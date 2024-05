Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, venerdì 3 maggio 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Lotto e 10eLotto sono pronti per diventare protagonisti di questa nuova entusiasmante serata di concorsi a premi che pochi minuti fa ha aperto le porte al Superenalotto (lo sapete, ma vi ricordiamo sempre che lo trovate poche righe più sotto) ed ora si appresta a chiudere la saracinesca in vista di domani, ultimo giorno della settimana in cui potrete cercare di vincere la scommessa con la Dea Bendata, anche se noi speriamo che riusciate già a farlo nelle prossime ore!

Senza dilungarci troppo, vi ricordiamo al volo che i numeri li abbiamo presi direttamente dai siti ufficiali dei due giochi con il sott’inteso invito a dare anche voi stessi un’occhiata giusto per sicurezza e passiamo subito il microfono alle 11 combinazioni del Lotto, anticipate dalle due (con i numeri Oro e Doppio Oro) del 10eLotto!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 71 del 03/05/2024

2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 10 – 11 – 12 – 17 – 21 – 27 – 29 – 33 – 38 – 41 – 50 – 60 – 62 – 69 – 72

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 38

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 38 – 11

Extra: 6 – 19 – 30 – 42 – 46 – 48 – 51 – 65 – 71 – 75 – 79 – 80 – 81 – 84 – 85

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione n° 71 del 03/05/2024 BARI 38 11 8 19 81 CAGLIARI 69 50 27 65 6 FIRENZE 60 5 42 75 84 GENOVA 17 29 71 48 80 MILANO 2 33 81 85 63 NAPOLI 12 10 29 51 84 PALERMO 4 21 69 79 50 ROMA 62 72 84 30 90 TORINO 41 33 46 3 68 VENEZIA 3 29 10 85 33 NAZIONALE 72 3 82 37 58

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Si è aperta anche per questa sera la corsa ai ricchi premi dei giochi associati al Lotto, che vedono il Superenalotto farsi avanti per primo con il suo jackpot, che è senza alcun dubbio il più ricco ed atteso tra i tanti premi disponibili! Dall’ultima volta che qualcuno è riuscito a portarselo a casa sono passati ormai più di 5 mesi e mentre ci avviciniamo alla porta del sesto possiamo immaginare che non passerà ancora tanto tempo prima che la Dea Bendata decida di premiare qualcuno per la sua determinazione.

Sperando che ovviamente quel qualcuno sia tra voi e che l’occasione buona sia proprio quella di oggi, vi invitiamo come sempre a tenere gli occhi ben aperti per non perdervi nessuno tra i premi disponibili, e vi lasciamo subito i 6 numeri vincenti, oltre ai due numeri Jolly e SuperStar del Superenalotto, mentre siamo già pronti per gli ormai imminenti Lotto e 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 70 del 03/05/2024

Combinazione Vincente

52 – 48 – 23 – 66 – 43 – 17

Numero Jolly

1

Superstar

57

COME FINIRÀ OGGI L’ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO?

Il fine settimana si avvicina con le prime giornate di sole e di caldo, finalmente, e il sempre immancabile appuntamento con il Lotto e i suoi amici e colleghi 10eLotto e Superenalotto, reduci da una settimana in cui la fortuna e la Dea Bendata sembrano essersi prese una piccola pausa. Il nostro consiglio è sempre quello di nono scoraggiarvi, cari lettori, perché prima o poi – come si suol dire – la ruota girerà e non potete mai sapere quando deciderà di puntare proprio su di voi!

L’aspetto positivo di Lotto, 10eLotto e Superenalotto è sempre quello che non vi richiederanno alcuna spesa particolarmente elevata, mentre le statistiche ci dicono che vincere non è poi così tanto improbabile: guardando al Lotto, per esempio, avete circa 1 possibilità su 43 di centrare la combinazione più piccola, ovvero l’ambo; mentre nel 10eLotto la possibilità sale ad una ogni 32 ed, infine, nel Superenalotto sale ancora ad 1 su 22 schedine!

Parlavamo anche dei premi e, per farla breve, nei due concorsi senza Jackpot – ovvero ovviamente il Lotto e il 10eLotto – dalla giornata di ieri vale la pena segnalarvi solo i quasi 100mila euro vinti in Lombardia (tre premi 62mila, 23mila e 11mila), i 50mila vinti da un solo giocatore a Savona e i due premi da 20mila euro centrati a Roma e Catania.

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO CONTINUA A CRESCERE: ECCO QUANTO VALE OGGI!

Un pochino meglio, invece, i premi del Superenalotto di ieri, che ancora una volta non è riuscito a donare a nessuno il suo ricchissimo Jackpot: vi state chiedendo quanto vale? Semplice, oggi è di ben 98,4 milioni di euro, come sempre protetti da tutti e 6 i numeri vincenti che dovrete necessariamente indovinare (la possibilità, in questo caso, è solamente 1/622milioni). Siamo partiti dal concorso di ieri e lì torniamo, solo per dirvi che i premi sono stati di oltre 2,5 milioni per il solo concorso del Superenalotto, uniti ad altri 637mila nella versione ‘SuperStar’ e agli ultimi 480mila di vincite immediate, tra WinBox e Seconda Chance.

I DAVID DI DONATELLO E LA SMORFIA NAPOLETANA: QUALI NUMERI GIOCARE TRA LOTTO E SUPERENALOTTO

Superata la parentesi su statistiche e premi dei tre giochi associati al Lotto, non ci resta che aprire l’ultima sezione di questo articolo, come sempre dedicata alla Smorfia Napoletana; prima di vedervi nuovamente tra queste righe per l’attesissima estrazione dei numeri vincenti, non prima ovviamente delle ore 20 e delle 20:30! Per la Smorfia oggi abbiamo deciso di dare rilevo ai David di Donatello, che sono un po’ la versione italiana degli Oscar hollywoodiani e che saranno protagonisti della serata di Rai 1.

Nel nostro viaggio tra i numeri della Smorfia che voi potrete tranquillamente usare per le vostre schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, partiamo ovviamente dal 74, che nella tradizione smorfiesca è ‘il premio’; ma vi aggiungiamo subito anche il trittico 35, 41 e 52, che tutti assieme formano le parole attore, cinema e attore cinematografico, chiudendo poi sulle note del 48 e 19, ma senza dirvi a cosa corrispondono così che possiate controllarli voi stessi (il segreto è che esiste una pagina Wikipedia che riporta tutte le associazioni!) per approfondire questo divertente gioco!











