Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 30 maggio 2024: numeri vincenti e jackpot

QUANTO CI CREDIAMO ALL’ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI?

Poco prima di dire definitivamente addio a questo piovoso maggio, si rinnova ancora una volta l’appuntamento con la Dea Bendata, che (fedele alle tradizioni) oggi sfiderà voi cari lettori con i tre giorni ‘generati’ dal Lotto, che includono oltre alle 11 ruote anche le tappe nel Superenalotto – con il suo sempre ricco jackpot, al quale arriveremo a brevissimo – e nel 10eLotto con la sua estrazione ‘extra’ che si unisce a quelle giornaliere che si tengono ogni 5 minuti. Tre appuntamenti, insomma, a dir poco attesissimi e che inizieranno non prima delle ore 20, dando a voi giocatori la possibilità di piazzare le vostre scommesse entro un massimo di mezz’ora prima del sorteggio; ma se foste in ritardo non preoccupatevi perché il Lotto, ma anche il Superenalotto e il 10eLotto ‘extra’ torneranno altre due volte: la prima domani e la seconda – ma anche ultima della settimana – sabato primo giugno.

Abbiamo fatto un rapido accenno ai premi in palio e poco prima di passare la palla al jackpot del Superenalotto (che sappiamo essere la reale ragione per cui buona parte di voi sono finiti su questa pagina!) ci teniamo a dirvi – guardando le quote del Lotto sul sito AgiproNews – che martedì 28 maggio 2024 ci sono stati ‘solamente’ quattro premi superiori a 50mila euro: il primo nel 10eLotto, con un ‘9 Oro’ da 50mila tondi tondi; il secondo nel Lotto con sei ambi, quattro terni e una quaterna dal valore di 50.596 euro ed – infine – gli ultimi due entrambi nel Superenalotto con la combinazione da 5 numeri che si è trasformata in due bottini da ben 87.795,09 euro l’uno!

DOPO IL LOTTO, IL SUPERENALOTTO: È LA GIORNATA GIUSTA PER IL JACKPOT?

I più attenti l’avranno già capito, ma a tutti gli altri lo spieghiamo noi: ieri nel Superenalotto il jackpot è rimasto intatto visto che sugli oltre 3,8 milioni distribuiti in ogni angolo del nostro Bel Paese, il premio più alto valeva appena (si fa per dire!) 87mila euro. Ma quindi – direte voi – quanto vale oggi questo ricchissimo bottino? È presto detto, perché ricordandovi che l’abbiamo visto uscire l’ultima volta più di un mese fa (quando è arrivato all’incredibile cifra di 101 milioni), nel frattempo il jackpot è cresciuto e cresciuto, di estrazione in estrazione, arrivando oggi al valore di 28,1 milioni di euro!

Rimanendo ancora un attimo fermi sul Superenalotto, per aiutare voi carissimi lettori che state andando in questo momento in ricevitoria per giocare la vostra schedina, vi riportiamo anche le ultime statistiche aggiornate sui numeri meno fortunati, che vedono al primo posto il 35, seguito dall’89 e dal 16; mentre dall’altra parte della classifica sono i più estratti in assoluto l’86, l’85 e il 6: occhio a quali scegliete, ma non lasciate che siano solo le nude statistiche a guidarvi perché – tanto nel Superenalotto, quanto nel Lotto e del 10eLotto – ci vuole sempre anche un pizzico di fortuna e un occhio sempre rivolto al destino.

DA NAPOLI AGLI SCAVI DI POMPEI: LA SMORFIA NAPOLETANA CON I NUMERI DEL LOTTO DALL’ANTICA ROMA

Parlando di destino – prima di lasciarci in vista della serata di estrazioni – non possiamo che rispolverare il libro/dizionario della Smorfia Napoletana, da secoli associata al Lotto e che prende spunto dai sogni per risalire a quegli spunti e suggerimenti che la sorte vi mette davanti in ogni momento! Senza parlare di sogni, noi preferiamo sempre partire da una notizia e senza dilungarci eccessivamente in questo caso vi lasceremo tra parentesi i numerini del destino (impersonato dalla Smorfia) vicino alle parole corrispondenti.

La notizia prende il largo proprio dal napoletano e riguarda gli ultimi scavi (2) archeologici (35) fatti all’Insula dei Casti Amanti di Pompei che hanno ridato la luce alle mura di un cortile su cui dei bambini avevano disegnato (56) – forse poco prima dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C – con del carboncino (85) alcuni gladiatori (1) e dei cacciatori (6). Una scoperta importante perché da un lato permette di scoprire qualcosa in più sull’infanzia nell’antica Roma e dall’altro – tornando al presente e, soprattutto, a noi – potrebbe anche condurvi verso qualche premio tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto!











