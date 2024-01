LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi e 10elotto: 30 gennaio, numeri vincenti!

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Ed anche oggi, finalmente, è arrivato il momento di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, dato che da pochi minuti si sono ufficialmente aperti i turni di estrazione, inaugurati proprio con l’ultimo dei tre giochi! Oggi ricordiamo che in palio c’è un jackpot dal valore di 53 milioni di euro, in attesa di chi riuscirà ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti, oltre ai numerosi altri premi per coloro che saranno meno fortunati e indovineranno solo parte della sestina. Prima di passare effettivamente ai numeri, tuttavia, ricordiamo che è sempre importante porre la massima attenzione nella fase di ricontrollo per non rischiare di sprecare un’ottima occasione a causa di una distrazione.

Oltre a controllare i numeri su questo sito, ilSussidiario.net, suggeriamo sempre di dare un’occhiata anche al sito ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Lasciamo, però, subito spazio ai numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto che stanno per aprirsi!

Ultima estrazione Superenalotto n. 16 del 30/01/2024

Combinazione Vincente

10 76 89 82 5 83

Numero Jolly

25

Superstar

49

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 30 GENNAIO 2024

Tornano oggi, martedì 30 gennaio 2024, le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con ricchissimi premi e jackpot che mettono in palio in ben quattro appuntamenti settimanali distinti! Infatti, oggi si inaugura un nuovo ciclo settimanale, che proseguirà nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, per poi riaprirsi nuovamente il prossimo martedì.

Mentre aspettiamo che escano i nuovi numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, per farci un’idea sui possibili premi in palio, possiamo recuperare le quote dell’ultimo concorso, ovvero quello che si è tenuto sabato 27 gennaio 2024. Nel Lotto, il premio più alto di sabato è valso 22.500 euro ad un fortunato giocatore di Mariglianella (napoli). A questo, si aggiungono anche ulteriori 21.660 euro vinti a Roma e, infine, i 18.250 assegnati ad un giocatore di Cormons (Gorizia).

Messe da parte le quote del Lotto, prima di scoprire quelle del Superenalotto dalle quali dipende anche il jackpot odierno, recuperiamo le vincite più alte del 10eLotto. Nella giornata di sabato un fortunato giocatore di Giuliano in Campania (Napoli) si è portato a casa 40mila euro indovinando 9 numeri “Extra”. Similmente, a Palermo un giocatore ha vinto 20mila euro con un “9”, mentre l’ultimo posto del podio spetta alla doppia vincita da 5mila euro assegnate ad un giocatore di Quarto (Napoli) che ha centrato un “8 Doppio Oro”, e ad un giocatore di Caronia (Messina) che ha indovinato i punti “7 Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo il Lotto e il 10eLotto, l’attenzione va rivolta ora al Superenalotto, il gioco che mette in palio il premio massimo complessivamente più alto tra i tre giochi! Questo, tuttavia, dipende dal fatto che nell’ultimo concorso sia stata o meno indovinata la sestina vincente, e dato che nella giornata di sabato nessuno è riuscito a centrarla, oggi il jackpot del Superenalotto vale 53 milioni di euro! Sabato, comunque, i premi non sono mancati e lo dimostrano, tra gli altri, i 69.744,15 euro vinti dai 3 giocatori che hanno indovinato i punti da “5”. Similmente, altri 8 grazie ai punti “4 Stella” si sono portati a casa 35.548 euro l’uno, ai quali si aggiungono anche i 408 premi da 2.724 euro con i punti “3 Stella”.

SUPERENALOTTO E LOTTO, LA SMORFIA NAPOLETANA

Se, infine, qualche giocatore fosse indeciso sui numeri che potrebbe utilizzare nella propria scommessa, ricordiamo che si potrebbe ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana. Questa, infatti, partendo da sogni, racconti o notizie, permette di ottenere dei numeri da utilizzare nella schedina. Per fare un esempio, prendiamo la recente apertura del famoso ed apprezzato carnevale di Venezia, con la sfilata delle gondole nel Canal Grande. Dalla Smorfia si potrebbe ottenere il 3, che rappresenta proprio il carnevale. Similmente, il 16 è il canale, mentre il 17 la gondola (o, in alternativa, il 13 la barca) ed, infine, l’80 rappresenta la laguna.











