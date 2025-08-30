Lotto, Superenalotto e 10eLotto estrazione numeri vincenti di oggi, sabato 30 agosto 2025, concorso Sisal n. 139/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

LA SESTINA, LA CACCIA AL JACKPOT E LA PROCEDURA

Con l’estrazione del Superenalotto si apre oggi una nuova danza tra numeri vincenti e concorsi che ci vedrà protagonisti anche per il Lotto e 10eLotto. La procedura si è svolta presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a Roma ed è aperta al pubblico, con Sisal insieme all’Agenzia stessa a fornire garanzie sulla trasparenza e correttezza dell’estrazione. Sono utilizzate due macchine: una estrae i sei numeri della combinazione vincente più il numero Jolly, l’altra il numero SuperStar.

Dopo la chiusura della raccolta delle giocate e l’inizio ell’estrazione, vengono caricate le informazioni e registrata la combinazione vincente, per cui si individuano le ricevute vincenti e viene preparato l’elenco completo con le relative quote. Quindi, dopo aver raccolto qui i numeri fortunati, potete poi consultare il sito ufficiale, affidarvi alle ricevitorie autorizzate o usufruire dell’applicazione ufficiale per capire se è la vostra serata.

Superenalotto n. 139 del 30/8/2025

Combinazione Vincente

46 – 43 – 62 – 90 – 30 – 73

Numero Jolly

35

Superstar

73

—

Il Superenalotto torna oggi per chiudere il mese di agosto, con l’ultima estrazione di oggi anche per Lotto e 10eLotto. Siamo al quarto concorso della settimana, ma non è cambiata la voglia di centrare i numeri vincenti e ottenere un premio importante. A tal riguardo, scopriamo com’è andata ieri, partendo dal gioco che mette in palio il Jackpot, visto che nessuno è riuscito a centrare la sestina, che oggi varrà 44,9 milioni di euro.

Ma la serata di ieri ha comunque regalato soddisfazioni ad alcuni giocatori: sono stati realizzati quattro “5” da 30mila euro ciascuno; tra le vincite più significative spicca un “4 Stella” che ha portato a casa 34mila euro. Per il “4” sono stati riconosciuti 368 premi da 341 euro l’uno, mentre la fascia del “3” ha visto ben 12.915 giocate premiate con importi attorno ai 28 euro.

Molto più contenuto l’assegno per il “2”, che vale appena 5,71 euro, ma ha interessato la bellezza di 201.116 schedine. Per quanto riguarda le vincite legate all’opzione SuperStar, si registrano 53 premi “3 Stella” da circa 2.800 euro, 893 vincite “2 Stella” da 100 euro, quasi 6.000 schedine “1 Stella” che si sono aggiudicate 10 euro ciascuna e, infine, 14.453 “0 Stella” che hanno portato a casa 5 euro.

—

Estrazione 10eLotto n° 139 del 30/8/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 139 del 30/8/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

DALLE QUOTE ALLE STATISTICHE DEL LOTTO

Dopo l’estrazione più recente, il numero 26 su Firenze resta saldo al comando tra i ritardatari, accumulando ormai 155 assenze consecutive e confermandosi come il più inseguito dai giocatori. Sempre sulla stessa ruota troviamo il 49, che manca da 136 concorsi, mentre il 74 su Milano non compare da 128 estrazioni. A chiudere la top cinque dei ritardatari figurano l’89 su Venezia, assente da 102 turni, e il 2 su Genova che, con 99 ritardi, sfiora la soglia dei centenari.

Analizzando le altre categorie di ritardatari, per quanto riguarda gli ambi delle serie classiche spicca la cadenza 4 su Torino, assente da 51 turni. Per quanto riguarda le altre statistiche, la decina 80-89 sulla ruota di Bari continua a non comparire da 76 turni, mentre nella categoria delle figure è la 5 su Cagliari a risultare la più attesa, mancando da ben 67 estrazioni.

IL RIENTRO DALLE VACANZE E LA SMORFIA NAPOLETANA

Il rientro dalle vacanze può diventare una buona occasione per tentare la fortuna con Lotto, 10eLotto o Superenalotto, avvalendosi della Smorfia napoletana che non trasforma solo i sogni in numeri, ma anche casi e vicende di attualità. Chi pensa alla valigia da disfare può associare il numero 55, a rappresentare il bagaglio. Il ricordo delle onde e dei bagni estivi può essere associato all’1, invece il ritorno al lavoro, che spesso viene vissuto con un po’ di malinconia, richiama il numero 13, per le preoccupazioni.

Il traffico al rientro, tra autostrade affollate e ritardi, si traduce nel 90, la paura per eccellenza, e la sveglia che suona presto, riportandoci alla realtà, è l’8. Persino la speranza di una nuova partenza, magari già sognando il prossimo viaggio, può essere rappresentata dal 33, il desiderio.