Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione numeri vincenti di oggi, venerdì 3 ottobre 2025, concorso Sisal n. 158/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Non si neppure oggi, con buona parte delle piazze di tutta Italia mobilitate e bloccate dalle proteste, i classici concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che proveranno ancora una volta in questo venerdì 3 ottobre 2025 a rendere ricchi (o, addirittura, milionari!) tantissimi tra i giocatori che tutte le settimane provano a scommettere i loro numeri fortunati nella speranza che possano – prima o poi – corrispondere a quelli vincenti!

Ovviamente il consiglio per giocare al meglio i vari concorsi è semplicemente quello di farvi guidare dalla vostra ispirazione per scegliere i numeri, optando per qualche compleanno, delle date significative o cifre che – in generale – vi ispirano; ma se voleste provare a farvi guidare dalla statistica, sappiate che nel Lotto dopo il concorso di ieri, giovedì 2 ottobre 2025, ancora una volta (la numero 105, consecutiva) il numero 82 sulla ruota Nazionale non si è fatto vivo tra i vincenti, accompagnato a 3 assenze di distanza dall’85 cagliaritano.

Superenalotto n. 158 del 3/10/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 158 del 3/10/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 158 del 3/10/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

NUMERI SFORTUNATI E CONSIGLI PER GIOCARE AL SUPERENALOTTO: OGGI IL JACKPOT È DI 59,3 MILIONI!

Sempre la statistica – se vi interessasse – nel Superenalotto ci parla di numerose e ripetute assenze (ormai addirittura 135) del numero 84 che ha toccato da pochissimo il record assoluto tra tutte e 90 le cifre disponibili nell’intera storia di questo concorso, quasi a lasciarci intendere che per le decine dopo l’80 questo non è veramente un periodo fortunato; mentre di altrettanto – se non anche di più – importante da dirvi prima che giochiate la vostra schedina c’è il fatto che oggi il jackpot ha toccato l’incredibile vetta dei 59,3 milioni di euro!

IL NATALE (ANTICIPATO) IN VENEZUELA PROTAGONISTA DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Infine, visto che il filo costante di questo nostro articolo dedicato ai concorsi (ma, in realtà, anche per confermare una nostra abitudine che speriamo sia apprezzata!) sono i numeri che potreste usare per le vostre schedine, l’ultima parola spetta ovviamente alla Smorfia Napoletana: quella che abbiamo scelto oggi è una notizia di un paio di giorni fa che ci porta fino Venezuela (27) in cui il primo ottobre (1-10) il presidente (73) Maduro ha deciso di dare il via ai festeggiamenti (41) per il Natale (25) con ben due mesi e mezzo d’anticipo, disponendo l’accensione (52) dell’albero (65) natalizio a Caracas.