Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto dei numeri vincenti di oggi lunedì 3 novembre 2025, concorso Sisal n. 175/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

LOTTO E SUPERENALOTTO, ECCO IL TUONO DEL 10ELOTTO

Mettiamo da parte la sestina del Superenalotto per scoprire i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, perché si è conclusa anche l’estrazione di questi giochi, con le combinazioni finalmente disponibili. Abbiamo raccolto tutte le informazioni con cura, ma vi suggeriamo di prestare la massima attenzione, affidandovi anche ai risultati ufficiali quando tenete per mano la vostra ricevuta. La stessa raccomandazione vale per chi ha tentato la fortuna con 10eLotto, che ha il suo bel carico di numeri vincenti, senza dimenticare che vanno pure verificati i numeri oro e il doppio che possono massimizzare le potenziali vincite.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti, oggi Lunedì 3 Novembre 2025

Anche in questo caso, per evitare brutti scherzi e errori impensabili, si può usare l’app ufficiale per procedere con il controllo automatico della propria giocata, del resto la fortuna sorride anche a chi sa aspettare… e controllare bene!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Lunedì 3 Novembre 2025

Estrazione 10eLotto n. 175 del 03/11/2025

01-11-15-20-21-22-28-29-32-33-50-57-64-65-66-71-74-75-80-90

NUMERO ORO: 80

DOPPIO ORO: 80-28

EXTRA: 03-05-08-09-13-23-26-27-43-48-54-67-77-78-82

Estrazioni del Lotto n. 175 del 03/11/2025

Ruota Numeri Estratti Bari 80 – 28 – 11 – 67 – 50 Cagliari 20 – 29 – 71 – 33 – 15 Firenze 33 – 50 – 21 – 09 – 11 Genova 32 – 15 – 90 – 09 – 23 Milano 66 – 22 – 48 – 03 – 77 Napoli 57 – 64 – 27 – 20 – 26 Palermo 22 – 65 – 78 – 90 – 74 Roma 32 – 57 – 43 – 20 – 08 Torino 74 – 80 – 66 – 54 – 01 Venezia 01 – 75 – 82 – 13 – 11 Nazionale 71 – 05 – 55 – 77 – 61

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto, del Lotto e di tutte le estrazioni di oggi, lunedì 3 novembre 2025 sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato https://www.adm.gov.it/portale/giochi si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SUPERENALOTTO, EUROJACKPOT, LOTTO, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti oggi, Venerdì 31 Ottobre 2025

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI

L’estrazione del Superenalotto di oggi si è appena conclusa e abbiamo raccolto in diretta i numeri vincenti, ma non finisce qui: tra poco ci ritroveremo per seguire insieme anche le estrazioni del Lotto e del 10eLotto, così da completare il quadro della giornata.

Ora ne approfittiamo anche per fornivi alcuni consigli per un controllo veloce e sicuro: in primis, confrontate sempre i numeri con una fonte ufficiale (come Lottomatica, oltre alle ricevitorie), ma ricordatevi anche di verificare l’eventuale corrispondenza con i numeri Jolly e Superstar, ma soprattutto conservate la vostra schedina finché non avete la conferma delle vincite!

Ultima estrazione Superenalotto n. 175 del 03/11/2025

Combinazione Vincente

80 – 87 – 85 – 30 – 81 – 56

Numero Jolly

67

SUPERSTAR

2

I NUOVI NUMERI E LE ULTIME QUOTE: TORNANO LE ESTRAZIONI

Una settimana si apre, insieme a un nuovo mese: si intrecciano bilanci e nuove prospettive con l’estrazione di oggi di Superenalotto, Lotto e 10eLotto. In attesa dei numeri vincenti, facciamo il punto della situazione. Nell’estrazione di venerdì nessuno è riuscito a indovinare la sestina vincente, e così il Jackpot del Superenalotto continua a salire, raggiungendo la somma di 72,5 milioni di euro. per oggi, lunedì 3 novembre 2025, giorno insolito per i concorsi, ma c’era quello di sabato da recuperare…

Nonostante l’assenza del “6”, l’ultima estrazione ha comunque regalato premi importanti: infatti, sono stati centrati tre “5”, ognuno dei quali ha fruttato 45.691,90 euro. Una somma che rappresenta comunque un traguardo per i fortunati vincitori in grado di cambiare le loro vite.

Molto interessante anche il risultato della categoria “SuperStar”: ben tre “4 Stella” hanno portato a casa 43.126 euro ciascuno, grazie alla combinazione con il numero speciale. Oltre a ciò, sono stati distribuiti molti altri premi, tra cui 324 “4” da 431,26 euro, oltre 13mila “3” e più di 228mila “2”, a conferma di quanto il sistema premi un gran numero di partecipanti.

LE STATISTICHE DEI GIOCHI TRA FREQUENTI E ASSENTI

Dopo l’estrazione di ieri, si aggiornano anche le statistiche dei giochi, a partire dal Lotto. In testa alla classifica c’è sempre l’82 sulla ruota Nazionale, che non si vede ormai da 122 estrazioni. Lo seguono, completando la top five dei più attesi, il 42 su Firenze con 109 assenze, l’8 su Cagliari con 99, il 59 su Nazionale con 98 e il 76 su Firenze con 96. Tra le combinazioni, si segnala inoltre la cadenza 3 su Milano, assente da ben 66 turni. Per quanto riguarda le decine, quella 70-79 su Cagliari manca da 65 concorsi, mentre tra le figure è la 9 su Roma a non uscire da 41 estrazioni.

Passando al 10eLotto, il podio dei numeri più frequenti vede il 74 e il 63, usciti entrambi per 20 estrazioni, seguiti dal 47 e dal 28 (17 volte ciascuno). A poca distanza troviamo numeri come il 37 con 16 estrazioni, e un gruppo di cinque numeri – tra cui il 76, il 75 e il 22 – che hanno fatto la loro comparsa ben 15 volte. Sul fronte dei ritardatari del 10eLotto, spicca l’85, che manca da 18 estrazioni, seguito dal 10 e dal 90 rispettivamente con 14 e 12 assenze. Seguono 36, 32 e 20, tutti con ritardi a doppia cifra.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Puntuali per l’appuntamento con la Smorfia napoletana, ci affidiamo alle festività di Halloween e di Ognissanti per tradurre questi eventi in numeri da giocare con la Smorfia Napoletana. Partiamo da Halloween – tra travestimenti, ombre e fantasmi: nella Smorfia il “morto” corrisponde al 47, e “i diavoli” al 77. Per la festa di Ognissanti possiamo scegliere “le anime del Purgatorio” 85 e “la chiesa” 84.

Se preferisci il Superenalotto, potresti giocare questi quattro numeri come base e aggiungere un numero libero a scelta; per il Lotto o il 10eLotto, potete usarli sulla ruota principale o distribuirli su due-tre ruote. In questo modo all’atmosfera che sanno regalare questi giochi si aggiunge la tradizione popolare, da quella delle feste a quella della Smorfia, nella speranza che la Dea bendata non vi tiri un brutto scherzetto…