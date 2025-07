Lotto, 10eLotto e Superenalotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, giovedì 3 luglio 2025, concorso Sisal n. 105/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

È ARRIVATO IL SUPERENALOTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI IN VISTA DEL JACKPOT MILIONARIO

Abbiamo avuto da pochissimo modo di seguire la diretta dell’estrazione del Superenalotto per questa giornata di giovedì 3 luglio 2025, con tutti e sei i numeri fortunati (o meglio 8, visto che ci sono anche il SuperStar e il Jolly) che da pochissimo sono stati scelti dalla Dea Bendata e sono prontissimi a farci una – speriamo ovviamente gradita, oltre che milionaria – sorpresa che ci cambierà la vita!

Complessivamente, vi ricordiamo che una vincita verrà messa a segno anche con soli due numeri indovinati, ma ovviamente è l’intera sestina a garantirvi il bottino più alto, ovvero il famoso jackpot che oggi vale ben 20,7 milioni di euro; mentre a voi lettori auguriamo buona fortuna e vi lasciamo alla scoperta dei numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 105 del 03/07/2025

Combinazione Vincente

53 – 42 – 37 – 57 – 65 – 49

Numero Jolly

62

SUPERSTAR

8

Prosegue il viaggio di Lotto, 10eLotto e Superenalotto nell’appena iniziato settimo mese dell’anno, con la giornata di oggi – che sappiamo tutti essere giovedì 3 luglio 2025 – che ci porterà verso una nuovissima estrazione guidata dalla Dea Bendata e che potrebbe avere in serbo quella tanto attesa sorpresa che da tempo voi carissimi lettori state cercando: tante le possibilità che vi attendono – soprattutto guardando a premi e jackpot -, ma per scoprirle dovrete attendere ancora fino alle ore 20 in punto.

Proprio guardando agli appena citata premi – e poi passeremo naturalmente anche al jackpot – è certamente interessante notare che tra i 26,6 milioni assegnati lo scorso martedì dal 10eLotto c’è un premio singolo (il più alto della giornata) dal valore di ben 250mila euro, con il medesimo gioco che ne ha assegnato anche un altro da 100mila; mentre dal conto suo il Lotto – con un totale giornaliero di oltre 5,6 milioni – ha raggiunto per il più fortunato dei suoi vincitori la cifra di (quasi) 65mila euro!

È ARRIVATO A 20,7 MILIONI DI EURO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: ATTESA PER L’ESTRAZIONE DI OGGI

Non ci ha dato, purtroppo, grandissime soddisfazioni il Superenalotto dello scorso martedì 1 luglio, con un totale di (per così dire) “solo” 4,2 milioni vinti nel nostro Bel Paese e premi massimi di poco superiori ai 20mila euro: in particolare, di interessanti ci cono strati 6 bottini identici che hanno superato di poco di 26mila euro l’uno, con il secondo posto della classifica che ci fa già scendere a (quasi) 18mila euro, vinti da altri cinque fortunati; mentre è certamente significativo precisare che, per via dell’assenza di punti da “6” martedì scorso, il jackpot oggi è arrivato a valere 20,7 milioni di euro!

SUPERMAN SORVEGLIA LONDRA: I NUMERI “EROICI” DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Dato che tra queste righe abbiamo sempre una sorta di “amica” ad accompagnarci verso tutte le estrazioni, in primis il Superenalotto, fornendoci dei possibili numeri per le schedine (utili soprattutto per gli indecisi e per che crede nel destino), possiamo tirare in ballo anche oggi la Smorfia Napoletana, pronta all’ennesimo viaggio tra le notizie: i numeri di oggi arrivato da Londra (6, oppure anche 77 per la Gran Bretagna), da pochissimo sorvegliata (74) dall’occhio (24) attento di Superman (qui abbiamo un 42 per “super poteri”), apparso sulla sommità del grattacielo (61) “The Shard” come parte della campagna promozionale del nuovo film (48) che lo vede protagonista (11).