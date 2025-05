Tutto è pronto per chiudere questa ‘particolare’ settimana di estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto che ci ha permesso di partecipare ai consueti quattro sorteggi settimanali ma invertendo l’estrazione di giovedì con una aggiuntiva che si è tenuta nella serata di lunedì, il tutto – naturalmente – collegato al fatto che tra la scorsa e questa settimana abbiamo celebrato sia il 25 aprile che il Primo maggio; mentre dato che lunedì abbiamo recuperato l’estrazione della Liberazione, il prossimo – che sarà il 5 maggio – recupereremo quella dei Lavoratori con la prossima settimana in cui ci saranno ben cinque differenti appuntamenti con la fortuna!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, sabato 3 maggio 2025: numeri vincenti e simboli

Dato che per diverso tempo non vi abbiamo potuto parlare dei premi vinti visto che non erano ancora stati pubblicati – sul sito AgiProNews – i consueti bollettini, oggi invece che guardare al sorteggio di ieri ci rivolgiamo a quello di martedì per dirvi che nel 10eLotto un fortunatissimo giocatore si è riuscito a portare a casa la bellezza di 100mila euro tondi centrando sia 8 tra i 10 numeri vincenti, che le cosiddette cifre ‘Doppio Oro’; mentre sempre martedì il Lotto ha raggiunto l’ottima cifra di 68mila e 550 euro distribuita nella sola Campania ad un totale di cinque differenti giocatori che hanno vinto singolarmente tra i 21mila e i 10mila euro!

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, venerdì 2 maggio 2025

—

Superenalotto n. 70 del 3/5/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 70 del 3/5/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 70 del 3/5/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti ufficiali del concorso del Superenalotto e delle altre estrazioni sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, venerdì 2 maggio 2025

SALE A 27,3 MILIONI DI EURO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: OGGI UNA NUOVA ESTRAZIONE

Decisamente ottima, invece, la serata di ieri del Superenalotto che per l’ennesima volta – esattamente la 24esima consecutiva dopo lo scorso 20 marzo – ha lasciato intatto il suo milionario jackpot che è cresciuto ancora una volta ed ha raggiunto la bellezza di quei 27,3 milioni di euro che saranno in palio questa sera per il più fortunato tra voi carissimi giocatori; mentre – dicevamo prima – è stata un’ottima serata perché un vincitore particolarmente fortunato è riuscito a centrare cinque dei numeri vincenti e la cifra aggiuntiva ‘SuperStar’ portandosi a casa la bellezza di oltre 701mila euro, staccando nettamente i secondi classificati – quattro in totale – che con la combinazione da 4 Stella ne hanno vinti pochi più di 50mila!

SI AVVICINANO I DAVID DI DONATELLO: LA SMORFIA NAPOLETANA CINEMATOGRAFICA

Stringendosi il tempo che ci spara dalla scoperta dei numeri vincenti di oggi di Lotto e Superenalotto, vi ricordiamo che se non fossero ancora passate le ore 19:30 potrete ancora fare in tempo a piazzare le vostre scommesse per le estrazioni odierne e se foste indecisi sui numeri da giocarvi potreste sempre rivolgervi alla Smorfia Napoletana: oggi la notizia che abbiamo scelto è quella dell’imminente arrivo dei David di Donatello che il prossimo 7 maggio (7-73) richiameranno a Roma (65) i più grandi attori (35) italiani e non per conferirgli quello che possiamo definire il più importante premio (74) cinematografico (48) del nostro bel paese!