caso possa interessarvi) ad accoglierci sia in questa nuova settimana iniziata “in ritardo” grazie alla Festa della Repubblica di ieri, sia in questo nuovissimo mese di giugno che apre finalmente le porte all’estate, al bel tempo e al relax: l’idea è che, proprio grazie ai concorsi di oggi, possiamo riuscire ad aggiudicarci un ricchissimo premio grazie al quale vivremo un periodo estivo a dir poco da sogno; ma, ovviamente, prima è necessario indovinare i numeri che verranno estratti questa sera!

Visto che di premi si parla, ricordandovi al volo che i numeri non verranno annunciati prima delle ore 20 in punto, ci teniamo a riconfermare anche oggi il nostro consueto rapidissimo viaggio tra i premi più interessanti vinti negli ultimi concorsi, in questo caso tra venerdì 30 e sabato 31 maggio 2025: colpaccio particolarmente interessante nel 10eLotto, che ha concesso a un singolo giocatore di vincere ben 50 mila euro in una regione – la Campania – che ha raggiunto la soglia dei 77 mila vinti complessivamente; mentre il Lotto, tra i premi singoli, è arrivato fino al valore di 47 mila e 500 euro, nuovamente vinti in Campania.

Superenalotto n. 88 del 3/6/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 88 del 3/6/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 88 del 3/6/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto, Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SONO BEN 8,4 MILIONI GLI EURO IN PALIO NEL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Ottima, invece, l’ultimissima estrazione del Superenalotto, che ha assegnato un totale di 3 premi superiori ai 100 mila euro, premiando al contempo un totale di oltre 750 mila giocatori: in particolare, i bottini più alti della giornata ammontavano a 553 mila euro – vinti da un singolo giocatore che ha indovinato sia cinque numeri della sestina fortunata, sia il Jolly – e 139 mila – in questo caso con due vincitori che hanno indovinato nuovamente cinque numeri, ma con l’opzione SuperStar –; mentre resta sempre intatto il milionario jackpot, che in questa giornata di martedì 3 giugno 2025 è arrivato al valore di ben 8,4 milioni di euro!

IN SICILIA TORNA AD ERUTTARE L’ETNA: I NUMERI ODIERNI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Resta, infine, sempre fermo il nostro appuntamento con la Smorfia Napoletana, che come sempre ha preparato un ricco pool di numerini comodissimi per le schedine di tutti voi carissimi lettori – ed aspiranti milionari – che vorreste piazzare una scommessa ma non riuscite a completare la vostra combinazione per via di qualche indecisione: la notizia che abbiamo scelto oggi per voi è quella della recentissima eruzione (88) del vulcano (47) Etna (90) in Sicilia (27), con il 14esimo (e anche il 14 è un ottimo numero) evento simile nell’arco del solo ultimo anno, conclusa – fortunatamente – senza problemi per la popolazione, con le colate laviche (44) attualmente in fase di raffreddamento (15).