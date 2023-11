Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 3 novembre 2023: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 3 NOVEMBRE 2023

Nuove estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto oggi, 3 novembre 2023. Prosegue l’appuntamento con i numeri vincenti anche al venerdì, per raccogliere fondi dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. La caccia al Jackpot prosegue, ma non solo: in ballo ci sono anche i premi degli altri due giochi di giornata. In attesa di scoprire le combinazioni fortunate di stasera, diamo uno sguardo alle statistiche, in particolare scopriamo quali sono i numeri ritardatari del Lotto.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, venerdì 3 novembre 2023: i simboli vincenti

Dopo l’estrazione di giovedì, il 2 su Venezia si conferma in testa alla classifica a quota 137 estrazioni di assenza al Lotto. Al secondo posto si piazza il 78 su Bari che invece di assenze ne ha accumulate 129. Al terzo posto, sul gradino più basso del podio, c’è il 38 su Palermo a quota 114 ritardi. Fuori dal podio si trova il 24 su Nazionale, che invece non si vede da 111 appuntamenti con la fortuna. A completare la top five c’è il 27 su Palermo, che invece ha raggiunto quota 101 assenze. Per quanto riguarda gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 9 su Nazionale manca da 63 turni. Tra le decine, la 20-29 su Firenze è assente ora da 44 estrazioni, invece tra le figure la 3 su Napoli arriva le 61 assenze.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 2 novembre 2023

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Non c’è stato alcun “6” nell’estrazione di ieri del Superenalotto, quindi il Jackpot sale a 78,9 milioni di euro per l’appuntamento di oggi. Ma non sono mancate le vincite, anche quelle importanti. Basti pensare che nel concorso di giovedì sono stati centrati quattro punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 45.498 euro ciascuno. Ma Agipronews segnala anche un “4 Stella” da 41.525 euro. Scaliamo al “3 stella” da 2.987,00 euro per 104 schedine fortunate. Il premio è di 415,25 euro per il “4”, centrato da 446 schedine fortunate.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, giovedì 2 novembre 2023

Il premio è di 100 euro per il “2 stella”, che di giocate vincenti ne annovera 1.713. Scendiamo a 29,87 euro per il “3”, premio per ognuna delle 18.673 vincite. Scendiamo a 10 euro per “1 stella” (11.607 vincite). Concludiamo il viaggio tra le quote del Superenalotto con i premi di 5,78 e 5 euro rispettivamente per il “2” e “0 stella”, che vantano 299.777 e 26.957 vincite.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Immancabile l’appuntamento con le idee su come spendere l’eventuale vincita del Jackpot del Superenalotto o di uno dei premi, anche per quanto riguarda Lotto e 10eLotto. Le idee sicuramente non vi mancano né ci vogliamo sostituire in questa scelta, ma trattandosi di importi molto importanti, allora potreste trovare anche le risorse per finanziare dei progetti, come quelli per i quali su Kickstarter vengono aperte delle raccolte fondi.

Questo è il caso di Hiroia Hikaru V60 Smart Coffee Brewer, che consente di realizzare un caffè speciale perché offre il controllo preciso dell’acqua e della temperatura, un’erogazione intelligente e completamente automatica con il sistema V60, estrazione a turbolenza variabile. Hikaru usa una bilancia integrata avanzata e precisi algoritmi di controllo per trasformare in modo intelligente il processo di versamento manuale in un sistema completamente automatico. Quindi, Hikaru si propone come sistema automatico per l’erogazione di caffè pour-over.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

In molti hanno già provveduto alla scelta dei numeri da giocare al Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Ma c’è anche chi si avvicina alle estrazioni senza avere le idee chiare o la giusta ispirazione. Potete farvi aiutare dalla Smorfia napoletana, che non serve solo a interpretare i sogni, individuando quali numeri si celano dietro essi. Si tratta di un sistema che può tornare utile per interpretare la quotidianità, trovando così combinazioni inedite.

Facciamo un esempio prendendo il caso dell’amore che vince il Covid a Prato, dove una coppia di 90enni si è fatta riprendere mano nella mano nei loro letti d’ospedale. Neppure il ricovero li ha separati, non ha scalfito il loro sentimento. Come tramutare tutto ciò in numeri? Partiamo dal 5, la mano, ma va bene anche il 53 e 83, il vecchio e la vecchia, vista l’età dei due protagonisti. Ma includiamo anche 72, lo stupore per questa storia. Infine, il 73, l’ospedale, dove sono entrambi ricoverati.











© RIPRODUZIONE RISERVATA